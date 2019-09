Migliori giochi PS4 a sconto in offerta a meno di 15 euro

La nuova ondata di offerte di fine estate del PlayStation Store non offre solamente giochi a meno di 5 euro ma anche tanti titoli, mediamente recenti, in vendita a meno di 15 euro l'uno. Una fascia di prezzo piuttosto popolata che include giochi come Prey, Dishonored 2, Mad Max, LEGO Marvel's Avengers e tanti altri. Come di consueto ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzi, produzioni che non possono assolutamente mancare nella propria ludoteca digitale.

Dishonored 2 - 12.99 euro

Uscito alla fine del 2016, Dishonored 2 non è riuscito purtroppo a riscuotere il successo commerciale sperato e da allora la saga di Arkane ha subito una battuta d'arresto, non emarginata neanche dallo spin-off Dishonored La Morte dell'Esterno, uscito l'anno successivo.

In Dishonored 2 i giocatori vestiranno i panni di Corvo Attano o Emily Kaldwin intenti ad affrontare nuove missioni nella splendida città di Karnaka, per porre fine a una storia di vendette e tradimenti. L'edizione in vendita è quella standard, priva di DLC o altri contenuti extra, ma a questo prezzo è difficile chiedere di più.



Prey Digital Deluxe Edition - 9.99 euro

Dagli stessi autori della serie Dishonored vi segnaliamo anche Prey, proposto in versione Digital Deluxe al prezzo di 9.99 euro, davvero una cifra contenuta che vi permetterà di portarvi a casa il gioco completo e tutte le espansioni.

Nello specifico l'Edizione Digitale Deluxe include Prey, l'aggiornamento Typhon Hunter e il DLC Mooncrash, con tanto di modalità in Realtà Virtuale TranStar VR. Tutto questo per dieci euro meno un centesimo... davvero niente male, non trovate?



La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor Edizione Game of the Year - 12.99 euro

Recentemente WB Games ha scontato La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, adesso è la volta del primo episodio della serie, L'Ombra di Mordor, uscito nel 2014 e aggiornato nel corso degli anni con tantissimi contenuti aggiuntivi.

Il pacchetto Game of the Year nello specifico include oltre al gioco anche i DLC Lucente Signore e Signore della Caccia, oltre a tutte le rune, le skin, le missioni Warband e l'inedita modalità Sfida.



Torment Tides of Numenera - 9.99 euro

Sviluppato da inXile (acquisita da Microsoft lo scorso autunno), Torment Tides of Numenera è il sequel spirituale di Planescape Torment, titolo uscito nel 1999 ed entrato nella storia dei videogiochi, tanto da essere ricordato come uno dei più grandi GDR occidentali (e non solo) di sempre.

Tides of Numerena ha ricevuto una accoglienza più che positiva da parte della stampa internazionale, se amate il genere e state cercando un gioco longevo e ricco di sfumatore, lo avete appena trovato.



Mad Max - 9.99 euro

Sviluppato dagli autori di Just Cause (recentemente al lavoro anche su RAGE 2 insieme a ID Software), Mad Max riprende le atmosfere dell'omonima saga cinematografica, integrando elementi da Interceptor, Interceptor Il Guerriero della Strada, Mad Max Oltre la Sfera del Tuono e Mad Max Fury Road, il più recente esponente del franchise.

Non un capolavoro assoluto ma gli amanti dei giochi d'azione esplosivi potrebbero restare davvero persuasi dal fascino di Mad Max.



