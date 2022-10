Minecraft: tantissime novità, dal gameplay di Legends al DLC di Batman

Se dovessimo citare il videogioco più famoso degli ultimi anni, sarebbe impossibile non scegliere Minecraft. Il titolo di Markus "Notch" Persson, che ha abbandonato la nave in seguito all'acquisizione di Mojang da parte di Microsoft, continua ancora oggi non solo ad espandersi con nuovi aggiornamenti, ma si sta ampliando attraverso la pubblicazione di videogiochi che abbracciano generi completamente diversi dal survival in prima persona. Ed è proprio a Minecraft Vanilla e agli altri prodotti legati al brand che è stato dedicato il nuovo Minecraft Live, evento che abbiamo potuto vedere in anteprima e durante il quale abbiamo scoperto tutti i dettagli sulle prossime novità.

Minecraft Vanilla si prepara all'update 1.20

Ad aprire l'evento è stato proprio lui, Minecraft Vanilla. Il titolo principale della serie si è reso protagonista di un segmento dedicato al prossimo grande aggiornamento, il quale porterà il gioco firmato Mojang alla versione 1.20 e introdurrà una serie di meccaniche inedite che faranno la gioia di tutti i giocatori appassionati dell'universo a cubetti. Si parte con la zattera, che avrà un funzionamento molto simile a quello della barca e consentirà ai giocatori di spostarsi in mare aperto e raggiungere anche i luoghi più lontani del mondo che hanno creato.

La zattera fa parte del nuovo set di oggetti che si possono costruire grazie al bambù e, di fatto, questo mezzo e la sua variante con il forziere corrispondono alla barca del set in legno ‘classico'. Si continua poi con il cammello, nuovo animale cavalcabile che va ad aggiungersi alla già ricca collezione di creature che popolano il gioco. Oltre a permettere a due giocatori di saltare in sella contemporaneamente, questa cavalcatura si differenzia dal cavallo anche per via della possibilità di eseguire uno scatto. L'obiettivo del team non è solo quello di ampliare la fauna di Minecraft, ma anche di aggiungere animali appartenenti a luoghi del mondo differenti e consentire a chiunque di sentirsi rappresentato dal gioco a cubetti.



Chi desidera nuovi oggetti per l'arredamento sarà felice di sapere che la versione 1.20 propone le librerie scalpellate, una versione del noto blocco nel quale è possibile inserire fino a sei libri e costruire così anche una biblioteca grazie ad una composizione di questi elementi.

A chiudere il cerchio di novità troviamo i cartelli appesi, una versione modificata dei segnali già disponibili da anni nel gioco che renderanno ancora più belle le indicazioni sulle strade o fuori agli edifici. Ma quando si potranno mettere le mani su queste novità? Al momento non si conosce la data d'uscita definitiva, che verrà svelata nei prossimi mesi con il nome ufficiale dell'aggiornamento (che pare resterà un segreto fino alla fine). Malgrado tutto, però, tra un paio di settimane i giocatori potranno prendere parte ai test di questi contenuti grazie alla versione Beta che verrà pubblicata attraverso la Bedrock Edition di Minecraft.

Arriva Batman!

Un'altra novità consiste nell'aggiornamento del Marketplace, che dal 18 ottobre 2022 accoglierà due pacchetti a pagamento contenenti personaggi molto amati dai bambini e non solo. Il primo contenuto prende il nome di DLC Batman ed è un bundle dedicato all'universo dei supereroi DC Comics. Con l'acquisto del pacchetto, i giocatori potranno scendere nei meandri della Batcaverna, visitare la Wayne Tower ed esplorare il Monarch Theatre, oltre a poter affrontare tre villain molto noti al pubblico: Pinguino, Harley Quinn e Poison Ivy.

Ad accompagnare il DLC troviamo anche un set gratis, utile per la creazione del Cavaliere Oscuro in Minecraft. Nella seconda espansione del Marketplace vi sono invece contenuti a tema BBC, poiché si tratta di Frozen Planet II: al suo interno troveremo animali come il tricheco, l'aquila e l'orso polare, tutti controllabili dal giocatore.



