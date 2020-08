Migliori giochi PS4 da 4.99 euro: nuove offerte PlayStation Hits

Sappiamo che fa caldo e avete tanta voglia di uscire, stare all'aria aperta e andare al mare, ma Sony vi fornisce centinaia di ottime ragioni per rimanere nella vostra stanza, tante quanti sono i giochi per PS4 in offerta attualmente sul PlayStation Store. Come al solito sul negozio digitale sono disponibili innumerevoli titoli in offerta, tra i quali figurano alcuni dei migliori esponenti di quest'incredibile generazione che si sta avviando sul viale del tramonto. Con l'obiettivo di rendervi la scelta più semplice, abbiamo selezionato cinque giochi che a nostro parere non potete assolutamente lasciare sullo scaffale digitale, correndo così il rischio di non giocarli prima dell'acquisto di PS5: mettete mano al portafogli, per fortuna la spesa è piuttosto contenuta!

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (4,99 euro)

Tanto per cominciare, a soli 4,99 euro potete acquistare l'esperienza definitiva di Metal Gear Solid 5, comprendente sia il prologo Ground Zeroes sia la portata principale The Phantom Pain, ovvero i due tasselli conclusivi dell'epopea imbastita dal genio di Hideo Kojima. Il primo, pubblicato nel 2014 per fornire ai giocatori un assaggio del quinto capitolo, è ambientato nel 1975 e segue le gesta di Big Boss in una missione d'infiltrazione nel Campo Omega, una struttura di detenzione a sud di Cuba dove sembra essere tenuta prigioniera Paz, data per morta dopo gli eventi narrati in Peace Walker.

Completare la missione principale e le sei Side Ops, tutte ambientate nel medesimo campo, non vi porterà via più cinque ore (che possono diventare di più per i completisti), ma l'esperienza funge da perfetta introduzione - sia narrativa che ludica - a Metal Gear Solid 5: Phanton Pain, che si apre nove anni dopo sulle note di The Man Who Sold the World di David Bowie. Della trama non vi diciamo nulla, vi basterà sapere che il quinto capitolo catapulta la serie nel genere open-world, concedendo un'elevata libertà di approccio e il pieno controllo nella gestione della Mother Base, dalla quale prendono il via tutte le missioni.



Questa grande apertura, di tanto in tanto, va a discapito dell'uniformità del racconto, ma anche non raggiungendo le vette di Metal Gears Solid 3, The Phantom Pain è ugualmente in grado di regalare dei momenti indimenticabili, alcuni dei quali stanno ancora facendo discutere i fan.

Uncharted 4: Fine di un Ladro (9,99 euro)

Uncharted 4: Fine di un Ladro rappresenta il coronamento perfetto di una saga che ha contribuito a definire due generazioni di console Sony. Un viaggio monumentale, costellato di scene d'azione pazzesche (per ritmo e messinscena) che si alternano a momenti più intimi, che si ritagliano tutto il tempo necessario per sondare l'animo di personaggi divenuti ormai iconici.

Uncharted 4 è la storia di un'ossessione, quella per il tesoro del leggendario pirata Henry Avery. È la storia di un ricongiungimento, quello tra Nathan e suo fratello Sam. E soprattutto è la storia di un amore, talmente forte da prevalere anche sulle menzogne. Dal punto di vista ludico, l'opera di Naughty Dog amalgama alla perfezione sparatorie al cardiopalma, esplorazione in aree vastissime ed enigmi, stimolanti e mai frustranti. Dall'alto delle sue 15 ore di durata, inoltre, rappresenta il capitolo più lungo dell'intera serie. Non cominciate la nuova generazione di console senza averci giocato. Potete saperne di più leggendo la recensione di Uncharted 4 del nostro Francesco Fossetti.

The Last of Us Remastered (9,99 euro)

Giunto alla fine dell'era delle grandi esclusive PlayStation 4, The Last of Us Part 2 ha settato nuovi standard sia ludici che narrativi destinati, probabilmente, a rimanere inarrivabili per un bel po' di tempo. Prima di affrontare il secondo viaggio di Ellie e Joel, tuttavia, è indispensabile aver vissuto le vicende del primo capitolo della saga, disponibile su PS4 in una scintillante versione rimasterizzata.

L'opera di Naughty Dog narra di una pandemia globale che ha gettato l'umanità sull'orlo del collasso. Vent'anni dopo l'Outbreak Day, Joel, un uomo straziato da una perdita insanabile, viene incaricato di scortare Ellie, una ragazzina estremamente speciale, dall'altro lato degli Stati Uniti d'America. Quello che ne scaturisce è un viaggio memorabile che si conclude con un potentissimo finale entrato di diritto nella storia dei videogiochi, che getta le basi per il secondo capitolo della serie. Nella nostra recensione di The Last of Us Remastered vi spieghiamo perché non dovreste lasciarvelo scappare.

Gran Turismo Sport (12,99 euro)

L'attesa per Gran Turismo 7 per PS5 potrebbe essere piuttosto lunga, per cui vi consigliamo di ingannarla con Gran Turismo Sport. Quando è stato lanciato nel 2017, il titolo di Polyphony Digital era tutt'altro che completo. Negli anni, tuttavia, ha ricevuto una marea di aggiornamenti gratuiti che l'hanno trasformato in una delle esperienze più complete sul mercato, imprescindibile per tutti gli amanti del motorsport e dei videogiochi di guida in generale

Come tutti gli episodi della serie di Kazunori Yamauchi, anche Gran Turismo Sport sfoggia una cura maniacale per i dettagli e chicche che solamente i veri appassionati delle automobili sapranno apprezzare. Il modello di guida, come da tradizione, è declinato al realismo, ma scende a compromessi in alcuni aspetti pur mantenendo l'esperienza al volante sempre piacevole ed appagante. Per maggiori dettagli in merito potete a leggere la nostra recensione di Gran Turismo Sport.

Horizon Zero Dawn - Complete Edition (12,99 euro)

Una delle migliori esclusive per PlayStation 4 nella sua edizione più completa ad un prezzo davvero basso: potremmo anche fermarci qui! A soli 12,99 euro potete fare vostri in un sol colpo Horizon Zero Dawn e la sua eccellente espansione The Frozen Wilds, che aggiunge molte (piacevoli) ore di gioco ad un'esperienza già monumentale di suo.

Il lontano futuro di Horizon Zero Dawn è molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare. L'umanità, dopo essere finita sull'orlo dell'estinzione, è regredita in primitive società tribali, mentre il mondo è caduto nelle mani di bestie meccaniche, alcune piccole e pacifiche, altre possenti e brutali. Aloy, la protagonista, è una ragazza speciale, e mentre la guiderete alla ricerca di risposte sulla sua vera natura avrete l'opportunità di esplorare un open world mozzafiato e mastodontico, valorizzato da meccaniche action RPG solide e stimolanti. Dopo aver dato un'occhiata alla recensione di Horizon Zero Dawn, leggete anche la nostra anteprima di Horizon Forbidden West per PS5, sequel next-gen che promette faville.

Bonus: DOOM (5,99 euro)

Lo sappiamo che quel capolavoro di DOOM Eternal è già disponibile sul mercato, ma vi consigliamo di passare prima per DOOM (2016) se per un motivo o per l'altro non lo avete mai giocato in tutti questi anni. Ve lo abbiamo già consigliamo ad inizio mese, ma nel frattempo il costo del biglietto per l'inferno marziano è calato a 5,99 euro, in ulteriore ribasso rispetto ai 7,99 euro di qualche settimana fa: impossibile resistere al fascino del demoniaco pianeta rosso a questo prezzo.