I migliori giochi sui pirati se non ti piace Skull and Bones

Di recente abbiamo pubblicato la nostra prova di Skull and Bones, il nuovo titolo a tema piratesco di Ubisoft, che già con Asassin's Creed IV Black Flag ha fatto sognare gli amanti di queste produzioni. Chiaramente di giochi basati sulle leggende della pirateria e derivati ce ne sono tanti. Non bastava proporvene soltanto cinque, Sea of Thieves incluso, e infatti siamo qui a farvi degli altri esempi interessanti e non scontati.

Overboard!

Uscito su PC e la prima PlayStation, Overboard! (o Shipwrecked! Negli Stati Uniti) è stato realizzato da Psygnosis, un collettivo storico a cui dobbiamo anche Lemmings. Forte di una visuale top down, il giocatore era chiamato a controllare non i singoli pirati, ma la nave stessa, che doveva manovrare con attenzione durante gli scontri per sopravvivere alle bordate nemiche.

Dalla classica tripla cannonata, fino ai razzi, si potevano utilizzare diverse armi, anche contro strutture fortificate e trappole sputafuoco. La presentazione visiva era graziosa, almeno per l'epoca, e i controlli responsivi facevano di Overboard un prodotto sufficientemente divertente.

King of Seas

Disponibile per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC, King of Seas è un action GDR ambientato in un mondo piratesco, che accoglie personaggi bizzarri e divertenti. L'esplorazione può offrire delle sorprese, complici sia la natura procedurale dell'esperienza, sia gli effetti atmosferici che influenzano il gameplay. Navigare nelle tempeste è rischioso, mentre il vento si può sfruttare a proprio vantaggio nei combattimenti.

Tra il set di oltre 20 abilità e i tre rami dei talenti, King of Seas consente di mettere in campo il proprio stile di gioco e, neanche a dirlo, di personalizzare il vascello. Il titolo di 3D Clouds ci pone dinanzi a navi fantasma e strutture fortificate e armate di tutto punto, con una visuale che ricorda proprio quella di Overboard! Parliamo però di un'esperienza moderna, che chiama a tuffarsi nelle battaglie navali con attenzione e gli strumenti di morte corretti, magari per indebolire specifiche parti del vascello nemico e impedirne alcune azioni (qul la recensione di King of Seas).

LEGO Pirati dei Caraibi

Uscito nel 2011, Lego Pirati dei Caraibi è un gioco di azione e avventura che, neanche a dirlo, conduce il noto franchise cinematografico nell'iconico mondo videoludico dei mattoncini. Il titolo a firma Traveller's Tales permette di rivivere le avventure di Jack Sparrow, Barbossa, Davy Jones e compagni in una dimensione più colorata del solito, con una generosa spolverata di humor irriverente, puzzle da portare a termine e splendide cutscene in puro stile Lego.

In aggiunta, non manca la possibilità di divertirsi in co-op locale coi propri amici. Nello specifico, parliamo di 20 livelli tratti dalle prime quattro pellicole della saga, da "La Maledizione della Prima Luna" a "Oltre i Confini del Mare".

One Piece Odyssey

Passiamo ai pirati di Eiichiro Oda con One Piece Odyssey, un RPG pensato per accontentare i fan dei famosi manga e anime. Decisi a solcare i mari del Nuovo Mondo, Rufy Cappello di Paglia e la sua ciurma vengono costretti al naufragio da una tempesta tremenda.

Da qui l'approdo su un'isola tropicale, con Rufy impegnato a cercare i membri dispersi del gruppo. Supervisionata da Oda in persona, la trama di Odyssey è in buona parte inedita, ma non manca di citare le avventure già note di One Piece. Inoltre il sistema di combattimento a turni è ben realizzato e valorizza i talenti e le caratteristiche dei pirati in campo. Grazie al Dramatic Scenes System, l'utente viene sfidato a eliminare un avversario particolarmente pericoloso in modo specifico o entro un certo numero di turni. Riuscirci significa ottenere un enorme quantitativo di esperienza per i personaggi, che con le Arti Legame possono eseguire spettacolari assalti di gruppo (per approfondire, qui la recensione di One Piece Odyssey).

Kingdom Hearts 3 (Pirati dei Caraibi)

Che cosa ci fa Kingdom Hearts 3 in questa lista? Proprio come il secondo capitolo della saga dedica un'avventura di Sora, Pippo e Paperino al mondo di Capitan Jack Sparrow, ma con un'aggiunta da non sottovalutare. Stavolta infatti i nostri eroi vengono posti al timone di un vascello pirata, possono esplorare il mare e le isole, cercare tesori e prendere parte a vere e proprie battaglie navali.

Chiaramente fare manovre con l'imbarcazione è semplice, e ai colpi di cannone si affiancano attacchi magici, perché ci troviamo sempre nel mondo di Kingdom Hearts 3. Seguendo la lezione di Assassin's Creed IV Black Flag, in questa versione di Pirati dei Caraibi esistono perfino le navi pirata leggendarie, imponenti e accompagnate da altre imbarcazioni più piccole ma non per questo poco agguerrite.

La lista continua...

Di giochi che hanno esaltato la figura dei pirati o ambientazioni a loro molto vicine ne esistono tanti. Pensiamo ad esempio a Risen 2: Dark Waters, che ha introdotto nella serie un'inedita atmosfera piratesca, pur mantendo le caratteristiche peculiari del titolo originale. Il Sea Dogs del 2000 era un'esperienza ruolistica non lineare, con 20 differenti tipi di navi, danni localizzati alle imbarcazioni, vento ed effetti meteo dinamici.

Si poteva scegliere di cambiare fazione durante l'avventura e in generale assistere all'ascesa del proprio personaggio, da umili origini a grandi imprese. Particolare è anche la serie nata con Port Royale, un titolo di simulazione d'affari ambientato nei Caraibi del sedicesimo secolo, che si è distinto per la complessità della sua proposta ludica. A questo punto, la parola passa a voi: quali sono i vostri giochi preferiti a tema piratesco? Ditecelo nei commenti!