Migliori giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro sul PlayStation Store

I Saldi di Gennaio sul PlayStation Store non sono ancora finiti! Nei giorni scorsi Sony ha prolungato la durata dell'iniziativa aggiungendo nuovi giochi alla lista delle offerte, con sconti validi fini al 18 gennaio. Abbiamo quindi pensato di segnalarvi altri cinque giochi a meno di cinque euro, iniziativa che avete dimostrato di apprezzare particolarmente. Giochi completi a soli cinque euro? Non vi prendiamo in giro, in questa fascia di prezzo è possibile trovare anche giochi AAA di ottima fattura, a patto di non cercare necessariamente titoli di recentissima uscita. Di seguito le nostre scelte e, come di consueto, aspettiamo i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Need For Speed Rivals - 4.99 euro

Non è uno dei titoli più recenti della serie (l'uscita risale al 2013, come parte della lineup di lancio PS4), ma Need for Speed Rivals viene ancora oggi considerato uno degli episodi di NFS maggiormente riusciti tra quelli pubblicati nell'ultima decade.

Ambientato a Redview County, il gioco propone una storyline basata sulla rivalità tra forze dell'ordine e fuggitivi, pronti ad affrontarsi in una guerra urbana all'ultima corsa. Se siete disposti a chiudere un'occhio sul comparto tecnico datato, NFS Rivals potrebbe regalarvi delle discrete soddisfazioni.



Little Nightmares - 4.99 euro

Alla sua uscita Little Nightmares ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, tanto da convincere Bandai Namco a finanziare un sequel (Little Nightmares 2, in uscita quest'anno) e THQ Nordic ad acquistare il team di sviluppo Tarsier Studio.

Un'avventura horror che mette il giocatore nei panni di Six con l'obiettivo di fuggire da Le Fauci, un'imbarcazione popolata da anime corrotte alla ricerca di un succoso pasto. L'edizione standard (in offerta a 4.99 euro) non include DLC o contenuti aggiuntivi di alcun tipo, da acquistare separatamente nel caso si voglia approfondire ulteriormente la storia del gioco.



Saints Row IV Re-Elected - 4.99 euro

In attesa di Saints Row V (titolo che dovrebbe essere svelato nel corso dell'anno) potrebbe essere una buona idea quella di (ri)scoprire il quarto capitolo della saga, proposto in versione completa ad un prezzo davvero appetibile.

Saints Row IV Re-Elected include il gioco originale e tutti i DLC, tra cui costumi aggiuntivi, armi, missioni e modalità extra: un pacchetto davvero completo per godersi nel migliore dei modi uno dei titoli più folli degli ultimi anni.



Sleeping Dogs Definitive Edition - 4.99 euro

Nato dalle ceneri di True Crime Hong Kong, Sleeping Dogs è un drama poliziesco a tinte forti dalle atmosfere mature e dalla trama ricca di colpi di scena.

Un gioco open world pubblicato inizialmente su console di vecchia generazione, e apparso su PlayStation 4 con una Definitive Edition che presenta non solo un comparto tecnico migliorato ma anche tutti i contenuti aggiuntivi per un totale di 24 DLC. Tra questi citiamo l'episodio extra L'Anno del Serpente e un capitolo secondario in stile horror intitolato Incubo a North Point. Se amate il genere, difficilmente troverete di meglio a questo prezzo.



Guilty Gear Xrd Revelator - 4.99 euro

Xrd Revelator è uno dei più acclamati episodi della serie Guilty Gear e propone un roster composto da 23 personaggi, 21 disponibili subito e due da sbloccare nel corso dello Story Mode.

Guilty Gear Xrd Revelator si distingue anche per una grafica 2D di altissimo impatto con fondali disegnati a mano e animazioni di gran qualità, oltre ad un design generale di altissimo livello, con lottatori ben caratterizzati ed estremamente dettagliati.