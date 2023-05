Mortal Kombat 1: il ritorno di un Klassico, l'analisi del primo trailer

Dopo aver stuzzicato a lungo la community, il papà della serie Ed Boon ha finalmente lasciato parlare la sua nuova creatura: la dodicesima iterazione di Mortal Kombat - che però presenta il numero 1 nel titolo - è finalmente realtà, e ci è stata presentata con un trailer che, con ogni probabilità, verrà presto affiancato da un filmato di gameplay (qui il nostro speciale sulla carriera di Ed Boon). Questo ennesimo reboot della saga, lo è stato infatti pure l'episodio del 2011, è in tutto e per tutto l'inizio di una nuova era per il picchiaduro di Netherrealm Studios. Dalle considerazioni sul video d'annuncio, alle nostre speranze in relazione a campagna, roster di kombattenti e gameplay, ecco che cosa ci aspettiamo da Mortal Kombat 1.

Un'epopea tutta da scrivere

Aftermath, il DLC narrativo di MK 11, non avrebbe potuto chiudersi in modo migliore per i fan del sanguinoso torneo. Nel finale "buono" infatti Lord Liu Kang - divenuto nuovo Dio protettore della Terra al posto di Raiden - riesce a sconfiggere Shang Tsung e a ricostruire da zero la linea temporale. Lo ritroviamo molto tempo dopo, quando fa visita all'accademia Wu Shi e, nello specifico, a un giovane guerriero.



Non parliamo di un ragazzo qualunque, ma di colui che diverrà il Grande Kung Lao, il rispettato antenato del kombattente che, nell'universo precedente, ha vissuto mille avventure in compagnia di Liu Kang. Il Dio del Tuono e del Fuoco parla al suo pupillo, gli svela di averlo scelto come suo Campione e di volerlo allenare. Kung Lao si chiede "per cosa?" e a quel punto la divinità accenna a un sorriso.



Così si concludeva la trama del gioco uscito nel 2019, ed è in sostanza da quel punto che il trailer di Mortal Kombat 1 ha inizio. Mentre il sole colora d'arancio il volto del Grande Kung Lao, il Dio Liu Kang ci parla della sua opera, di una realtà che ha concepito per essere un "foglio bianco". Da saggio quale è diventato, il pupillo di Raiden non vuole tiranneggiare sugli uomini, ma donare loro il libero arbitrio, la facoltà di decidere per sé e assumersi le responsabilità delle proprie azioni.

Kung Lao si darà alla tranquilla vita nei campi o diverrà un guerriero? Kitana sceglierà di rompere la pace con sua "sorella" Mileena? Scorpion e Sub Zero si alleeranno per affrontare un nemico comune? In altre parole, il Dio del Fuoco e del Tuono ha consegnato agli abitanti del mondo una storia tutta da scrivere, con tutte le conseguenze del caso. Lo stregone Shang Tsung sceglie di non abbandonare la strada della malvagità e infatti lo vediamo mentre stermina diversi personaggi, privandoli perfino dell'anima. Scatena quindi la reazione di Liu Kang, che sfrutta i suoi poteri elementali per trucidare l'avversario di sempre. Non sappiamo quali saranno i protagonisti della story mode di Mortal Kombat 1 ma è forse possibile che il filmato d'annuncio abbia voluto dirci qualcosa. Shang Tsung (che è un lottatore sbloccabile tramite pre-ordine) potrebbe non essere il nemico principale dell'avventura, sia perché aveva già ricoperto questo ruolo in MK 11 Aftermath, sia perché il "foglio bianco" potrebbe aver dato la possibilità agli sviluppatori di reintrodurre degli antagonisti dal passato della serie (si pensi ad esempio al Re Drago Onaga). D'altra parte, soltanto qualcuno di ben più temibile dell'infido stregone potrebbe opporsi a una divinità del calibro di Liu Kang. Chiaramente, attendiamo di vedere dell'altro per poter approfondire questo aspetto del gioco.

Kombattenti, gameplay, campagna

Tanto ancora c'è da scoprire sulla nuova interazione della serie, eppure possiamo utilizzare le informazioni a noi note per fare qualche riflessione interessante. In primis, il comunicato ufficiale parla di nemici e combattenti iconici reimmaginati e, crediamo noi, non soltanto sul fronte estetico. Rispetto al suo spavaldo discendente, il Grande Kung Lao potrebbe adottare uno stile di lotta meno votato all'irruenza battagliera, in grado di riflettere la sua umiltà.

