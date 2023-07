I migliori protagonisti di Final Fantasy: carisma, fascino e bellezza

Sin dal lontano 1987, glorioso anno in cui la prima fantasia finale di Hironobu Sakaguchi conquistò i possessori del NES, il franchise di Final Fantasy ha continuato a proporre storie profonde e indimenticabili agli appassionati di JRPG, ridefinendo in alcuni casi i canoni del genere. Dopo avervi proposto uno speciale sui cinque migliori Final Fantasy di sempre, abbiamo nuovamente volto lo sguardo al passato per cercare di individuare i protagonisti più interessanti e carismatici della longeva saga nipponica. Di seguito trovate quindi - in ordine cronologico e non di preferenza - i cinque eroi di Final Fantasy che negli anni hanno saputo colpirci maggiormente, e che per questo motivo dovreste accompagnare nelle rispettive avventure almeno una volta nella vita.

Cecil Harvey - Final Fantasy IV

La nostra rassegna non poteva che aprirsi con Cecil Harvey di Final Fantasy IV, ossia il primo protagonista del brand ad avere un background complesso e per la prima volta legato in maniera significativa all'antagonista principale, nonché uno sviluppo del personaggio estremamente coinvolgente. Non a caso, proprio Final Fantasy IV e il suo indiscusso eroe hanno gettato le basi su cui edificare tutti i successivi episodi del franchise. All'inizio della campagna Cecil Harvey era un Cavaliere Oscuro che, seguendo ciecamente il volere dell'empio Re Baron, tendeva a compiere dei crimini anche gravi, che a causa delle sue grandi convinzioni finiva per mettere in discussione gli ordini del sovrano e accrescere progressivamente l'odio che provava per sé stesso.

Allo scopo di trovare l'agognata redenzione, a metà campagna il travagliato eroe avrebbe gettato via l'armatura da Cavaliere Nero per diventare un Paladino e dar libero sfogo al suo forte senso di giustizia. Una trasformazione radicale, quella compiuta dal guerriero, che simboleggiava la sua crescita come protagonista e come combattente, in quanto il cambio di classe effettuato a metà della trama gli garantiva tante nuove abilità in grado di rinfrescare la componente ludica di Final Fantasy IV. Punteggiata da colpi di scena a dir poco scioccanti e svolte cupe, quella di Cecil Harvey è ancora oggi una delle storie più convincenti e meglio ritmate che la serie di Final Fantasy abbia da offrire.

Terra Branford - Final Fantasy VI

Caratterizzato da un impianto narrativo unico e particolare, Final Fantasy VI potrà non avere un protagonista assoluto, ma chiunque abbia un minimo di familiarità col prodotto non faticherà a identificare la sua indiscussa eroina nella giovane Terra Branford, ossia il membro del cast che più di ogni altro si adatta al ruolo di personaggio principale. Non per nulla, non solo la fanciulla veniva introdotta prima di tutti gli altri protagonisti della vicenda, ma risultava parecchio rilevante ai fini della trama e per di più compariva nel logo ufficiale del gioco.

Seguendo l'esempio di Cecil Harvey di Final Fantasy IV, nelle battute iniziali della campagna la nostra Terra si trovava dalla parte sbagliata di un conflitto in corso e ben presto avrebbe finito per voltare pagina e unirsi alla resistenza. Introdotta come una schiava dell'Impero di Gestahl, la ragazza si ritrovava spesso dinanzi alla dolorosa consapevolezza di essere soltanto uno strumento agli occhi dei potenti che volevano servirsi dei suoi eccezionali poteri: essendo per metà Esper, il sangue ibrido che scorreva nelle sue vene le garantiva il dono innato della magia, nonché la capacità di entrare in uno stato di trance e trasformarsi appunto in un vero e proprio Esper. Inizialmente spaventata e controllata dal maniacale Kefka Palazzo, col passare delle ore Terra acquisiva sicurezza e diventava un simbolo dietro il quale gli altri membri del gruppo potevano radunarsi.

Cloud Strife - Final Fantasy VII

Inutile negarlo: Cloud Strife non è soltanto il più popolare e riconoscibile protagonista del brand, ma anche il più complicato. Archetipo dell'eroe contraddistinto dai capelli a punta e equipaggiato con una spada enorme, sin dalla sua prima apparizione il nostro Cloud è circondato da una fitta aria di mistero che contribuisce a rafforzare il mito del SOLDER di Prima Classe che questo afferma di essere stato, e che nasconde in realtà un passato tragico e doloroso. Caratterizzato da una personalità inizialmente spigolosa, il cupo mercenario assoldato dagli eco-terroristi di AVALANCHE si apre progressivamente quando questo inizia a ricordare e ricostruire il proprio passato, arruolando i giocatori in un meraviglioso ed entusiasmante viaggio di scoperta.

