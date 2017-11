Monster Hunter World: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco Capcom

Mancano ancora due lunghissimi mesi all'esordio sugli scaffali di Monster Hunter World, il capitolo che segna ufficialmente il ritorno della saga venatoria di Capcom sulle macchine da gioco casalinghe. E mentre una fetta consistente della platea videoludica è alla febbrile ricerca di un sistema per ibernarsi in attesa del lancio o, alternativamente, di uno strumento che le permetta di attraversare agilmente lo spaziotempo, l'interesse che circonda il titolo si fa ogni giorno più pressante.

Proprio per questo motivo, e per fornire il giusto nutrimento al vostro ragionevole hype, abbiamo deciso di raccogliere in un posto solo tutte le risposte alle domande che più spesso ci vengono rivolte sul titolo in questione, sia in coda agli approfondimenti che durante i nostri appuntamenti in streaming.

Questo articolo, il primo di una rubrica a cadenza irregolare dedicata ai titoli più attesi, è da intendersi come uno scritto in divenire, che aggiorneremo nel caso le informazioni qui riportate non riuscissero a saziare appieno i vostri famelici desideri nozionistici.

E ora fuoco alle polveri.

Che cos'è Monster Hunter World?

Monster Hunter World è un action game in terza persona che cala il giocatore tra le maglie di un mondo medievale nel quale, in cima alla catena alimentare, trovano spazio colossali bestie dragonesche.

Dopo aver creato il proprio avatar con editor piuttosto ampio e completo, il giocatore si troverà quindi a impersonare un cacciatore, il fiero membro di una élite di guerrieri in grado di fronteggiare minacce apparentemente soverchianti. Lo storico punto di forza del brand è il suo sistema di combattimento, che richiede grande precisione, freddezza e ragionamento, e non concede spazio al button mashing sfrenato.

Quando sarà disponibile Monster Hunter World?

Monster Hunter World sarà pubblicato in contemporanea mondiale il prossimo 26 gennaio 2018, nelle versioni Xbox One e PlayStation 4. La versione PC del gioco è stata confermata sin dal suo annuncio, sebbene Capcom non abbia ancora confermato una data precisa per l'edizione da scrivania. Il producer Ryozo Tsujimoto e il game director Yuya Tokuda hanno precisato che il ritardo è dovuto alla volontà del team di offrire ai giocatori su PC una versione all'altezza delle aspettative, ovvero ottimizzata a puntino. Monster Hunter World non supporterà, purtroppo, il cross-play tra le diverse piattaforme, ma permetterà a tutti i giocatori di affrontare cacce cooperative senza limiti regionali. Il preload del gioco sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 24 gennaio.

Quando sarà pubblicata la beta di Monster Hunter World e come posso accedervi?

Capcom ha confermato che la beta di Monster Hunter World sarà accessibile dal 9 al 12 di dicembre, esclusivamente per gli utenti PlayStation 4. Apparentemente non sarà necessario iscriversi anticipatamente per guadagnarsi un posto nella beta, che dovrebbe essere disponibile direttamente su PlayStation Store per tutti gli utenti in possesso di un abbonamento attivo al servizio Plus. La beta di Monster Hunter World garantirà l'accesso a tre diverse missioni, giocabili sia in solitaria che in gruppi di quattro cacciatori.

Due missioni saranno ambientate nell'area boscosa della Great Forest, e avranno come obbiettivo i mostri Great Jagras e Anjanath, mentre la terza sfiderà i cacciatori ad affrontare un Barroth corazzato nell'area desertica denominata Wildspire Waste. Tutte le missioni saranno ripetibili a piacere per tutta la durata della beta. Capcom non ha offerto alcuna informazione su di un'eventuale beta riservata agli utenti PC, né sulla presenza di ricompense speciali per i partecipanti alla prova di dicembre.

Che tipo di supporto post-lancio è attualmente previsto per il gioco? I contenuti aggiuntivi saranno gratuiti come nel caso dei capitoli per 3DS?

