Migliori Videogiochi 2017: la classifica di Marco Mottura

Annata veramente da ricordare, questo 2017 (vota i migliori giochi dell'anno): un'invasione inarrestabile di uscite di primissimo piano - peraltro distribuite in maniera sorprendentemente omogenea durante il corso degli ultimi dodici mesi - tra roboanti blockbuster AAA, meravigliosi indie con la solita marcia in più e addirittura il lancio di una console nuova di zecca come Nintendo Switch (piattaforma che, abbastanza contro ogni pronostico, è già riuscita a stregarmi il cuore ben al di là di quanto non sia mai riuscito a fare Wii U).

C'è stato un po' di tutto e per tutti i gusti, dallo scorso gennaio a oggi: ritorni in pompa magna di franchise gloriosi (da Resident Evil a Zelda), convincenti debutti di IP al 100% inedite (Horizon Zero Dawn o Mario + Rabbids Kingdom Battle) e ghiotti nuovi capitoli di serie già affermate (Splatoon 2, Prey o Persona 5).

In mezzo a cotanta abbondanza, un solo amarissimo vincitore: il backlog, l'odioso elenco di arretrati che di settimana in settimana non ha fatto altro che arricchirsi di protagonisti sempre più eccellenti.

Una vergogna che mi porto sulle spalle da ben prima del 2017, ma che anche a questo giro ha saputo mietere vittime illustri: dei trenta videogame che ho giocato quest'anno, ho appena "assaggiato" i già citati Resident Evil 7 e Horizon Zero Dawn, mentre mi sono addirittura completamente perso per strada uscite massicce del calibro di Nier: Automata e Wolfenstein II: the New Colossus. Shame on me, I know.

Prometto di recuperare qualcosa, magari complici le imminenti festività natalizie, ma alla fine non sarà così semplice: il tempo per giocare è sempre troppo poco, e alle spalle c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta... senza contare che il 2018 è ormai dietro l'angolo, col suo ulteriore ed inevitabile carico di hype, most wanted e irrinunciabili primizie.



A seguire troverete un elenco con i cinque titoli più significativi del mio personalissimo 2017: prima di lanciarci nel conto alla rovescia vero e proprio, ne approfitto però per barare un po' menzionando almeno altri quattro videogiochi che ricorderò con piacere. Il primo è Snake Pass, bizzarro platform senza il tasto del salto con protagonista un serpente, nato da una game jam interna di Sumo Digital: l'ho completato al 100% su Nintendo Switch e credo sia a tutti gli effetti l'assoluta sorpresa dell'anno insieme all'altrettanto pregevolissimo Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il secondo è Little Nightmares di Tarsier Studios, platform narrativo sulla scia di Limbo che ho adorato per le atmosfere da fiaba grottesca e squisitamente macabra. Il terzo è un altro esperimento sempre degli Svedesi di Tarsier Studios, ovvero Statik: un puzzle game per PlayStation VR che inizialmente mi era sfuggito ma che davvero mi ha lasciato qualcosa, tra rompicapo diabolici e un sublime senso di straniamento dato dalla Realtà Virtuale. Last but not least, non posso non citare Metroid: Samus Returns, vale a dire la riscossa della cacciatrice di taglie più amata della galassia: anche se in bassissima risoluzione, ritrovare fra le stelle la Signorina Aran è stato piuttosto magico, diciamocelo.

Ma adesso sotto con la classifica vera e propria, con un sentito augurio a tutti: in alto i controller e buon divertimento, che i prossimi dodici mesi di gameplay siano se possibile ancora più formidabili di quelli appena trascorsi!

Farpoint

Da amante di periferiche varie ed eventuali e di certe chiassose esperienze arcade che mi riportano con la memoria a quando ero poco più che un bambino, Farpoint non poteva non emozionarmi profondamente: se e solo giocato a braccetto con l'Aim Controller, lo sparatutto di Impulse Gear rappresenta, almeno per quanto mi riguarda, l'esperienza VR più convincente in assoluto.

La prima volta che ti trovi davanti ad un aracnide alieno in stile facehugger, che prendi la mira puntando fisicamente l'arma (magari guardando per davvero nel mirino, avvicinando il fucile al visore) e che premi il grilletto, scatta proprio qualcosa. Qualcosa che ti fa sentire, come mai prima d'ora, un novello Johnny Rico: sei finalmente TU la fanteria dello spazio, lì al centro del tuo salotto ma anche nel bel mezzo di un pianeta desolato, ricreato con una grafica di grande impatto e un senso di scala da mozzare il fiato. Con mezzi produttivi di buonissimo livello ed una campagna semplice ma spassosa, da FPS lineare e tutt'altro che dedito all'esplorazione, Farpoint riesce ad essere il primo titolo 100% VR con ambizioni da videogame tradizionale, paragonabile in qualche modo ad una piccola produzioncina AAA: senza rinunce, ma anzi lasciando totale libertà di movimento all'utente.

Un'epifania del grilletto che si dimostra il perfetto punto d'incontro tra i light gun shooter da sala giochi alla The House of the Dead e gli sparatutto in prima persona, in un trionfo di livelli stracolmi di nemici da blastare a testa bassa che grazie alla Realtà Virtuale raggiunge vette di coinvolgimento galvanizzanti. In alto gli Aim Controller, Leoni di Rico!

Nioh

Per onestà intellettuale metto immediatamente le mani avanti con una premessa destinata a non farmi troppo onore: purtroppo non ho mai finito Nioh, nonostante mi stesse piacendo tantissimo. Sono comunque arrivato all'incirca a metà del redivivo soulsike targato Tecmo Koei - senza contare le oltre sessanta ore spese fra Alpha e Beta - e tanto mi basta per inserire l'avventura di William Adams all'interno della mia Top 5.

