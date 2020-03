Migliori giochi PS4 in sconto a meno di 15 euro: consigli per gli acquisti

In questo periodo di quarantena non c'è niente di meglio che passare il tempo con i nostri adorati videogiochi. Ma cosa possiamo fare se nessun titolo del nostro backlog ci soddisfa? Semplice, acquistare nuovi titoli... in sconto! Per fortuna il PlayStation Store ci viene in soccorso proponendo una selezione dei migliori prodotti PS4 a meno di 15 euro, fascia di prezzo molto interessante nella quale trovano spazio produzioni come Dark Souls II Scholar of the First Sin, One Piece Pirate Warriors 3, Dragon Ball Xenoverse, Project CARS, RIDE 3, Sword Art Online Hollow Realization e Hitman, solamente per citarne alcuni. Noi come di consueto ne abbiamo scelti cinque, ve li proponiamo di seguito, aspettiamo nei commenti i vostri consigli per gli acquisti!

Dragon Ball Xenoverse Time Travel Edition - 14.99 euro

Dragon Ball Xenoverse è in vendita in versione standard a 9.99 euro, noi però vi consigliamo caldamente di optare per la Time Travel Edition, edizione che include il gioco completo e il Season Pass che dona accesso a numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui personaggi, episodi e missioni, livelli, abilità, costumi e accessori esclusivi. Pur non essendo un gioco recentissimo, Xenoverse è sicuramente un buon titolo da recuperare a prezzo scontato, se non siete mai sazi dell'universo nato dalla matita di Akira Toriyama.



Recensione Dragon Ball Xenoverse

Little Nightmares Complete Edition - 7.99 euro

Piccoli incubi, grandi paure! Il gioco di Tarsier Studios si è rivelato uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni, e in attesa di mettere le mani su Little Nightmares 2 (in arrivo nel 2020) non esiste occasione migliore per recuperare questa piccola gemma, qui proposto in versione completa a un costo incredibilmente contenuto. Little Nightmares Complete Edition include oltre al gioco anche l'espansione I Segreti di Le Fauci, diviso in tre diversi capitoli. Impossibile chiedere di più, a questo prezzo.



Little Nightmares Recensione

Dark Souls III Deluxe Edition - 14.99 euro

L'ultimo (ad oggi) episodio della serie Dark Souls è in offerta in versione Deluxe, un pacchetto completo che propone il gioco e il Season Pass (normalmente venduto a 24.99 euro), il quale dona l'accesso alle due espansioni Ashes of Ariandel e The Ringed City. Un buon modo per passare il tempo in attesa di saperne di più su Elden Ring, il nuovo progetto di FromSoftware realizzato in collaborazione con George R.R. Martin, annunciato all'E3 2019 e per il momento del tutto sparito dai radar.



Recensione di Dark Souls 3

Devil May Cry 4 Special Edition - 7.99 euro

Devil May Cry 4 è uno dei più apprezzati capitoli della saga Capcom e la Special Edition vi permetterà di vivere la miglior esperienza di gioco grazie alla presenza di nuovi personaggi giocabili (Vergil, Trish e Lady) e alla modalità Mitico Cavaliere Oscuro, oltre ad una serie di accorgimenti al gameplay e migliorie tecniche, senza dimenticare l'aggiunta del salvataggio automatico non presente nella versione originale.



Recensione Devil May Cry 4 Special Edition

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy - 12.99 euro

Fan del ninja Naruto, a raccolta! Questo pacchetto presenta l'intera trilogia della serie Ultimate Ninja Storm: l'originale Naruto Shippiden Ultimate Ninja Storm, il sequel Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Tre giochi completi ad un costo decisamente accattivante, da non lasciarsi scappare per nessun motivo!



Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy Recensione