Lo sviluppatore ha già confermato che, al pari delle precedenti uscite su Nintendo 3DS, Monster Hunter World godrà di un supporto post-lancio completamente gratuito, seppur con qualche sostanziale differenza rispetto ai capitoli handheld. Preso atto delle caratteristiche delle nuove piattaforme di riferimento, tendenzialmente connesse alla rete 24 ore su 24, Capcom ha deciso di virare dal sistema delle quest scaricabili in favore di una strutturazione "a eventi".

Nei mesi successivi al lancio, quindi, lo sviluppatore metterà a disposizione dei cacciatori diversi eventi globali a tempo e contenuti disponibili sono in determinati periodi dell'anno, che potrebbero anche offrire una strutturazione "atipica" rispetto a quelli del gioco base. La partecipazione a questi eventi premierà i giocatori con oggetti e ricompense speciali.

Posso godermi Monster Hunter World anche se non ho mai giocato a nessun capitolo della serie?

In una parola? Sì.

Monster Hunter World rappresenta probabilmente il miglior "punto di accesso" alla saga di Capcom, e non richiede - di fatto - alcuna conoscenza pregressa dell'universo di gioco, né dal punto di vista narrativo (la narrativa è sempre stata piuttosto evanescente nei titoli della serie), né da quello del gameplay.

Questo perché il team di sviluppo ha fatto il possibile per rendere questo nuovo capitolo molto più accessibile dei precedenti, strutturando le prime fasi dell'avventura in modo da permettere ai neofiti di assimilare le meccaniche di gioco in maniera graduale, disegnando una curva d'apprendimento più dolce. Per centrare in pieno questo obiettivo, il team ha anche fatto in modo di rivedere alcune delle meccaniche della serie, cercando di smussare quelle meno funzionali.

I cacciatori di Monster Hunter World possono ad esempio utilizzare molti degli oggetti presenti nell'inventario senza smettere di muoversi (la velocità risulterà ridotta durante il tempo di utilizzo), in linea con la forte dinamicità dell'azione a schermo.

Questo non vuol dire, però, che il nuovo capitolo sarà più "facile" dei precedenti. Sia il producer Ryozo Tsujimoto che il game director Yuya Tokuda hanno dichiarato a più riprese che il grado di sfida generale della produzione (specialmente nelle fasi avanzate) si attesterà sui livelli cui i fan della saga sono ormai abituati. Nel pieno rispetto della sua tradizione, il nuovo capitolo della saga (da sempre priva di un selettore di difficoltà) offrirà agli utenti un gameplay duro e cattivo, basato sui pregi di un combat system brutale, appagante e tutt'altro che permissivo.

In sostanza, aspettatevi di imprecare un sacco.

Posso giocare a Monster Hunter World in solitaria, magari senza connettermi alla rete?

Sebbene Monster Hunter World sia giocabile anche in solitaria e in modalità offline, non si tratta certo del modo migliore per godersi l'offerta ludica della produzione. In primis perché il grado di sfida, specialmente nelle missioni avanzate, potrebbe risultare quasi proibitivo per una fetta consistente dell'utenza, e secondo poi perché si tratta di un'esperienza che dà il meglio di sé in cooperativa. Cacciare in compagnia è molto più divertente, e permette di saggiare appieno lo spessore tattico di un gameplay che fa della varietà d'approccio uno dei suoi punti di forza.

Il titolo avrà comunque una campagna vera e propria? Posso, volendo, affrontarla in compagnia di altri giocatori?

A differenza delle precedenti iterazioni della serie, Monster Hunter World non fa alcuna distinzione tra missioni della storia e missioni "di gilda". Tutte le quest del gioco, sin dalle sue primissime battute, possono essere affrontate in compagnia di un massimo di altri tre giocatori, per un totale di quattro cacciatori per gruppo.

Non è inoltre necessario costituire un gruppo prima di scendere in campo, dato che il titolo offre comode meccaniche di drop-in/drop-out su invito, e permette quindi di rinfoltire la squadra in qualunque momento.

Durante la caccia potrete anche fare appello alla benevolenza di cacciatori sconosciuti, lanciando un flare che renderà pubblica la vostra partita e quindi accessibile agli altri giocatori. Pur non avendo un sistema di chat vocale integrato, il titolo sfrutterà quello dei diversi sistemi di gioco, oltre ovviamente ai classici messaggi testuali preassemblati.

