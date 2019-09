Migliori giochi PS4 a meno di cinque euro sul PlayStation Store

Volete giocare spendendo poco? Il portafoglio piange pensando a tutti gli acquisti previsti per l'autunno, ma non volete rinunciare agli sconti del PlayStation Store? Nessun problema, vi aiutiamo noi. Abbiamo scelto cinque giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 5 euro l'uno fino al 3 ottobre. Una fascia di prezzo che generalmente non consente grandi margini di selezione, questa volta invece le cose sono andate meglio del previsto e tra i titoli in offerta troviamo anche giochi AAA non recentissimi ma di grande spessore come Sleeping Dogs e Deus Ex Mankind Divided. Come sempre, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Sleeping Dogs Definitive Edition - 4.99 euro

Nato come terzo episodio della serie True Crime (con il titolo True Crime Hong Kong), il gioco è stato cancellato da Activision nel 2011 e poi riportato in vita da Square Enix con un nuovo titolo, Sleeping Dogs appunto.

La remastered per PlayStation 4 presenta un comparto tecnico migliorato e include tutti i 24 DLC pubblicati per il gioco, compreso l'episodio aggiuntivo L'Anno del Serpente e l'arco narrativo horror Incubo a North Point. Se cercate un action game dai toni maturi e dallo stile noir, lo avete appena trovato.



Recensione Sleeping Dogs Definitive Edition

Deus Ex Mankind Divided - 4.99 euro

Mankind Divided non ha riscosso il successo commerciale sperato e ad oggi Square Enix non sembra avere piani per continuare la serie, preferendo concentrarsi su altri franchise come Final Fantasy, Tomb Raider e Avengers.

Il mancato successo di vendite però non è certo dovuto ad una scarsa qualità della produzione, anzi, e Deus Ex Mankind Divided risulta ancora oggi uno dei titoli più interessanti per gli appassionati del genere, grazie a una trama di spessore e un gameplay non rivoluzionario ma decisamente solido. L'edizione in vendita è quella standard, priva di DLC e contenuti extra, difficile però chiedere di più a questo prezzo.



Recensione Deux Ex Mankind Divided



Sine Mora EX - 3.99

E' possibile acquistare uno degli sparatutto a scorrimento orizzontale più interessanti degli ultimi anni per meno di cinque euro? La risposta a questa domanda è Sine Mora EX, ora in vendita a soli 3.99 euro.

Questo shooter non vuole rivoluzionare il genere e anzi si mantiene ben ancorato agli stilemi classici degli shooter spaziali, tuttavia vale decisamente la pena prenderlo in considerazione grazie alle tante novità introdotte dalla riedizione EX: doppiaggio italiano, co-op locale fino a due giocatori, nuovi livelli sfide e tre modalità Versus (Corsa, Dodgeball e Carri).



Recensione Sine Mora EX

Rad Rodgers - 3.99 euro

Rad Rodgers è il gioco giusto per tutti coloro che vogliono rivivere le atmosfere di platform 2D anni Commander Keen, Bubsy e Ruff n Tumble e Jazz Jackrabbit. Rad è un vivace ragazzino con la passione per i videogiochi, dopo aver passato una nottata davanti allo schermo si addormenta e si risveglia dentro la TV... protagonista di un videogioco tutto suo.

Un vero e proprio "Pixelverse" che darà del filo da torcere anche grazie ai giocatori più esperti, con un gameplay che non concede spazio al minimo errore. Rad Rodgers è un gioco che sprizza anni '90 da ogni pixel, grazie anche ad una colonna sonora rètro e una serie di easter egg e collezionabili pensati come un tributo ai classici del genere usciti su SNES e Mega Drive.



Recensione Rad Rodgers



Badland Game of the Year Edition - 3.99 euro

Nato come gioco per smartphone, Badland ha riscosso un notevole successo nel corso degli anni, tanto da arrivare anche su console. Un action platform 2D a scorrimento laterale con un gameplay basato sulla fisica, con enigmi, trappole e ostacoli da superare usando la logica.

L'edizione Game of the Year include tantissimi contenuti tra cui 100 livelli single player, supporto co-op fino a quattro giocatori e compatibilità con Cross-Buy e Cross-Save: acquistando il gioco potrete giocare non solo su PS4 ma anche su PlayStation Vita e PlayStation 3.