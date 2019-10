Migliori giochi PlayStation VR in sconto, da Astro Bot a DOOM VFR

Per festeggiare il terzo anniversario dell'uscita di PlayStation VR (lanciato il 13 ottobre 2016) Sony ha lanciato sul PlayStation Store una serie di sconti dedicati ai migliori giochi in Realtà Virtuale. Una selezione di quasi 200 titoli in vendita a partire da 1.99 euro e che include giochi completi ed esperienze VR di ogni genere. Come da tradizione, abbiamo selezionati cinque giochi PSVR che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e che non possono assolutamente mancare nella ludoteca di ogni possessori del visore VR per PlayStation 4.



DOOM VFR - 14.99 euro

Così come Tetris Effect (citato poco più sotto) anche DOOM non ha bisogno di presentazioni, del resto parliamo dello sparatutto in prima persona più iconico e brutale della storia, un titolo che ha contribuito alla nascita del genere FPS nei primi anni '90 insieme a capisaldi come Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D. DOOM VFR riprende trama, ambientazioni e meccaniche del reboot del 2016, trasportando il DOOM Guy nel mondo della Realtà Virtuale, con frenetiche sessioni shooter e fasi esplorative alla ricerca di chiavi e generatori da attivare. Niente di particolarmente elaborato o innovativo, ma dobbiamo dire che funziona particolarmente, soprattutto a questo prezzo.

Recuperate la nostra recensione di Doom VFR prima che qualche demone la distrugga.



Astro Bot Rescue Mission 19.99 euro

Astro Bot Rescue Mission è uno dei più acclamati giochi VR degli ultimi anni (per non dire di sempre), un platform 3D di stampo tradizionale che sfrutta alla perfezione le potenzialità della Realtà Virtuale per offrire un gameplay immersivo e fortemente basato sull'esplorazione, senza dimenticare collezionabili, nemici da eliminare e scontri contro i boss... ovvero tutto quello che ci aspetterebbe da un gioco di piattaforme. In più, gli abbonati PlayStation Plus potranno godere di un'ulteriore sconto del 10% sul prezzo offerta di 19,99 euro. Imperdibile.

Scoprite un affascinante mondo cibernetico nella nostra recensione di Astro Bot Rescue Mission.



Moss - 14.99 euro

Più che un gioco, una favola interattiva con protagonista un tenero topolino, proprio come quelli che popolano le classiche fiabe per l'infanzia. Moss mescola sapientemente platform, avventura, puzzle ed esplorazione per offrire un'esperienza VR di altissima qualità con un forte focus sulla narrazione, fattore non comune nei giochi in Realtà Virtuale. A questo prezzo è difficile resistere...

Fate la conoscenza del topolino eroe nella nostrarecensione di Moss.



Tetris Effect - 23.99 euro

Tetris non ha certo bisogno di presentazioni ma cosa succede quando il rompicapo più famoso del mondo incontra l'estro di Tetsuya Mizuguchi, autore di titoli come REZ e Lumines? Da questo (apparentemente bizzarro) incontro nasce Tetris Effect, puzzle game con una veste grafica incredibilmente esplosiva, una colonna sonora trascinante e oltre dieci modalità di gioco, tra cui una campagna con trenta livelli da superare. Classico gioco da "ancora una partita e poi smetto", Tetris Effect vi terrà incollati al visore per intere settimane, garantito.

Scoprite un grande classico sotto una luce diversa nella nostra recensione di Tetris Effect.



Superhot Mind is Software Bundle - 19.99 euro

Superhot è una delle esperienze più interessanti degli ultimi anni, uno shooter nel quale tutto quello che circonda il giocatore si muove secondo i suoi tempi ed i suoi ritmi. Niente barre della salute ma solamente un'arma in primo piano, quanto basta per eliminare ondate di nemici sempre più agguerriti! Superhot si distingue non solo per un gameplay semplice ma al tempo stesso estremamente appagante ma anche per uno stile estetico accecante, caratterizzato da una esplosione di bianco e colori caldi come rosso, giallo e arancione.

Il pacchetto Mind is Software include sia la versione standard per PlayStation 4 che Superhot VR realizzato appositamente per sfruttare le potenzialità della Realtà Virtuale.

Immergetevi nel tempo con la nostra recensione di Superhot VR.