Migliori giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro

Come di consueto, l'inizio del mese corrisponde all'avvio dei nuovi sconti sul PlayStation Store. Questa volta ci concentriamo sui migliori giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro, una fascia di prezzo che permette di acquistare interessanti prodotti doppia e tripla A, nonché produzioni indipendenti di spessore, a patto di non puntare ovviamente alle ultime novità. Ecco i nostri consigli per gli acquisti, e non dimenticate di fornirci i vostri suggerimenti nello spazio dedicato ai commenti.

Need for Speed/Need for Speed Rivals - 4.99 euro l'uno

Sono due i capitoli di Need for Speed in offerta sul PlayStation Store. Bastano 4.99 euro per comprare sia il frenetico Need for Speed Rivals targato Criterion e Ghost Games (uscito nel 2013), sia il più recente reboot Need for Speed (2015), due giochi perfetti per coloro che adorano le corse clandestine in stile Fast & Furious e l'emozione delle battaglie su strada che ormai solo il franchise di NFS può garantire. A questo prezzo, si tratta di due opere sicuramente consigliate agli amanti del genere.



One Piece Grand Cruise - 4.99 euro

Non è certo un gioco perfetto, né la migliore trasposizione delle avventure di Cappello di Paglia, ma One Piece Grand Cruise saprà incontrare senza troppi dubbi i favori degli appassionati della serie manga/anime di Eiichiro Oda. In questa esperienza esclusiva per il visore PlayStation VR potremo imbarcarci sulla Thousand Sunny per esplorare un mondo popolato da folli personaggi, tra cui Rufy, Zoro, Nami, Sanji e tutti gli altri eroi e nemici iconici di questa amatissima epopea piratesca.



Sword Art Online Re:Hollow Fragment

Hollow Fragment è uno degli giochi più apprezzati tra quelli dedicati all'universo di Sword Art Online: un prodotto caratterizzato da un combat system piuttosto curato e da personaggi incredibilmente carismatici, capaci di rendere onore al materiale originale . Da segnalare la presenza nel pacchetto di Sword Art Online Infinity Moment, originariamente uscito su PSP in Giappone e qui (ri)proposto in versione rimasterizzata con grafica HD e migliorie al gameplay.



Virginia Edizione Speciale - 4.99 euro

Un gioco d'avventura a enigmi dalla forte componente investigativa, con atmosfere alla Twin Peaks, personaggi misteriosi e un gameplay capace di garantire un buon livello di sfida: sono questi gli ingredienti alla base del sorprendente Virginia. La Special Edition include in aggiunta anche la colonna sonora in formato digitale; se la soundtrack non vi interessa, potete acquistare la versione standard al prezzo ancora più basso di 3,99 euro.



Pac-Man Championship Edition 2 - 2.99 euro

Si tratta del gioco più economico della nostra selezione ma non per questo il meno interessante. Pac-Man Championship Edition 2 propone numerose migliorie rispetto alla versione originale, tra cui nuovi labirinti e modalità di gioco aggiuntive, come Sfide & Missioni e Attacco al Tempo, quest'ultima ideale per migliorare il proprio punteggio e provare a stabilire nuovi record. Un gioco arcade tradizionale sia sul fronte visivo sia nelle meccaniche di gameplay: in sostanza, un titolo dall'anima vintage non adatto a tutti, ma che saprà garantire grandi soddisfazioni ai più accaniti giocatori di Pac-Man.



