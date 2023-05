I migliori giochi horror in Unreal Engine 5 da tenere d'occhio

Il genere horror non è praticamente mai passato di moda, ma sembra che l'interesse nei suoi confronti sia cresciuto oltremodo negli ultimi tempi. Tra grandi case produttrici che tentano il rilancio guardando al proprio glorioso passato e nuove realtà desiderose di dare il proprio contributo in un filone già piuttosto affollato, il numero di videogiochi horror in sviluppo è talmente elevato da risultare difficile da quantificare. Al nostro occhio vigile non è tuttavia sfuggito un elemento ridondante, un minimo comun denominatore che accomuna molte di queste produzioni: l'Unreal Engine 5.



In un genere che fa dell'immersività il suo perno fondante, un motore grafico avanzato, come è appunto l'UE5, può fare tutta la differenza del mondo. Sono in molti dunque ad aver adottato la soluzione di Epic Games per perseguire la via del realismo e dare forma ai futuri incubi dei videogiocatori. Ecco a voi cinque promettenti videogiochi dell'orrore da tenere assolutamente d'occhio!

Silent Hill 2 Remake

Apriamo la danza dell'orrore con il pezzo più grosso di tutti, il remake di Silent Hill 2 attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Bloober Team, studio polacco che ha già dato un enorme contributo al genere con prodotti come Layers of Fear (segnatevi questo nome, ci torneremo a breve), Observer e The Medium.

"Nei miei sogni agitati, vedo quella città. Silent Hill".

I più vecchietti tra voi, con tutta probabilità, già conoscono la storia. James Sunderland, il protagonista, riceve una lettera da sua moglie, Maria. Peccato che quest'ultima sia morta tre anni prima a causa di una brutta malattia, lasciando il pover'uomo in preda alla disperazione. Tormentato dall'accaduto, James ritorna nella cittadina rurale di Silent Hill, nel Maine, dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, sperando che la sua amata sia lì ad aspettarlo.



Nel realizzare il remake dell'iconico horror, Bloober Team si è avvalso della collaborazione di veterani della serie come il Creature Designer Masahiro Ito e il compositore Akira Yamaoka, con l'obiettivo dichiarato di mantenere intatto lo spirto originale senza tuttavia mancare di ammodernare le componenti che non hanno resistito alla prova del tempo.

Tra le più importanti novità figura la telecamera in terza persona alle spalle del protagonista (laddove il classico proponeva delle visuali fisse), oltre ad un'intelligenza artificiale rinnovata, combattimenti più avvincenti e un comparto grafico all'avanguardia alimentato dall'Unreal Engine 5 che, a detta del produttore Motoi Okamoto, renderà l'esperienza ancor più spaventosa. In diversi frangenti, il Silent Hill 2 originale faceva leva sull'immaginazione del giocatore pur di instillare la paura e aggirare i limiti tecnici dell'epoca (Konami non ha mai fatto segreto che una delle funzioni della nebbia fosse proprio quella di camuffare la ridotta distanza di visualizzazione), mentre oggigiorno non c'è più bisogno di tali espedienti. "Le paure immaginarie sono state sostituite da immagini reali che possono essere vissute in 4K", ha assicurato il producer.



Il remake di Silent Hill 2 verrà lanciato prossimamente su PC e, almeno inizialmente, solo su PlayStation 5. Sony si è assicurata un'esclusiva temporale console di 12 mesi, ritardando dunque l'approdo del gioco sulle macchine della concorrenza.

Layers of Fear

Rispolveriamo il nome di Bloober Team per far notare che il team polacco, in stretta collaborazione con Anshar Studios, sta lavorando anche a Layers of Fear, un gioco a metà tra sequel e remake che promette di espandere la storia dell'omonima serie e portare la fedeltà grafica verso nuove vette con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

Inaugurata nel 2016, la serie è immediatamente emersa dal mare magnum del genere offrendo un'esperienza horror psicologica in prima persona di qualità, fortemente basata sulla narrazione e l'esplorazione. Questo nuovo Layers of Fear riprenderà i fili del franchise includendo in un unico pacchetto i primi due giochi e i loro DLC (per l'occasione ammodernati sia nella tecnica che nel gameplay) e contenuti inediti come il nuovo DLC The Final Note, che regalerà una nuova prospettiva sulla trama, e la nuova storia di una scrittrice, che invece fungerà da collante tra i vari i pezzi della narrazione.



Non sappiamo cosa ne verrà fuori da questa singolare amalgama, ma possiamo assicurarvi che dal punto di vista tecnico appare già incredibilmente promettente. La demo di Layers of Fear è disponibile su Steam ed esibisce efficacemente tutti i muscoli dell'Unreal Engine 5, che forte del supporto a ray tracing, HDR e risoluzione in 4K esibisce un realismo sorprendente e terrificante.

Gli sviluppatori hanno curato attentamente anche il comparto audio, caratterizzandolo con le tonalità inquietanti e surreali di Arek Reikowski, ed effetti sonori binaurali pensati per esaltare i dispositivi audio 3D.



Non dovrete attendere molto per vivere appieno tutto ciò, dal momento che Layers of Fear è dietro l'angolo. L'uscita è ufficialmente fissata per il 15 giugno 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per saperne di più ecco la nostra prova di Layers of Fear.

Level Zero

La paura è bella anche se condivisa, quindi ci smarchiamo per un momento dalle classiche esperienze per giocatore singolo per portare alla vostra attenzione Level Zero, un promettente survival horror PvP asimmetrico in prima persona.

