I migliori giochi PlayStation 2: da GTA Vice City a God of War 2

PS5 ha ormai spento le candeline del suo primo anno di vita, ed è incredibile che in un periodo così breve ci abbia già regalato diverse soddisfazioni, dal Demon's Souls di Bluepoint, fino al Ratchet & Clank: Rift Apart di Insomniac Games, passando per Returnal. Alla fine di questo 2021, in attesa che la next gen mostri pienamente il suo potenziale, ci è sopraggiunta la voglia di guardarci indietro di vent'anni, quando passavamo ore interminabili con PS2 e una sfilza di titoli che avrebbero scritto pagine luminose di storia del videogioco.



Se siete giocatori con qualche anno sulle spalle, allora sapete benissimo di cosa stiamo parlando, ma anche se non lo siete unitevi a noi in questo viaggio memorabile, ricco di preziosi ricordi e - più d'ogni altra cosa - personalissimo. Quella che resta la console di maggior successo della storia d'altra parte ci ha donato ben più di 10 perle del gaming e non basterebbero intere pagine per omaggiarle tutte. Ecco perché ci piacerebbe sapere quali giochi avreste inserito voi in questa lista, per condividere le immagini e le emozioni di una stagione che porteremo sempre nel cuore.

Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal

Quando Ratchet & Clank ha fatto il suo debutto su PS2 ha segnato l'ascesa di un nuovo pilastro del genere action platform. I successi del Lombax e del suo amico robot sono stati tali da permettere all'IP di "arrivare fino a noi" ma secondo il parere di chi scrive nessuna iterazione è mai riuscita a superare le vette di Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal.

Già dal volgaruccio gioco di parole che ne costituisce il titolo è possibile intuire quanto fosse folle e scanzonato, merito di un Lead Writer che - pur essendo alla prima esperienza con la serie - ha caratterizzato e dato alla luce dei personaggi unici. È a lui che dobbiamo il debutto del Dottor Nefarious e del suo fido maggiordomo Lawrence, due villain diversi dal solito e protagonisti di gag esilaranti. Inoltre, la rivalità dello scienziato pazzo col pavido Capitano Qwark ha dato al team la scusa per creare degli "Olofumetti" con cui i giocatori vivevano una mini avventura parallela a scorrimento orizzontale.

Se a ciò aggiungiamo le incredibili performance degli attori (e doppiatori) e uno degli arsenali più vari di sempre, in quella che era un'esperienza longeva, mai banale e dal buon livello di sfida, non avremmo potuto non inserire questo capolavoro nella nostra lista. A proposito, qui troverete la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.

Gran Turismo 3 A-Spec

Al netto della drastica riduzione del numero di auto rispetto all'enorme catalogo offerto dal predecessore - che comprendeva ben 650 bolidi - Gran Turismo 3 A-Spec è stato il re indiscusso dei corsistici per diversi anni e per innumerevoli motivi. Dall'incredibile riproduzione delle macchine, al sistema d'illuminazione, il titolo di Polyphony Digital vantava una presentazione visiva fieramente "next-gen", ed è per questo che ha accumulato dei ritardi ed è uscito nel 2001.

Le semplici gare da pochi minuti, così come le Endurance (che potevano durare anche intere ore) consentivano di apprezzare i comportamenti realistici delle auto, che si potevano ottenere in premio nel corso di una modalità Arcade ben bilanciata, perché pensata per risultare accessibile ai neofiti. Con le sue 722 auto e le tante migliorie in materia di simulazione, il quarto capitolo non è riuscito a entusiasmare come il suo predecessore, che non a caso ha sfiorato il tetto delle 15 milioni di copie vendute.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

L'era PS2 è stata una vera e propria età dell'oro per Ubisoft, perché ha ospitato il debutto di serie iconiche come Splinter Cell, Beyond Good & Evil e un'altra saga originatasi da una leggenda del passato: Prince of Persia.

Le Sabbie del Tempo è nato grazie al genio creativo di Patrice Désilets (il papà di Assassin's Creed), che ne ha basato lo sviluppo su elementi chiave quali l'unità di tempo e di spazio, i combattimenti spettacolari e le acrobazie. Le centinaia di animazioni che facevano del principe un guerriero sorprendente dal punto di vista scenico, erano solo una componente di fasi di platforming di altissimo livello, che grazie all'esperienza di Désilets col testing di Paperino: Operazione Papero, permettevano di riavvolgere il tempo per rimediare agli errori commessi. La trama da "Mille e una Notte" e la direzione artistica fuori scala che dava vita al palazzo di Azad, hanno fatto del gioco un must have per i patiti di action adventure, nonché il capostipite di una serie da decine di milioni di copie vendute.

