Migliori giochi PS4 a meno di 10 euro sul PlayStation Store

Ultima tranche degli sconti Halloween del PlayStation Store: dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro e i giochi a meno di 20 euro vediamo ora cosa è possibile comprare sul PSN con meno di dieci euro. Si tratta di una fascia piuttosto ricca di sorprese poichè include giochi AAA (non sempre recentissimi, ovviamente), AA e produzioni indipendenti di piccolo e medio calibro capaci però di intrattenervi a lungo. Qualche nome? The Witcher 3 Wild Hunt, Darksiders, e Dragon Age Inquisition... niente male vero?

Bundle Famiglia Electronic Arts - 4,99 euro

Un pacchetto a basso costo targato Electronic Arts che include tre diversi giochi per tutta la famiglia (come sottolineato dal titolo). Nello specifico il bundle vi permetterà di ottenere Need for Speed (2015), Unravel e Plants vs Zombies Garden Warfare 2, tutti al prezzo complessivo di 4.99 euro, una cifra davvero contenuta per tre giochi non troppo recenti ma ancora oggi in grado di conquistare gli appassionati dei rispettivi generi.

Darksiders Warmastered Edition - 7.99 euro

Non è la prima volta che vi segnaliamo Darksiders Warmastered Edition tra gli sconti del PlayStation Store e probabilmente non sarà l'ultima, almeno fino a quando THQ Nordic continuerà a proporlo a meno di dieci euro. Il primo capitolo della serie narra le vicende di Guerra, uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse (fratello di Morte e Furia, protagonisti rispettivamente di Darksiders 2 e 3), in quello che è ormai diventato un classico del genere action adventure su console.

Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe - 4.99 euro

Altro super prezzo per un gioco Electronic Arts: l'edizione Deluxe di Dragon Age Inquisition include il gioco completo (ovviamente) e i DLC Trono di Skyhold, Halla Rosso, Unicorno di Palude, Armatura, Cavalcatura Corazzata e le armi Fiamme dell'Inquisizione, oltre alla colonna sonora ed alcuni bauli extra per la modalità multiplayer (oggi non troppo popolata, a dire il vero). Per 4.99 euro vale decisamente la pena (ri)tuffarsi nel mondo di Inquisition, in attesa di Dragon Age 4.

The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

Vale per The Witcher 3 lo stesso discorso fatto poco sopra per Darksiders Warmastered Edition: ve lo abbiamo consigliato più e più volte e non abbiamo intenzione di smettere, a fronte di un prezzo così accattivante. L'ultima avventura dello Strigo può essere vostra per poco meno di dieci euro, unica pecca il pacchetto in vendita è quello standard, privo dunque delle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Overcooked Holiday Bundle - 7.99 euro

Si avvicinano le festività di fine anno e quale miglior occasione per radunare gli amici di fronte alla console nei giorni di festa o nelle fredde serate invernali? Overcooked Holiday Bundle include l'originale Overcooked e i due DLC The Last Morsel e il pacchetto natalizio Una Festa per il Palato, che aggiunge nuovi ingredienti, skin e decorazioni a tema Natale.