L'esperienza è ambientata nel 2058 e segue le vicissitudini di una spedizione spaziale della New Horizons Corporation, desiderosa di esplorare l'universo. Dopo un viaggio irto di difficoltà, la nave raggiunge il pianeta Turion, che si rivela essere decisamente ostile nei confronti dei nuovi arrivati. Un gruppo di quattro giocatori, nei panni di altrettanti scienziati, è così chiamato a riparare i sistemi di controllo per poter scappare, mentre una squadra avversaria composta da due creature deve inseguirli nell'ombra con l'obiettivo di annientarli. Non essendo addestrati a combattere, gli scienziati non possono far altro che darsi alla fuga.

Gli scienziati devono collaborare e coordinarsi in tempo reale per riparare i macchinari distrutti, e, non essendo addestrati a combattere, sono costretti a fare affidamento su pochi oggetti e delle fonti di luce artificiali per respingere i mostri e guadagnare tempo. Le creature, dal canto loro, sono in grado di utilizzare poteri telepatici, tattiche di agguato e abilità di manipolazione dell'elettricità. La formula ludica imbastita dal team ucraino DogHowl, che pare collocarsi a metà strada tra Dead by Daylight e Alien Isolation, appare interessante ma ha ancora tutto da dimostrare. I video di Level Zero denotano in compenso una buona cura nella realizzazione delle oppressive ambientazioni e delle animazioni (tanto degli umani quanto dei mostri), a testimonianza del buon uso che hanno fatto dell'Unreal Engine 5. Guardiamo con grande interesse al lancio di Level Zero, previsto nel corso del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Se ha incuriosito anche voi, iscrivetevi alla Closed Beta di Level Zero che si svolgerà più avanti nel corso di quest'anno.

Project A.I.L.A.

I ragazzi di Pulsatrix Studios, software house brasiliana che ha già dimostrato di avere buone capacità con il titolo d'esordio Fobia: St. Dinfna Hotel, sta lavorando a Project A.I.L.A. (conosciuto anche come Project A.I.D.A. in una prima fase dello sviluppo), un survival horror in prima persona dalle tinte sci-fi.

Si sa ancor a molto poco del progetto, attualmente alla ricerca di fondi su Catarse, piattaforma di crowdfunding brasiliana. Project A.I.L.A. (Artificial Inteligence of Level Analysis) intende teletrasportare il videogiocatore in un futuro non troppo lontano, nel 2035 nell'esattezza, nel quale le persone vivono in case ultra-tecnologiche e iper-connesse. In una di queste risiede il protagonista del gioco, un Beta Tester il cui compito è quello di testare dei videogiochi horror generati dall'Intelligenza Artificiale.



Questi vengono creati a partire dalla scelte compiute dal giocatore stesso, presentando sfide, interazioni e rivelazioni sempre nuove. Il primo video gameplay mostra il personaggio principale braccato da una misteriosa entità mentre si aggira in una fogna angusta e malsana: l'Unreal Engine 5 tratteggia un'ambientazione estremamente realistica, contribuendo ad alimentare oltremodo il senso di tensione.

Tra una fase di gioco e l'altra, il giocatore può esplorare la casa, parlare con l'Assistente Digitale e pianificare la prossima mossa, sapendo di essere continuamente monitorato. Project A.I.L.A. è dunque un progetto basato su scelte, esplorazione, dialoghi e pianificazione, con l'ambizioso obiettivo di affrontare una tematica estremamente attuale: l'impatto della tecnologia e delle intelligenze artificiali sulla vita degli esseri umani.



L'intento degli sviluppatori è quello di pubblicarlo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma al momento i fondi raccolti appaiono un po' pochi rispetto alle alle loro ambizioni. Ad oggi hanno racimolato 136 mila real (circa 25 mila euro al cambio) a fronte dei 300 mila real (55 mila euro circa) richiesti per il completamento del gioco base e i 500 mila real (92 mila euro circa) per le conversioni console. Continueremo a monitorare il progetto, nella speranza che la campagna di raccolta fondi acceleri o che qualche publisher si interessi all'operato dei ragazzi di São Paulo. D'altronde, anche Level Zero si è "salvato" grazie all'interesse di TinyBuild Games.

Paranormal Tales

Giungiamo infine a Paranormal Tales, un videogioco horror che intende dire la sua nel filone del found footage inquadrando l'azione dal punto di vista di una body cam e perseguendo il realismo più estremo.

Scorrendo da un archivio, i giocatori di Paranormal Tales potranno riprodurre una serie di video ritrovati e vivere in prima persona le vicende dei poveri malcapitati che li hanno filmati. Questo espediente ha permesso ai creatori del gioco, i ragazzi dello studio inglese Digital Cybercherries, di imbastire una discreta varietà di scenari, tutti accomunati da eventi paranormali capaci di generare una sana dose di spaventi.



Ispirandosi a pellicole come Paranormal Activity e Blair Witch Project e a videogiochi come Resident Evil 7 e Outlast, Paranormal Tales veicolerà l'orrore attraverso la prospettiva di body cam, smartphone e videocamere VHS, imitando le riprese amatoriali - con tanto di filtri visivi a supporto - per esacerbare il senso di immersività.

Nel filmato di annuncio, abbiamo avuto modo di osservare un sopravvissuto aggirarsi di notte in una foresta e all'interno di una casa abbandonata, fino ad imbattersi in una terrificante entità presumibilmente proveniente da un'altra dimensione. La presentazione non ha denotato caratteristiche di gameplay particolarmente originali, ma ci ha stupito per l'elevata fedeltà della messa in scena, resa possibile tanto dall'impiego oculato dei vari espedienti visivi e di gameplay, quanto dall'elevata fedeltà garantita dall'Unreal Engine 5. Paranormal Tales è attualmente in sviluppo solo per PC con una data d'uscita ancora da definire. Tenetelo sotto osservazione assieme a noi aggiungendolo alla lista dei desideri di Steam.