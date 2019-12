Migliori giochi PS4 in sconto da recuperare con i Saldi di Natale

Archiviati gli Sconti del Black Friday e del Cyber Monday è ora il momento di pensare alle festività di fine anno: Sony ovviamente non perde tempo, e lancia i Saldi di Natale sul PlayStation Store. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili oltre 600 giochi per PlayStation 4 e PSVR in vendita a prezzi scontati fino al 70%. Tra i tanti (tantissimi) ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando come sempre la priorità a collection, raccolte ed edizioni deluxe, generalmente le più convenienti e meritevoli di acquisto durante i periodi delle offerte.

God of War Edizione Digitale Deluxe - 19.99 euro

Bastano appena 20 euro (con resto di un centesimo) per acquistare la Digital Deluxe Edition dell'acclamato God of War.

Il gioco è entrato a far parte della collana PlayStation Hits in versione standard, allo stesso prezzo è possibile acquistare la versione Deluxe che include in aggiunta il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, il fumetto ufficiale e l'artbook digitale targati Dark Horse e un tema dinamico per PlayStation 4.



Recensione God of War

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 24.99 euro

Altro titolo che non ha bisogno di presentazioni ed altra Deluxe Edition proposta ad un prezzo piuttosto contenuto, solamente 24.99 euro per il gioco completo e numerosi extra, tra cui due costumi per Leon (Noir e Sceriffo di Arklay), tre outfit per Claire (Militare, Noir e Elza Walker), l'Arma Deluxe Samurai Edge (Albert) e la colonna sonora in versione 1998.

Tutto quello che serve per vivere al meglio l'avventura di Resident Evil 2 in un solo pacchetto, con tanto di soundtrack originale. E non dimenticate che sul PlayStation Store potete scaricare gratis le skin stile PS1 per Leon e Claire: in questo modo il tuffo nel passato è davvero completo!



Recensione Resident Evil 2 Remake

Bundle Giochi Rimasterizzati Spyro + Crash - 34.99 euro

Decisamente conveniente questo bundle rétro che include Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, per un totale di sei giochi. La raccolta dedicata al marsupiale presenta Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped oltre a due livelli (Future Tense e Stormy Ascent) tagliati dai giochi originali.

La collection dedicata al draghetto viola di Insomniac contiene invece Spyro The Dragon (1998), Spyro 2 Ripto's Rage (1999) e Spyro 3 Year of The Dragon (2000). Un pacchetto perfetto per i più piccoli e per i nostalgici, che potranno così rivivere le emozioni di questi grandi classici del catalogo PS1.



Recensione Crash Bandicoot N Sane Trilogy

Recensione Spyro Reignited Trilogy

Prey + Dishonored 2 Bundle - 15.99 euro

Prezzo incredibilmente appetibile per questa combinazione che propone due capolavori targati Arkane Studios al prezzo di (nemmeno) uno. In un solo bundle troviamo infatti Prey e Dishonored 2, due titoli acclamati dalla critica e dal pubblico, due esperienze intense e di grande spessore che ci sentiamo caldamente di consigliarvi, a patto che siate amanti dei rispettivi generi.

Entrambi i giochi sono proposti in versione standard, privi di DLC o contenuti extra, ma a questo prezzo sarebbe davvero difficile pretendere di più...



Recensione Prey

Recensione Dishonored 2



WipEout Omega Collection - 12.99 euro

Chiudiamo la nostra selezione con WipEout Omega Collection, raccolta che racchiude WipEout HD, WipEout HD Fury e WipEout 2048 con tutti i contenuti aggiuntivi ed il supporto per PlayStation VR. L'edizione digitale include anche tre contenuti bonus: la navicella Van Über, artbook digitale e quattro avatar delle squadre.

I giochi in stile WipEout sono sempre più rari e per questo vi suggeriamo di non lasciarvi scappare la Omega Collection, una collezione ricchissima a un costo estremamente ridotto.



Recensione WipEout Omega Collection