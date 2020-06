Migliori giochi PS4: quali comprare in offerta a meno di 5 euro?

Siamo sicuri che molti di voi si sono già immersi in The Last of Us Part 2, ennesimo capolavoro di Naughty Dog fresco di pubblicazione. Vi consigliamo però di dare un'occhiata più che attenta alle immancabili offerte del PlayStation Store, visto che mentre vi scriviamo sono in corso diverse promozioni con sconti davvero invitanti sui giochi dell'ormai sterminato catalogo di PlayStation 4. Spulciando bene tra le offerte ci si rende facilmente conto che è possibile fare dei veri e propri affari acquistando titoli di alto livello a pochi spicci. Sappiamo quanto è difficile interrompere, anche solo momentaneamente, il viaggio di Ellie, per cui abbiamo ben pensato di venirvi incontro e selezionare alcuni dei migliori prodotti offerti a meno di cinque euro!

Titanfall 2 (4,99 euro)

Non possiamo che cominciare con Titanfall 2, che non abbiamo paura di considerare uno dei migliori sparatutto in prima persona di questa generazione. Contrariamente al suo predecessore, interamente incentrato sull'esperienza competitiva, Titanfall 2 offre anche un'avvincente campagna per giocatore singolo, che nonostante una longevità non eccelsa si distingue per una varietà di situazioni e scenari invidiabile, oltre che per alcune vere e proprie chicche di game design che faranno la gioia dei più esigenti tra voi.

I principali punti di forza del lavoro di Respawn Entertainment risiedono nell'appagante feeling delle armi, nelle meccaniche di parkour che trasformano il gameplay in una galvanizzante danza fatta di rapide scivolate, salti e corse sui muri, e nel senso di esaltazione che solo la guida di un possente titano è in grado di regalare. Il comparto multiplayer è estremamente curato, ben bilanciato e ricco di modalità valorizzate da un design delle mappe ben strutturato. Va inoltre precisato che, nonostante i server non siano affollati quanto meriterebbero, trovare una partita non è difficile.

Saints Row 4 Re-Elected e Gat Out of Hell (4,99 euro l'uno)

Difficile da credere, ma con Saints Row IV i ragazzi di Volition sono riusciti ad alzare ulteriormente il già elevato livello di follia offerto dal terzo capitolo. Ad affiancare gli inconfondibili tratti distintivi della serie - la tendenza all'eccesso, le situazioni surreali e le tonnellate di piombo - stavolta ci sono un'invasione aliena, una realtà virtuale alternativa a la Matrix dove le leggi della fisica vengono stravolte e tante super-abilità fuori di testa.

Saints Row: Gat Out of Hell, dal canto suo, è un'espansione stand-alone del quarto capitolo che catapulta i giocatori direttamente all'inferno nei panni di Johnny Gat. Entrambi i giochi cadono negli errori comuni a molti open-world, diventando ripetitivi e proponendo missioni secondarie poco entusiasmanti nel lungo periodo. Fin quando reggono, in ogni caso, riescono perfettamente ad offrire tanto divertimento spensierato. A questi prezzi è davvero arduo lasciarli sullo scaffale digitale e, volendo, potete anche acquistarli assieme in bundle a 6,89 euro.

Bulletstorm Full Clip Edition (4,79 euro)

Nato sulla precedente generazione di console e portato a nuova vita su quella attuale da Gearbox Software, Bulletstorm è un originale e scanzonato sparatutto in prima persona che pone l'accento sulla creatività dei giocatori. Tutto ruota attorno al sistema delle "skillshot", uccisioni spettacolari eseguite sfruttando a proprio vantaggio le improbabili bocche da fuoco, gli elementi dello scenario e folli gadget antigravitazionali che rallentano la caduta dei nemici trasformandoli in facili bersagli.

Le innumerevoli possibilità offerte sono studiate per invogliare i giocatori ad osservare con attenzione l'ambiente circostante e a variare continuamente l'approccio agli scontri a fuoco, a tutto vantaggio del divertimento. All'ottima e divertente campagna single player ambientata sul pianeta Stygia, messo in ginocchio da orde di mutanti, si affiancano anche diverse modalità a punti e 12 mappe multiplayer cooperative.



Spendendo qualche euro in più (8,99 euro in totale) è possibile acquistare il Duke Nukem Bundle, che oltre al gioco base offre anche l'opportunità di affrontare l'intera campagna nei panni di Duke Nukem, con tutto lo script ri-registrato e battute inedite pronunciate dalla voce originale di Duke.

Tembo The Badass Elephant (4,93 euro)

Quando i talentuosi ragazzi di Game Freak s'allontanano dall'immaginario dei Pokémon per allargare i propri orizzonti, danno vita a prodotti degni di nota come Tembo The Badass Elephant, un colorato e divertente action/platform in due dimensioni. Il gioco è ambientato a Shell City, metropoli messa in ginocchio dal devastante attacco delle forze dei Phantom guidate dal generale Krenman. L'esercito nazionale, impossibilitato a contrastare le macchine da guerra che continuano ad avanzare lasciando dietro di sé una scia di distruzione, chiede aiuto a Tembo, l'elefante più tosto che c'è.

Il ben poco aggraziato Tembo, aiutato dal suo compagno volante Picolo, è capace di compiere una moltitudine di azioni come saltare, appendersi, sfondare pareti a suon di pugni e frantumare tutto ciò che si trova sotto di lui con il suo abbondante posteriore. L'avventura è composta da 18 livelli, mentre lo stile grafico 2D si ispira chiaramente alla tradizione fumettistica. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Tembo the Badass Elephant del nostro Francesco Fossetti.

GTA Online Criminal Enterprise Starter Pack

La nostra ultima proposta non è relativa ad un gioco, bensì ad un pacchetto aggiuntivo e totalmente opzionale che potrebbe risultare davvero interessante per i tanti di voi che continuano a giocare a GTA Online. Parliamo del Criminal Enterprise Starter Pack, che al prezzo scontato di 4,99 euro (anziché 9,99 euro) include svariati contenuti contenuti come proprietà, attività, armi, veicoli e altro ancora che, se acquistati separatamente, hanno un valore di oltre 10.000.000 di GTA$.

Tra i tanti contenuti offerti segnaliamo proprietà come l'Ufficio di Maze Bank ovest e il Bunker di Paleto Forest, le armi Lanciagranate compatto e Fucile da tiratore, i veicoli Dune FAV e Maibatsu Frogger, più di trenta completi per la personalizzazione e come ciliegina sulla torta 1.000.000 di GTA$ da spendere a piacimento. La lista completa degli oggetti compresi potete consultarla a questo indirizzo. Quale miglior modo per prepararsi all'arrivo di GTA Online su PS5 nel 2021? Tra l'altro, il gioco sarà regalato a tutti i giocatori che lo riscatteranno entro i primi 3 mesi dal lancio...