Al pari di Raiden nei precedenti episodi, il Dio Liu Kang sarà quasi certamente giocabile, col trailer che potrebbe averci mostrato una delle sue fatality (quella dei draghi elementali). Mentre attendiamo di vedere le inedite facoltà offensive dei personaggi confermati, tra cui sembrano esserci anche lo stesso Raiden e Johnny Cage, vogliamo assolutamente scoprire quali kombattenti del passato entreranno a far parte del roster. Ritroveremo Bo Rai Cho, maestro di Liu Kang e Kung Lao? Havik di MK Deception e Reiko, generale di Shao Khan, saranno della partita? Le possibilità in tal senso sono numerosissime, perché nella sua onorata carriera - che le ha permesso di superare gli 80 milioni di copie vendute - la saga ha partorito decine di agguerriti lottatori.



Probabile inoltre la presenza di personaggi del tutto inediti o quantomeno ripensati dalle fondamenta, in linea con gli obiettivi della produzione, mentre dei possibili guest character in arrivo coi Kombat Pack (le voci vogliono Peacemaker da DC Comics e Patriota da The Boys) ci sarà tempo per parlare in futuro. Interessante è invece l'annuncio dei combattenti Kameo, dei partner dei lottatori che potranno assisterli durante i match.

Dal supporto in vari ambiti, fino al rallentamento dei nemici o all'estensione delle combo, questi aiutanti potrebbero rivelarsi cruciali per la buona riuscita degli scontri: ecco perché vogliamo vederli all'opera. Per quanto riguarda il combat system, ci auguriamo una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla direzione intrapresa con l'undicesimo capitolo. Mortal Kombat è sempre stato un gioco incentrato su divertimento e frenesia, caratteristiche che in MK 11 sono state messe in ombra da una filosofia di design troppo focalizzata sull'aspetto competitivo dell'esperienza. Consci dell'importanza dei circuiti torneistici per i picchiaduro, ci aspettiamo comunque un roster bilanciato ma senza che questo incida sulla spettacolarità dell'azione. Il difetto principale del titolo del 2019 è infatti quello di avere dei lottatori dagli archetipi estremamente standardizzati, e spesso ridotti all'osso in termini di opzioni e varietà di mosse. Questo si traduce in duelli lenti e fin troppo ragionati, che premiano strategie spesso frustranti da contrastare. Tra tutte le meccaniche il cui ritorno potrebbe significare un passo nella giusta direzione troviamo la corsa, emblema del decimo episodio che ha contribuito all'estrema fluidità dei suoi match.



La possibilità di mettere pressione ad uno zoner quasi istantaneamente e creare nuove stringhe di mosse grazie al cosiddetto "run canceling" sarebbe un gradito ritorno per i fan di lungo corso. Se offrisse anche una maggior varietà in termini di combo effettuabili, Mortal Kombat 1 potrebbe rivelarsi a dir poco entusiasmante. Oltre alla dimensione online, gli ultimi capitoli della serie ci hanno colpito con una modalità storia di assoluto pregio, tra cutscene ottimamente realizzate, personaggi ben caratterizzati e tanta violenza.

Non sappiamo con precisione quale sia la versione di Unreal Engine alla base dell'ultima iterazione ma il modello di Shang Tsung alla fine del trailer - che probabilmente sarà quello che utilizzeremo in battaglia - ci ha rassicurato sulla bontà della presentazione visiva.



Espressivi e ricchi di dettagli, dai pori della pelle, passando per i capelli, fino al vestiario, i kombattenti si sfideranno in lotte senza esclusione di colpi, che con ogni probabilità si distingueranno anche in materia di illuminazione ed effettistica (pensiamo alle magie e agli schizzi di sangue). Queste attenzioni porteranno inevitabilmente a Fatality e mosse Fatal Blow di qualità superiore, che siamo curiosissimi di ammirare, al pari della personalizzazione dei nostri brutali beniamini.

Tornando alla campagna, non sappiamo se questa ci offrirà la classica alternanza tra filmati e scontri o anche un qualche tipo di integrazione con la Krypta - con una componente esplorativa annessa - ma Mortal Kombat 1 uscirà tra pochi mesi, quindi non ci vorrà molto per scoprirlo: il prossimo PlayStation Showcase potrebbe essere una buona occasione per saperne di più? È quantomeno lecito pensarlo.