Da Spider-Man a Prototype 2: i migliori giochi open world a tema supereroi

Una delle estati più calde che si ricordino costringe per il momento gran parte della popolazione nelle proprie case, ma per noi videogiocatori questo è un problema relativo. Spendere molte ore in un open world pregno di mistero e di pericoli, con l'ostico Elden Ring che è entrato nella top 10 dei giochi più venduti di sempre, è cosa buona e giusta ma anche darsi a esperienze più permissive e in grado di intrattenere a lungo è una valida alternativa, soprattutto quando ci sono di mezzo i supereroi. E infatti abbiamo deciso di soffermarci su cinque tra i migliori titoli a mondo aperto a base di guerrieri in calzamaglia (o quasi), che potrebbe valer la pena di recuperare in questa torrida estate.



Prototype 2

Il caldo è sinonimo di nervosismo a fior di pelle: perché non sfogarlo facendo a brandelli i soldati di un esercito virtuale? Radical Entertainment si è affidata alla formula del "bigger & better" per creare il sequel di Prototype e rifinire quegli aspetti meno convincenti del pacchetto offerto dall'avventura di Alex Mercer, pensiamo alle ambientazioni spoglie o a un livello di dettaglio non proprio esaltante. Dopo tre anni la storia del virus Blacklight è ancora ben distante dalla sua conclusione, come scoprirà il marine James Heller appena rientrato in patria dopo una lunga campagna militare all'estero, ritrovandosi in una Manhattan messa in quarantena sotto lo sguardo vigile della Blackwatch, l'unità speciale chiamata a controllare le aberrazioni create dal contagio biologico.



Deciso a vendicare lo sterminio della sua famiglia, il soldato americano cercherà di pugnalare il terrorista che ha causato la tragedia, ma Alex Mercer (il protagonista del primo Prototype) è intoccabile per un essere umano, e dopo aver sconfitto Heller decide di infettarlo per garantirgli i poteri derivanti dal virus. James quindi ha finalmente la possibilità di mettere a soqquadro la zona di quarantena con l'uso di artigli letali, tentacoli lunghissimi e pugni capaci di spaccare il terreno, facendo letteralmente a pezzi i membri della Blackwatch e i mostruosi abomini. Punto forte della produzione è la possibilità di esplorare la mappa di questa Manhattan fittizia a velocità disumane e con la capacità di scalare ogni tipo di parete.



Infamous: Second Son

In prossimità dell'uscita del primo Prototype, un altro grande esponente del genere ha fatto il suo debutto sugli scaffali dei negozi. Parliamo di Infamous, il gioco sviluppato da Sucker Punch dove l'elettricità diventava il minimo comun denominatore di tutti i poteri ottenibili. L'esclusiva per PS3 si concentrava in maniera più convinta sull'esplorazione della mappa rispetto a Prototype, orchestrando inoltre missioni principali e secondarie che spesso obbligavano il giocatore a prendere delle decisioni morali, perché basate su di un sistema karmico che modificava sia i risvolti narrativi che lo sviluppo delle abilità del protagonista Cole MacGrath.



Complice una trama ricca di colpi di scena - il finale è ancora oggi di grande impatto - e le spettacolari mosse di Cole, la serie è andata a reiterarsi fino ad approdare su PlayStation 4 con uno dei suoi primi titoli dal respiro next-gen: Infamous Second Son. Il viaggio karmico di Delsin Rowe (per l'occasione interpretato da Troy Baker) mantiene sostanzialmente intatta la struttura di base, focalizzandosi sulle traversate veloci e sui combattimenti frizzanti, che unisce a una componente visiva davvero solida, anche per gli standard odierni. Se a ciò aggiungiamo la parziale distruttibilità degli scenari e la grande varietà in termini di poteri utilizzabili, appaiono chiari i motivi per cui vi consigliamo caldamente di recuperare Second Son (qui la nostra recensione di Infamous Second Son).



