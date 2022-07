Monster Hunter Rise Sunbreak: le meraviglie della caccia in co-op

A partire da quel lontano 2004, quando Capcom lanciò in Giappone e Nord America la prima versione di Monster Hunter per PlayStation 2, il brand nipponico ha subito un'evoluzione sorprendente (per conoscere il miglior episodio della serie vi suggeriamo di rileggere la recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch). Dal sistema di combattimento articolato al bestiario sempre più vasto e fantasioso, i segreti dietro al suo successo sono molteplici, ma l'elemento che più di ogni altro ha permesso all'hunting game di ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli appassionati di action RPG è senza dubbio la componente multiplayer, grazie alla quale i Cacciatori provenienti da ogni angolo del globo collaborano per allungare le proprie mani sui materiali più rari e ricercati.



Le basi della caccia in compagnia

Chiunque abbia una certa familiarità col franchise ricorderà che, quantomeno nelle sue iterazioni di prima, seconda e terza generazione, Monster Hunter poteva essere affrontato solo parzialmente in solitaria, in quanto la campagna offline era perlopiù un tutorial e la maggior parte dei mostri compariva soltanto nelle missioni online.



Seguendo l'esempio dei propri rivali, oggigiorno Capcom presta molta più attenzione all'allestimento di un solido impianto offline (il corposo canovaccio narrativo di Monster Hunter Rise ne è un chiaro esempio!), ma il cuore pulsante dell'esperienza continua a risiedere nella possibilità di collaborare con altri utenti per conseguire un obiettivo comune. Benché i più moderni capitoli del brand possano essere fruiti interamente in solitaria, anche grazie all'introduzione di validi assistenti NPC come il Felyne e l'ancor più prezioso Canyne, l'unico modo davvero efficace per aggirare un livello di difficoltà elevato (almeno agli occhi dei principianti) e un quantitativo di farming talvolta esasperante è appunto quello di addentrarsi nell'affascinante mondo di Monster Hunter in compagnia di qualche amico con cui condividere gioie e dolori, nonché il sublime piacere della scoperta. Se nel complesso il crescente livello di sfida può rappresentare un incentivo a migliorare la propria tecnica e a memorizzare i pattern di attacco dei mostri, al fine di prevedere le loro mosse, la necessità di cacciare più volte lo stesso esemplare per ottenere un materiale raro (come quelli che presentano un drop rate pari al 3%) finirebbe infatti per tediare persino i "solo player" più cocciuti e determinati.



Anche perché, sebbene la difficoltà delle missioni sia ormai proporzionata al numero dei partecipanti, le battute di caccia intraprese da soli tendono a concludersi in un lasso di tempo nettamente maggiore rispetto a quelle iniziate in co-op. Se a questo aggiungiamo che il recupero dei materiali più rari chiede di compiere azioni specifiche, come tagliare la coda e rompere le corna della belva ingaggiata, capita molto spesso che l'acquisizione dell'oggetto desiderato possa obbligare un Cacciatore a ripetere la stessa missione per parecchie ore, se non per giorni.



In particolare su Monster Hunter Rise, dove è possibile usufruire della bacheca posta nell'HUB per unirsi a una missione già iniziata o comunque partire da soli e lanciare una richiesta di aiuto per accogliere in squadra dei perfetti sconosciuti provenienti da qualsiasi regione del mondo, velocizza enormemente l'intero processo e, di conseguenza, l'ottenimento dei drop più ricercati.



D'altronde, se è vero che giocare da soli favorisce lo studio degli schemi comportamentali delle fiere di Capcom, cacciare in compagnia consente invece di dividersi i compiti, prendere di mira diverse parti del corpo dell'obiettivo (magari a seconda delle rispettive armi equipaggiate), e addirittura supportarsi a vicenda con gli oggetti trasportarti nell'inventario. Per esempio, se l'uso della polvere di vita e della linfa vitale ripristina una porzione di salute di tutta la squadra e torna utile per guarire tempestivamente un compagno prossimo a perdere i sensi e impossibilitato a curarsi da solo, magari perché stordito o peggio bloccato dal mostro di turno, l'impiego di trappole, munizioni paralizzanti e altre diavolerie permette di rallentare o fermare la preda per qualche prezioso secondo: in questo modo, mentre gli alleati in perfetta salute possono avventarsi sull'obiettivo con tutta la loro forza e senza rischiare di essere colti di sorpresa, quelli in pessime condizioni hanno invece il tempo necessario per rimettersi in sesto e tornare in mischia.



È il caso di citare anche la pratica dello "sleep bombing", una tattica che prevede di addormentare il bersaglio con armi e proiettili al sonnifero, per poi piazzare una manciata di bombe attorno alla sua testa e farle esplodere durante il sonno: da sempre utilizzata per spaccare le durissime corna del Diablos e quelle dei Draghi Anziani, tale strategia funziona a dovere solo se tre o più cacciatori piazzano un paio di esplosivi ciascuno. A seconda delle bombe utilizzate e della fase della missione in cui il piano viene attuato, uno sleep bombing eseguito correttamente può anche esaurire i punti salute del mostro e chiudere anzitempo una battuta di caccia.



