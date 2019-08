Migliori giochi horror PS4 in offerta sul PlayStation Store

È ancora tempo di saldi sul PlayStation Store e dopo avervi segnalato le migliori offerte sulle esclusive PS4, vi proponiamo ora una serie di consigli per gli acquisti a tema horror. Quello dei giochi orrorifici è un genere oggi popolarissimo che può contare su validi esponenti, tra classici come Resident Evil e produzioni più originali come l'acclamato Until Dawn di Supermassive Games (in procinto di pubblicare The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, in arrivo a fine agosto). Di seguito, la nostra selezione dei migliori prodotti horror PS4 in offerta per i Saldi Estivi, e come sempre lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione per suggerimenti o richieste. Buona lettura!

The Sinking City Necronomicon Edition - €54,99

Basato sui racconti di H.P. Lovecraft, The Sinking City è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica ma gli amanti del genere hanno apprezzato l'atmosfera del gioco e le meccaniche incentrate sull'esplorazione e la risoluzione di enigmi, senza per questo tralasciare l'azione pura ed il senso di disagio che persiste per tutta l'avventura.

Se avete deciso di acquistare The Sinking City, vi indirizziamo verso la più ricca Necronomicon Edition, che include oltre al gioco completo anche i DLC Worshippers of the Necronomicon e Investigator Pack. Il primo aggiunge tre missioni secondarie aggiuntive mentre il secondo propone il completo da investigatore privato, antipsicotici, cassette di pronto soccorso e un kit di materiali per il crafting.



Recensione The Sinking City

Resident Evil 2 Deluxe Edition - €44,99

Resident Evil 2 non ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di fatto di uno dei giochi horror più famosi e venduti di sempre, un vero classico del genere. Il remake del gioco Capcom è uscito a inizio anno su tutte le piattaforme riscuotendo sin da subito un notevole successo commerciale, con oltre quattro milioni di copie vendute. Se non avete ancora affrontato l'incubo di RE2 Remake vi consigliamo di optare per la Deluxe Edition, che come da tradizione include numerosi contenuti extra.

Nello specifico, questa versione propone i costumi Sceriffo di Arklay (Leon), Noir (Leon e Claire), Militare (Claire) ed Elza Walker (Claire), oltre all'arma Samurai Edge e la colonna sonora in formato digitale.



Resident Evil 2 Recensione

The Evil Within 2 - €20.99 euro

Si continua in qualche modo a parlare di Resident Evil: The Evil Within 2 è il secondo capitolo della saga horror ideata da Shinji Mikami, autore dei primi quattro episodi della saga Biohazard, di Code Veronica e Dino Crisis, solamente per citare alcuni titoli diretti in carriera.

Dopo l'addio a Capcom avvenuto a metà degli anni 2000, Mikami ha fondato lo studio Tango Gameworks, poi acquistato da Bethesda, publisher di The Evil Within e The Evil Within 2. In questo sequel il detective Sebastian Castellanos si troverà ancora una volta catapultato nell'incubo dello STEM per salvare sua figlia: siete pronti per un nuovo viaggio nella paura?



Recensione The Evil Within 2

Resident Evil 5&6 - €7.99 euro l'uno

Oltre a Resident Evil 2 Remake, in offerta sul PlayStation Store troviamo anche Resident Evil 5&6, proposti a 7.99 euro l'uno anzichè 19.99 euro. Anche in questo caso, il nome parla da sé: si tratta di due tra i prodotti a tema horror più venduti degli ultimi dieci anni, nonostante la tiepida accoglienza da parte della critica.

In attesa di Resident Evil 8 (il cui annuncio potrebbe avvenire la prossima settimana durante la Gamescom) i fan del genere potranno comunque giocare con gli ultimi due episodi "tradizionali" della serie Capcom (Resident Evil VII Biohazard è infatti in prima persona) ad un prezzo decisamente contenuto, seppur in versioni prive di DLC e contenuti extra di qualsiasi tipo.

Until Dawn - €12.99 euro

Benché non sia un titolo recentissimo (il lancio risale all'agosto 2015), Until Dawn ricopre ancora oggi un ruolo di primo piano in tutte le "Hot List" dei migliori videogiochi horror di questa generazione e anche noi di Everyeye.it non potevamo a fare a meno di consigliarvelo caldamente.

La trama? Otto amici decidono di fare ritorno in una baita di montagna esattamente dodici mesi dopo la scomparsa, nello stesso luogo, di due loro amiche. Una situazione non proprio tranquilla e che presto si trasformerà in un vero incubo per i giocatori. Da segnalare anche uno sconto aggiuntivo del 5% per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Impossibile chiedere di più.



Recensione Until Dawn