Tornando alla campagna, gli sviluppatori hanno garantito che Monster Hunter World porrà un maggiore accento sulla componente narrativa della produzione, con una storia che si snoderà tra missioni e cutscene. Inoltre, per la prima volta in assoluto, il gioco sarà completamente doppiato in italiano, anche se sarà possibile optare per una diversa lingua per il parlato.

Si tratta di un gioco open world?

Sì e no. Quello di Monster Hunter World non è un mondo unitario, interconnesso e liberamente esplorabile, come ad esempio quello di titoli come Zelda: Breath of the Wild o Horizon Zero Dawn. La struttura scelta da Capcom rappresenta invece una sorta di ponte tra la rigida divisione in zone isolate (e divise da caricamenti) dei precedenti capitoli e la classica concezione di mondo aperto.

Ognuna delle mappe "tematiche" del gioco è infatti un piccolo open world liberamente esplorabile, senza caricamenti di sorta tra un'area numerata e l'altra, e caratterizzato da uno specifico ecosistema. Potendo contare hardware decisamente più potenti, questa volta Capcom ha creato ecosistemi più dettagli e dinamici, potenziando al massimo le interazioni e le reazioni di flora e fauna. Dinamiche che, con l'esperienza, forniranno ai giocatori informazioni e strumenti utili per cacciare più efficacemente le proprie prede.

Il gioco includerà anche un sistema di viaggio rapido, che permetterà ai cacciatori di fare ritorno a uno dei campi base (ogni area ne ha più di uno) in groppa a un wyvern addomesticato. Prima che lo chiediate, no, non potrete addomesticare personalmente nessuna delle colossali bestie che riempono il catalogo faunistico del titolo, sebbene tra le abilità in dotazione ai Palico (i compagni felini dei cacciatori) ci sia una che permette di contare, talvolta, sul supporto combattivo di un piccolo esemplare della fauna locale.

Come funziona il sistema di progressione del gioco?

La progressione di Monster Hunter World non è cadenzata da un classico sistema a livelli in stile ruolistico, ma si basa esclusivamente sulla creazione e il miglioramento dell'equipaggiamento a partire dalle risorse "strappate" ai mostri abbattuti. Oltre ai classici valori di attacco e difesa, armi e armature possono offrire ai cacciatori abilità particolari (ad esempio tempi estremamente ridotti per l'affilatura delle lame) o effetti elementali in grado di aumentare il danno inflitto ai nemici.

Elementi che vanno a inspessire il profilo tattico del gameplay, forzando il giocatore ad adattare il proprio equipaggiamento alle caratteristiche del mostro da affrontare. Detto questo, la vera chiave di volta della progressione rimane l'esperienza, intesa come mezzo per aumentare la propria personale abilità bellica, tanto in maniera adattiva (imparando a conoscere i wyvern) che approfondendo l'uso delle diverse armi.

A tal proposito, Capcom ha deciso di non aggiungere nessuna nuova tipologia di armi alle 14 che già compongono la dotazione battagliera della serie, optando invece per un arricchimento sostanziale dei moveset di ciascuno strumento di caccia.

Piccoli cambiamenti tesi a trarre il massimo dalle periferiche di controllo delle macchine da gioco casalinghe, che nel caso delle armi a distanza, ad esempio, si traducono in un notevole miglioramento nell'efficacia del sistema di puntamento. Per la prima volta nella serie, ai cacciatori sarà anche permesso di cambiare il proprio equipaggiamento nel corso di una missione già avviata, semplicemente facendo ritorno al campo e selezionando qui la nuova dotazione.

Tornando al sistema di progressione, la dinamica più tipicamente ruolistica è quella che definisce l'avanzamento delle scoutflies, ovvero gli insetti che supporteranno il giocatore durante l'esplorazione, aiutandolo a individuare risorse o tracce dei mostri. La loro efficienza in un determinato compito, infatti, aumenterà con la reiterazione di quella specifica azione.