Cloud potrà quindi apparire tormentato e indifferente per buona parte della vicenda, ma quando assume finalmente il ruolo del leader e si accetta per quello che è realmente diventa un personaggio del tutto diverso: un eroe familiare e al contempo assai distante dall'idea del protagonista stoico e generalmente buono tanto abusata dai JRPG. Proprio questa sua capacità di distinguersi dai suoi predecessori permise a Cloud di stabilire un nuovo standard di qualità che un protagonista di Final Fantasy dovrebbe rispettare, ed è fondamentalmente il motivo per cui l'eroe continua ad essere così apprezzato anche a distanza di ventisei anni dall'esordio su PlayStation.

Lightning - Final Fantasy XIII

Benché i suoi molteplici problemi - come l'esagerata linearità o la trama non ispirata - non abbiano assicurato a Final Fantasy XIII un posto tra i capitoli più indovinati del brand, la sua eroina ha meritato eccome di unirsi ai ranghi dei protagonisti più convincenti e meglio caratterizzati di Square Enix. Nonostante la sua storia non sia particolarmente complicata, il personaggio di Lightning è in effetti una delle poche cose veramente riuscite della tredicesima fantasia finale (anzi, della sua trilogia).

Distaccata ed ermetica, all'inizio Lightning non si cura granché del modo in cui le proprie azioni influenzino gli altri, ma la sua apparente repulsione nello stringere dei rapporti col prossimo è in buona parte dovuta al rimpianto provato per non aver intuito immediatamente le condizioni in cui versava la sorella minore: il senso di impotenza assaporato dinanzi alla tragica cristallizzazione di Serah spingerà infatti la protagonista a voler punire i responsabili della sorte toccata alla consanguinea e dell'epurazione attuata su Cocoon attraverso la menzogna.



Circondata da personaggi che almeno in principio faticheranno a connettersi con lei, Lightning mostrerà poco a poco il suo lato più amorevole e compassionevole, imparando ad aprire il proprio cuore senza rinunciare ad essere la tostissima guerriera che aveva scelto di diventare dopo la morte dei genitori. Sorretta da una volontà incrollabile, specie quando si prefigge un obiettivo, Lightning è insomma un'inesauribile fonte di luce nell'oscurità di Final Fantasy XIII, anche se la trilogia di cui era protagonista non è stata sempre capace di valorizzarla a dovere.

Clive Rosfield - Final Fantasy XVI

Se avessimo redatto questo speciale prima del lancio di Final Fantasy XVI, sicuramente la nostra classifica avrebbe incluso Tidus di Final Fantasy X o Zidane Tribal di Final Fantasy IX. Approdata in esclusiva su PlayStation 5 lo scorso 22 giugno, la sedicesima fantasia finale ha però rimescolato le carte in tavola, trascinando sui nostri schermi un eroe assai diverso da come ci era stato dipinto.



Durante i vari appuntamenti comunicati tenuti da Square Enix, Naoki Yoshida e il suo team avevano descritto Clive Rosfield come un personaggio accecato dall'odio, tant'è che il suo doppiatore italiano lo aveva addirittura definito come un individuo "dannato" (per tutti i dettagli rileggete la nostra intervista ai doppiatori di Final Fantasy XVI). Benché questo sia effettivamente mosso da un forte desiderio di vendetta, nel corso di Final Fantasy XVI abbiamo invece scoperto e apprezzato un Clive che, dietro la maschera del protagonista cupo e rancoroso, nasconde un'umanità senza eguali.

Nonostante l'oscurità e la sofferenza con cui abbia dovuto fare i conti per tanti anni, il Primo Scudo di Rosaria è un personaggio estremamente positivo e a tratti tenero, che lotta per la libertà degli oppressi e non esita in nessuna circostanza a farsi carico dei fardelli altrui, ignorando i propri e rifiutandosi con testardaggine di condividerli coi suoi alleati più vicini. Come sottolineato nella recensione di Final Fantasy XVI, Clive non è mai realmente dominato dai sentimenti negativi che albergano nel suo cuore ed è quanto di più lontano vi sia dall'irritante stereotipo del protagonista macho e tutto d'un pezzo.