Dalla Furia alle Missioni Seguaci

A proposito della collaborazione tra i giocatori, le quest di Monster Hunter Rise più votate alla co-op sono sicuramente le "Missioni Furia" proposte dal pacchetto base. Palesemente ispirate alle missive che, nei precedenti episodi del franchise, incaricavano gli utenti di proteggere un fortino dal magnifico Lao-Shan Lung o salire su un'imbarcazione per inseguire il colossale Jhen Mohran tra le dune del deserto, le Missioni Furia proposte nel Grado Basso e nel Grado Alto di MH Rise chiedono ai giocatori di allestire una vera e propria fortezza per respingere le ondate di mostri che vorrebbero penetrare nel Villaggio di Kamura e distruggerlo: utilizzando gli spazi e le limitate risorse a disposizione, i Cacciatori devono infatti piazzare cannoni, balestre e altri strumenti nei punti strategici della mappa, così da annientare qualsiasi creatura osi avvicinarsi alle porte della città.



Benché la community non abbia particolarmente apprezzato questa variazione al tema, che in effetti in single player risulta abbastanza macchinosa e noiosetta, in modalità multiplayer le Missioni Furia assumono tutto un altro sapore, specie se affrontate in cooperativa locale via Nintendo Switch: potendo comunicare direttamente con le persone vicine, due o più amici possono quindi dividersi i vari compiti, scambiarsi frequentemente gli strumenti da caccia adoperati e mettere in atto strategie elaborate per ricacciare le belve.



Volendo unire l'utile al dilettevole, le Missioni Furia sono anche un ottimo strumento per accumulare velocemente i materiali di tanti mostri diversi, in quanto durante il loro svolgimento possono comparire dozzine di creature differenti. Che abbiate o meno amici con cui condividere un'esperienza come quella offerta da Monster Hunter Rise e dalla sua recente espansione (per tutti i dettagli fiondatevi sulla recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak), reclutare estranei sempre diversi attraverso la bacheca menzionata nel paragrafo precedente è inoltre un metodo sfizioso e intelligente per osservare direttamente sul campo le più vantaggiose strategie utilizzate dai giocatori veterani, così da assimilarle in poco tempo. In fondo, la componente online di Monster Hunter è sempre stato il luogo adatto per "addestrarsi" sotto l'attenta guida di un esperto, farsi trasmettere le proprie conoscenze e prepararsi a propria volta a diventare un giorno il maestro di qualcun altro.



Quando non avete accesso a internet per qualsivoglia motivo, una meccanica introdotta soltanto in Monster Hunter Rise: Sunbreak permette comunque di non rinunciare alla co-op e usufruirne attraverso le "Missioni Seguaci". Una volta raggiunto il Grado Maestro e l'Avamposto di Elgado, l'espansione di MH Rise consente infatti di accettare una serie di incarichi da parte di Fiorayne e degli altri personaggi principali della vicenda e di portarli in prima linea: se le semplici Missioni Seguaci vedono la partecipazione di un solo compagno controllato dal computer, le cosiddette "Missioni Cooperazione" coinvolgono più individui - selezionabili tra i personaggi con cui il giocatore ha già instaurato un solido legame - e addirittura chiedono all'utente di scegliere la tipologia delle armi utilizzate dagli alleati.



Certo, scendere in campo con un manipolo di NPC non è esattamente come giocatore assieme ad altri utenti, ma in compenso ciascuno dei Seguaci possiede uno stile unico e una personale routine comportamentale: mentre alcuni di essi si concentrano sull'arte venatoria e sull'allestimento di trappole, altri ancora supportano il giocatore con strumenti e oggetti curativi, trasmettendogli insomma la sensazione di non essere realmente solo. Durante le nostre scorribande è persino capitato che un paio di Seguaci si allontanassero per qualche secondo dalla scena, per poi tornare in sella ad altri mostri e usufruire del Punitore Cavalcabile per atterrare l'obiettivo principale e facilitarci il lavoro.



Indipendentemente dal fatto che preferiate giocare con la Switch connessa alla TV o in modalità portatile sotto l'ombrellone, con questo semplice quanto giovevole espediente gli sviluppatori di casa Capcom hanno in definitiva trovato un modo per preservare e godere in qualsiasi circostanza della cooperazione tanto apprezzata dagli estimatori del brand. Se non avete ancora assaporato l'arte venatoria, questo potrebbe quindi essere il momento perfetto per riscoprirvi dei Cacciatori di mostri e coinvolgere anche i vostri amici in un'avventura unica, indimenticabile e potenzialmente senza fine.