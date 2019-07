Migliori giochi PS4 in offerta a meno di 15 euro sul PlayStation Store

Continuano i saldi sul PlayStation Store e dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro questa volta vi proponiamo una serie di titoli ora in vendita a meno di 15 euro. Ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando come sempre la precedenza a bundle, collector's, deluxe edition e riedizioni, solitamente più ricche di contenuti e dunque maggiormente convenienti. Come sempre, lo spazio commenti è aperto alle vostre segnalazioni ed ai consigli per gli acquisti... avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto!

Dragon Ball Xenoverse Time Travel Edition - 12.99 euro

Dragon Ball Xenoverse Standard Edition costa 7.99 euro ma con soli 12.99 euro è possibile acquistare l'edizione completa che include anche il Season Pass.

Un bonus assolutamente da non sottovalutare poichè il ticket stagionale permette di ottenere personaggi extra, episodi e missioni aggiuntive, insegnanti e missioni insegnanti, livelli aggiuntivi, abilità, costumi e accessori inediti non presenti nell'edizione base.



Recensione Dragon Ball Xenoverse

Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni - 11.99 euro

L'edizione definitiva di Rise of the Tomb Raider, secondo episodio della trilogia che racconta le origini di Lara Croft, terminata lo scorso anno con Shadow of the Tomb Raider.

Questa versione include non solo il gioco completo (ovviamente) ma anche il contenuto extra Legami di Sangue con supporto per PlayStation VR, la modalità co-op online Stoicismo, il livello aggiuntivo Sopravvivenza Estrema per la campagna, 12 skin, 7 armi e 35 Carte Spedizione e costumi celebrativi per il ventesimo anniversario di Lara, oltre alle espansioni Baba Jaga Il Tempio della Strega e Il Risveglio della Fredda Oscurità. Tutto questo per poco più di 10 euro...



Recensione Rise of the Tomb Raider PS4

Just Cause 3 XXL Edition - 7.49 euro

Se state cercando un gioco caciarone e divertente per l'estate, che non richieda di impegnare troppo il cervello... beh, lo avete appena trovato.

La XXL Edition di Just Cause 3 è ricchissima di contenuti e include il gioco completo con accesso alle tre espansioni Aria, Terra e Mare, il DLC Veicoli Armati, il pacchetto Armi Esplosive, il Reaper Missile Mech ed il fucile Kousavà. Con poco meno di 8 euro è possibile acquistare l'esperienza completa di Just Cause 3, investimento da non sottovalutare per gli amanti del genere.



Recensione Just Cause 3

Yakuza Kiwami - 8.99 euro

L'epopea di Kazuma Kiryu è terminata con Yakuza 6 The Song of Life, se volete recuperare la serie questo è il momento giusto, approfittando dello sconto su Yakuza Kiwami, primo episodio della saga uscito nel 2005 su PS2 e qui proposto in versione rimasterizzata.

Sebbene cronologicamente Yakuza Zero si collochi prima di Yakuza 1, questa riedizione Kiwami è indubbiamente un buon punto di partenza per scoprire l'universo ideato da Toshihiro Nagoshi e in via di espansione grazie al nuovo gioco di Yakuza per PS4 che vedrà però un protagonista differente e un gameplay parzialmente rinnovato.



Recensione Yakuza Kiwami

Metal Slug Anthology - 6.99 euro

Perfetta per divertirsi in estate senza accendere troppo il cervello, questa raccolta antologica include ben sette episodi della serie shooter targata SNK che tanto successo ha riscosso negli anni '90 e nei primi anni 2000 in sala giochi.

In un solo pacchetto trovano spazio Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5 e Metal Slug 6, accompagnati da bozzetti originali, artwork e dietro e le quinte dello sviluppo. Unica pecca? L'assenza di Metal Slug 7/Meta Slug XX, purtroppo non presenti nella collection.