Metal Gear Solid 3 (Subsistence)

Dopo aver "tradito" e al tempo stesso meravigliato milioni di appassionati con Metal Gear Solid 2, Kojima ha salutato PlayStation 2 con un altro dei più grandi giochi di tutti i tempi. Metal Gear Solid 3: Snake Eater non avrebbe potuto mancare in questa lista, soprattutto se si pensa alla versione Subsistence, che conteneva i primi due Metal Gear (senza Solid) e vantava una telecamera liberamente orientabile.

La missione segreta di colui che sarebbe divenuto Big Boss nella Russia della Guerra Fredda era un chiaro omaggio a James Bond in salsa Metal Gear Solid e gettava luce sulle origini di alcuni tra i personaggi più iconici della serie e la nascita dei metal gear. Questa commovente storia d'amore, ideologia e politica, spingeva il giocatore a imparare i segreti di una ricetta ludica profonda e stratificata, che gli permetteva di mimetizzarsi con le varie ambientazioni naturali e utilizzare i tanti gadget disponibili in modi insoliti.

Fare ingerire del cibo marcio a un nemico lo avrebbe fatto star male e distruggere un nido di calabroni li avrebbe fatti sollevare contro chi si trovava nelle vicinanze. Tra rotture della quarta parete memorabili e un pool di kojimate senza eguali - si pensi alla possibilità di far morire di infarto il temibile The End spostando di una settimana la data della console - MGS3 forniva continue sorprese, boss fight indimenticabili e un comparto grafico stratosferico, che lo rende piacevole a vedersi ancora oggi.

Tony Hawk's Pro Skater 4

Se il terzo capitolo ha segnato un netto avanzamento per l'allora gallina dalle uova d'oro di Activision, dalla presentazione visiva più curata, alle animazioni migliorate, fino alla barra di equilibrio per i Lip Trick e la possibilità di modificare la conformazione delle mappe in-game, Tony Hawk Pro Skater 4 offriva livelli più ampi, l'assenza del classico timer che limitava le sessioni e la libera interazione coi passanti.

L'introduzione dello Spine Trasfer, che consentiva di "scavalcare" una rampa per atterrare sulla successiva, affiancava i nuovi trick legati al Manual e garantiva una più agevole esplorazione delle aree di gioco. Lo skater inoltre riusciva ad afferrare il retro dei veicoli per farsi scarrozzare da una parte all'altra della mappa, a riprova della volontà di Neversoft di non cessare mai di innovare. Pro Skater 4 deve il posto nella nostra lista a due motivi principali: oltre a essere il pinnacolo del filone nato su PS1, ha posto le basi ludiche per la nascita dei due Tony Hawk's Undeground, i folli titoli al sapor di Jackass che hanno continuato a deliziare gli appassionati prima del ben noto (e lento) declino della serie.

Resident Evil 4

Con l'uscita dell'indimenticabile Code: Veronica, apparve chiaro a tutti che Resident Evil cominciasse ad aver bisogno di una decisa svecchiata sul fronte ludico. Ebbene, nel corso di uno sviluppo travagliato che avrebbe portato pure alla nascita di Devil May Cry, il geniale Shinji Mikami è riuscito a compiere l'impossibile con coraggio e determinazione.

Dalla telecamera posta dietro le spalle, al cambio netto di setting, fino alla decisa "virata action", Resident Evil 4 era un gioco ben diverso dai predecessori ma non tradiva lo spirito, le tematiche e le atmosfere da brivido tipiche della serie. Inviato dal presidente USA in persona a salvare sua figlia, Leon S. Kennedy si ritrovava in un oscuro villaggio nel bel mezzo della Spagna rurale, pieno zeppo di nuove mostruosità parassitarie e dei folli capitani guidati da Osmund Saddler, il leader del malvagio gruppo noto come Illuminados.

Complice una presentazione visiva da capogiro, l'indagine di Leon era ancor più avvincente, al pari di fasi action all'insegna della libertà d'approccio e assolutamente lontane dall'era dei famigerati "tank controls". Ancora oggi, come molti dei giochi facenti parte della nostra lista, l'action horror risulta davvero piacevole da giocare, quasi come fosse uscito ieri e non nel lontano 2005 (di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, per questo motivo qui troverete la nostra recensione di Resident Evil Village).

Kingdom Hearts II

Diversi giochi di Square Enix (e Squaresoft) avrebbero meritato un posto nella lista, a partire da Final Fantasy X, ma mai come in questo caso abbiamo fatto una scelta di cuore. La nascita del peculiare universo di Kingdom Hearts ha segnato in modo indelebile l'era PS2, che prima di concludersi ha permesso a milioni di appassionati di tornare a esplorarlo in un sequel memorabile.



Basato sulle figure dei Nessuno, e cioè i gusci vuoti di persone trasformatesi in Heartless, il commovente Kingdom Hearts II ha trovato un posto a sedere tra gli action-RPG d'alta scuola, merito di un gameplay sopraffino e di una varietà senza eguali. Sora, Pippo e Paperino, potevano esplorare il mondo di Nightmare Before Christmas, di Pirati dei Caraibi e di Mulan - giusto per fare qualche esempio - ma anche avventurarsi in dei livelli originali permeati da quell'atmosfera agrodolce tipica dei Final Fantasy.