Marvel's Spider-Man



Il filone supereroistico delle produzioni Sony era destinato ad andare oltre la serie Infamous ma in pochi si sarebbero aspettati di vestire i panni dell'Uomo Ragno in esclusiva PlayStation. Collaborando con Insomniac Games, poi destinata a entrare negli studios in blu, la grande major del gaming ha regalato un vero e proprio sogno ai giocatori, che da anni speravano di mettere le mani su un titolo di Spider-Man degno di questo nome. Ondeggiare tra i grattacieli di New York è un'esperienza esaltante, capace da sola di intrattenere per ore, con le ottime soluzioni grafiche adottate che hanno reso la città e il suo protettore assolutamente piacevoli alla vista.



La storia raccontata da questo nuovo "ragnoverso" è originale e scollegata dai numerosi fumetti e dai film, così da risultare fruibile anche a chi non mastica tutti i giorni pane e ragnatele. I ritmi narrativi non sono sempre ben calibrati, come vi dicevamo nella recensione di Marvel's Spider-Man, e il sistema di combattimento è efficace ma non certo coraggioso, eppure il Peter Parker dei creatori di Ratchet & Clank è riuscito a trovare un posto a sedere tra le esperienze PlayStation degne di nota.



Megaton Rainfall

Da un gioco conservativo sul versante ludico passiamo a una produzione più coraggiosa da questo punto di vista: tolti gli asset grafici e il comparto sonoro, Alfonso del Cerro ha creato Megaton Rainfall praticamente da solo, sviluppando da sé l'algoritmo procedurale che infonde vita a un'esperienza da supereroi seria e coinvolgente. Il titolo necessita del visore per realtà virtuale per essere goduto appieno, perché una volta indossato il caschetto la sensazione sarà davvero quella di essere dotati di poteri sovrannaturali.



Il protagonista dell'avventura è una sorta di Superman dalle connotazioni fisiche simili al Dottor Manhattan di Alan Moore, un binomio esplosivo che si manifesta in un sistema di gioco basato sul respingimento delle forze aliene in giro per il mondo, con l'intera superficie terrestre a fare da mappa liberamente esplorabile in volo. I poteri in possesso del giocatore aumentano nel corso dell'avventura, mentre la storia lo obbliga a precipitarsi sul luogo dell'attacco prima che gli alieni radano al suolo l'intera città nel giro di pochi istanti: in combattimento si è obbligati a tenere sott'occhio la cifra dei sopravvissuti, perché i quartieri assediati sono ancora ricolmi di persone e anche un nostro colpo mal gestito può mietere vittime innocenti. L'immersione è incrinata appena da una realizzazione visiva non eccelsa, una mancanza comprensibile vista la portata gigantesca di un'esperienza firmata da un singolo creativo.



Saints Row 4

Il balzo dalla follia lucida di del Cerro a quella sregolata dei ragazzi Volition è più breve di quanto si possa immaginare, perché per il quarto capitolo di Saints Row hanno scelto di prendere come protagonista un presidente americano reso supereroe, anch'esso in lotta contro le forze aliene che puntano a conquistare il mondo. La saga di Volition (come abbiamo esposto nello speciale sull'evoluzione di Saints Row) è partita da una classica ricetta da crime game in stile GTA per arrivare alle modalità dissacranti ed esagerate viste nell'episodio datato 2013.



L'avventura dai toni parodistici offre un open-world che si prende gioco degli open-world, un'esperienza in cui i superpoteri diventano un mezzo per seminare il caos e divertirsi nella pletora di missioni secondarie disponibili. Nulla è realistico nell'opera di Volition, né dal punto di vista fisico che da quello artistico, con un amore sconfinato per l'eccesso che si trasforma in cifra artistica per un titolo estremizzante ma mai dimenticato dagli appassionati di avventure leggere e sempre pronte a strappare un sorriso.