Come se non bastasse, Mojang ha annunciato una piccola rivoluzione per la serie. Stiamo parlando delle nuove skin predefinite che prendono il nome di Makena, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny e Zuri. Questi personaggi andranno ad aggiungersi ai ben noti Alex e Steve e non solo si potranno utilizzare con un aggiornamento in arrivo tra circa un mese, ma saranno anche presenti nelle varie campagne pubblicitarie del gioco.

L'ultima aggiunta riguarda il mob introdotto tramite votazione in Minecraft. I giocatori stanno votando per scegliere quale nuovo nemico far apparire nel gioco tra il Tuff Golem, il Furfante e lo Sniffer. Ognuna di queste creature presenta caratteristiche uniche, ma solo uno riuscirà ad arrivare in Minecraft.

È Halloween anche in Minecraft Dungeons

Una piccola parte del Minecraft Live è stata dedicata a Dungeons (ecco la nostra recensione di Minecraft Dungeons), l'action RPG con visuale isometrica che strizza l'occhio a Diablo. A distanza di anni dal debutto sugli scaffali, il titolo continua a ricevere piccolo aggiornamenti e, in occasione di Halloween, i giocatori potranno accedere ad una serie di contenuti inediti come i due set di armature a pagamento che verranno resi disponibili nel Marketplace, ovvero Hungriest Horror e Cloaked.

Sempre a proposito di contenuti estetici, il gioco sta per accogliere anche il primo skin pack cross-over: il Minecraft Dungeons Heroes Skin Pack sarà infatti il primo DLC in assoluto a fornire contenuti sia per l'hack 'n' slash che per il classico Minecraft.



Chi non è interessato all'evento a tempo potrà godersi le aggiunte della Torre, una particolare modalità nella quale i giocatori iniziano a scalare una torre senza equipaggiamento o potenziamenti, accumulando il bottino proprio attraverso la scalata dell'edificio. Mojang ha inoltre svelato Fauna Faire, la terza stagione di Minecraft Dungeon che approderà nel gioco il prossimo 19 ottobre 2022 con un nuovo pass permanente e alcuni contenuti che saranno gratuiti per tutti i possessori del gioco.

Alla scoperta di Minecraft Legends

Il piatto forte dell'evento è stato il reveal del gameplay di Minecraft Legends, il nuovo spin-off della serie Mojang che promette meccaniche di gioco completamente diverse rispetto a quelle degli altri titoli.

Blackbird Interactive, team che si sta occupando dello sviluppo, ha permesso di scoprire com'è che funzionerà il sistema di combattimento di Legends, che sarà una sorta di ibrido tra un action in terza persona ed uno strategico. La nostra Leggenda dell'Overworld potrà muoversi in sella al suo cavallo per la mappa e, sebbene sia perfettamente in grado di attaccare i minacciosi Piglin con le sue armi, l'esercito di mob che gli si parerà contro richiederà un numero consistente di alleati: a tal proposito, potremo esplorare la mappa alla ricerca di Golem di svariate dimensioni che inizieranno a seguirci e combatteranno al nostro fianco. Più che affrontare a viso aperto il nemico, quindi, dovremo creare il nostro esercito e guidarlo verso i luoghi nei quali si concentrano i Piglin per sconfiggerli e distruggere i loro edifici. Minecraft Legends manterrà la struttura a cubetti, ma lo stile grafico sarà fumettoso e ricorderà quello dei prodotti in cel shading per via di colori accessi e contorni marcati per ogni elemento a schermo.



Purtroppo i dettagli diffusi sul gameplay non sono stati moltissimi, sebbene gli sviluppatori abbiano svelato alcune delle modalità che potremo giocare in Minecraft Legends. Il gioco supporterà sia la cooperativa (esclusivamente online, non in split-screen) che il PvP, sebbene non siano previste modalità competitive con tanto di classifiche. L'intenzione del team di sviluppo è inoltre quella di creare un prodotto accessibile a tutti e, pertanto, i controlli saranno semplici e perfettamente adattati al controller.



Per quello che riguarda la finestra di lancio, Minecraft Legends arriverà nel corso della primavera 2023 e ciò implica che non mancheranno le occasioni per scoprire ulteriori dettagli sul gioco nei prossimi mesi, quando magari verrà anche data ai giocatori l'opportunità di testare con mano il titolo grazie ad un test a porte chiuse come accaduto con Legends a ridosso dell'uscita.