Grazie alle varie forme di Sora, che cambiavano sensibilmente il suo approccio agli scontri, e a un pool di abilità che consentivano di personalizzarne lo stile di lotta, l'opera di Tetsuya Nomura ha saputo stupire su più fronti ed è anche per questo che ad oggi viene considerata la più luminosa della serie. A chiudere il cerchio ci pensava una colonna sonora semplicemente perfetta, che accompagnava magistralmente quello che era un viaggio indimenticabile e doloroso al tempo stesso.

Shadow of the Colossus

Non è un caso che Shadow of the Colossus sia tornato sia con la remaster su PS3, sia con l'ottimo remake di Bluepoint Games su PS4. Parliamo infatti di una pietra miliare del gaming moderno, di un dipinto in movimento capace di stregare i giocatori e indurli a riflettere sul peso delle azioni compiute.



È proprio questo che succedeva quanto si realizzava che Wander, al netto della volontà di riportare alla vita la giovane Mono, stesse eliminando uno ad uno i sacri colossi che per tempo immemore avevano custodito i frammenti dello spirito del malvagio Dormin (avete letto la nostra recensione di Shadow of the Colossus?).

Quando si otteneva questa consapevolezza, ogni colpo inferto alle bestie torreggianti sapeva di ingiustizia, mentre ogni loro gemito di dolore diventava la viva testimonianza di un crimine atroce. Allo stesso tempo però dare la caccia ai giganti - diversi per natura, dimensioni e capacità offensive e difensive - sapeva essere incredibilmente soddisfacente, perché il giocatore doveva studiarli attentamente per scoprirne i punti deboli. Grazie a queste particolari sensazioni contrastanti che sapeva suscitare, l'opera di Fumito Ueda non avrebbe potuto non trovare spazio in questa lista.

God of War 2

Quando il God of War di David Jaffe e Sony Santa Monica ha fatto il suo debutto su PS2, ha fatto ben più che regalare l'ennesima hit alla console Sony. Le ha donato un'icona intramontabile, che ha accompagnato dei giocatori stupefatti in alcune delle esperienze più epiche e adrenaliniche del panorama videoludico.



Basato su una versione ulteriormente rifinita del Kinetica Engine, il secondo capitolo della serie sfidava i limiti generazionali e offriva un viaggio ancor più ambizioso del predecessore, partorito dalla mente dell'uomo che un giorno avrebbe riportato il brand a nuova vita: Cory Barlog. Intenzionato a vendicarsi delle divinità che lo avevano tradito, Kratos prendeva parte a un viaggio diverso da qualsiasi altro, che lo avrebbe portato a fronteggiare nemici enormi - si pensi al Colosso di Rodi - e le stesse Sorelle del Destino.

La già ottima ricetta hack and slash alla base del primo God of War era stata ulteriormente sviluppata, si pensi all'introduzione di attacchi magici che con estrema naturalezza si amalgamavano agli attacchi con Spade di Atena, a cui tra l'altro si affiancavano nuovi strumenti di morte. Tra le titaniche abilità dello spartano e la Spada dell'Olimpo, l'esclusiva PS2 riusciva effettivamente a calare i giocatori nei panni di un dio infuriato, le cui atroci gesta non avrebbero più abbandonato le loro menti.

Grand Theft Auto Vice City

Senza nulla togliere al grande San Andreas o a GTA III, che non esitiamo a definire uno dei padri fondatori del videogioco moderno, abbiamo voluto chiudere la lista con l'iconico GTA: Vice City. Nato per essere un expansion pack, si è tramutato in un videogioco simbolo dell'era PS2 grazie alla fame di grandi storie di Dan Houser, che non a caso a deciso di ispirarsi a Scarface e Carlito's Way per definirne trama, setting e tematiche.

Mangiando pane e Miami Vice, il team ha creato il personaggio di Tommy Vercetti, un protagonista forte e disposto a tutto per ultimare la propria ascesa criminale. Interpretato da Ray Liotta, Vercetti si muoveva in un contesto che richiamava a più riprese la Miami degli anni '80, una Vice City in cui i cittadini sembravano vivere al di fuori delle sue azioni, proprio come in un'esperienza moderna. Il signore della droga poteva acquisire nuove proprietà e attività, dallo studio cinematografico alla compagnia di Taxi, e stringere alleanze con le gang cittadine.

In caso di sparatoria, i suoi sgherri lo avrebbero difeso dagli assalti delle gang rivali ma in realtà il nostro uomo sapeva difendersi benissimo. Vice City vantava un arsenale decisamente ampio, dai comuni fucili fino alla motosega, e faceva del giocazzeggio "trucchi alla mano" un'inesauribile fonte di divertimento, capace di spingere oltre 20 milioni di giocatori a vivere questa iconica storia criminale.