Ritengo Nioh un gioco a dir poco fantastico, che ha saputo (palesemente) ispirarsi a Dark Souls per poi rielaborare la formula classica di Hidetaka Miyazaki in maniera azzeccatissima, aggiungendo una sfumatura action che su di me, vecchio fan di Ninja Gaiden, Bayonetta & Co., ha avuto un fascino ammaliante. Combat system ai massimi livelli (nettamente migliore di quello di qualsiasi Souls), ambientazione evocativa che pesca a piene mani dal folklore del Sol Levante, una spruzzatina di loot alla Diablo e la consueta, immancabile bastardaggine di fondo: dopo anni di rovinoso declino, la riscossa del Team Ninja è finalmente servita.

Bene, bravi, bis: adesso che ne dite di riservare un trattamento simile al caro Ryu Hayabusa, giusto per farci dimenticare Yaiba e Ninja Gaiden III?

ARMS

Splatoon è semplicemente uno dei miei giochi preferiti dell'ultimo decennio, e sin dal suo annuncio originale - avvenuto lo scorso gennaio, durante la conferenza di presentazione di Nintendo Switch - ARMS mi ha subito ricordato il tentacolare shooter della Grande N: stessa dirompente freschezza, stessa direzione artistica da urlo, stessa attitudine anticonformista e scapestrata. Col senno di poi, non mi sono sbagliato: anche a questo giro la storia si è ripetuta, con Kimishima & Soci perfettamente in grado di tuffarsi a bomba in un genere molto diverso dal solito, infischiandosene di regole e consuetudini affermate per proporre qualcosa di unico e radicale.

Ecco allora un picchiaduro come nessun altro: una boxe combattuta a distanza con visuale alle spalle dei personaggi, sistema di controllo originalissimo e addirittura niente mosse da eseguire, in una sfida di riflessi e strategia che comunque non rinuncia ad una sorprendente profondità - riuscendo così a rendere ARMS appetibile tanto per un'utenza casual quanto per quella più fieramente hardcore.

Se possedete Nintendo Switch e ancora vi ricordate con affetto il mai troppo lodato Power Stone non perdetevelo: il mio Kid Cobra vi aspetta online!

Super Mario Odyssey

Non avendolo dovuto recensire, per una volta ho deciso di gustarmi un episodio della serie 3D di Super Mario - per la cronaca, di certo la mia preferita fra le varie declinazioni della saga - senza vincoli di tempo o pressioni date da embarghi vari ed eventuali. Mi sto così godendo l'ultima avventura della baffuta mascotte N poco alla volta, gustandomela con tutta la calma e il relax del mondo, un po' come si farebbe col vino buono.

La peculiare natura di Nintendo Switch mi sta ovviamente agevolando alla grande in questo proposito: un paio di lune in ufficio durante la pausa pranzo, un altro paio svaccato sul divano di casa, qualcuna al pub nell'attesa del calcio d'inizio di una partita di Champions League. E quelle agguantate direttamente a letto, sotto le coperte? Ah, che meraviglia sopraffina.

Preso così, a spizzichi e bocconi, Super Mario Odyssey dà forse tutto il meglio di sé: si esalta al massimo quel suo sbalorditivo gusto per la scoperta, si respira a pieni polmoni la straordinaria enfasi per l'esplorazione cazzeggiante, ci si lascia stupire dalla mole mastodontica e continua di sorprese, di trovate geniali, di chicche a non finire. E quanto è speciale perdersi in un Regno dei funghi mai così vario, così insolito e così esotico - e come se non bastasse pure portatile!

Certo, anche per colpa di qualche inciampo stilistico di troppo, non siamo, almeno per quel che mi riguarda, dalle parti delle vette celestiali di Galaxy (nemmeno per sbaglio...), ma il risultato è comunque di quelli genuinamente epocali: in qualsiasi altro anno sarebbe stato GOTY senza particolari discussioni, eppure nel 2017 due tazzine col vizio del gioco d'azzardo hanno deciso di metterci lo zampino...

Cuphead

Detto con la massima schiettezza, Cuphead è uno di quei videogiochi che mi porterei sulla proverbiale isola deserta. Anzi, di più: Cuphead è un videogioco che mi porterò per sempre nel cuore e che per me sarà sostanzialmente impossibile dimenticare. L'ho amato follemente a partire dall'istante in cui ha fatto la sua prima comparsa sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2014, eppure è comunque riuscito a lasciarmi a bocca aperta una volta arrivato a destinazione, dopo un travagliato ciclo di sviluppo che ha alla fine assunto i contorni di una favola a lieto fine.

Sublime da vedere (e da ascoltare!) nella sua sconcertante autenticità al 100% artigianale, ma anche diabolicamente paradisiaco da giocare, Cuphead è un monumento di gameplay all'altezza dei grandi cult che hanno fatto la storia: un classico istantaneo dalla creatività sconfinata tanto nelle soluzioni artistiche quanto nei clamorosi scontri coi i teatrali boss.

E che dire della sua anima sovversiva e oscura degna di un'epoca dispersa nel tempo? Impossibile non lasciarsi andare ad un cartone animato interattivo che pesca a piene mani dall'estetica anni '30, concedendosi una stupefacente discesa nel surrealismo spinto.

Considerando che si tratta dell'opera prima per Studio MDHR, il piccolo team indipendente canadese costruito attorno ai fratelli Chad e Jared Moldenhauer, potremmo dire di essere veramente dalle parti del frutto di un autentico patto col Diavolo: come ho scritto nella recensione, "si scrive Cuphead, si legge capolavoro".

Game of the Year e probabilmente pure qualcosa di più, Signore e Signori.