Forza Motorport: grandi traguardi tecnici e grafici nel racing di Turn10

Durante il recente Xbox Developer Direct, Microsoft ha mostrato un lungo video diario del nuovo Forza Motorsport, che ha confermato ancora una volta la prepotenza tecnica del prossimo racing game di Turn 10, spazzando via ogni dubbio circa la natura esclusivamente next-gen del prodotto. Le immagini di gioco erano accompagnate dagli interventi di diversi membri del team di sviluppo che ci hanno fornito qualche informazione in più sul gioco e sul processo di creazione di ambienti e veicoli. Il risultato sembra quello di un corsistico fieramente di nuova generazione, non solo dal punto di vista strettamente tecnico, per un prodotto che ha tutta l'intenzione di finire in pole position nella sua categoria.

Danni di nuova generazione

Il nuovo Forza Motorsport vanterà, a detta degli sviluppatori, oltre 500 veicoli completamente personalizzabili e alcune tra le più moderne auto da corsa. Tra l'altro cento di queste macchine saranno inedite per la serie Motorsport.

I progressi del modello fisico, a detta del Vehicle Art Director, sono superiori a quelli di Forza Motorsport 5, 6 e 7 messi insieme ed è stato fatto un lavoro certosino sul sistema d'illuminazione e sul modo con cui interagisce con le auto in movimento. Le vernici delle vetture sono state riprodotte utilizzando uno spettrofotometro, al fine di acquisire molti più dati sul comportamento della luce sulle superfici. Il risultato è che la carrozzeria dei veicoli ha una risposta alle fonti luminose molto più realistica rispetto al passato. A questo si aggiunge la cura maniacale per il sistema di danni, già evidenziato in passato come uno dei punti di forza della produzione: i contatti con altri modelli producono crepe nella vernice e scheggiature che compaiono sulla carrozzeria in maniera coerente con la direzione e la forza d'urto dell'impatto. Persino l'accumulo dello sporco è stato oggetto di un attento studio e va ora a depositarsi gradualmente nelle zone a bassa pressione della scocca, come rientranze o nicchie.

Anche l'orecchio vuole la sua parte

Novità importanti riguardano anche il comparto sonoro, su cui il team sembra aver riposto particolare attenzione. Chase Combs, Project Audio Director della produzione, si è spinto a definire il titolo come il Forza Motorsport con il miglior audio di sempre. Il suono è infatti stato mixato per formati quali Windows Sonic e Dolby Atmos e, a quanto sembra, presenterà una profondità mai raggiunta prima.

Ogni personalizzazione che apporteremo a componenti come gli scarichi o il turbo andranno a modificare sensibilmente il rombo del nostro bolide proprio come accadrebbe nella realtà e, una volta scesi in pista, i suoni prodotti dalle auto si rifletteranno in maniera credibile a seconda dell'ambiente circostante, tanto da riuscire a percepire, ad esempio, il riverbero prodotto da un muretto che costeggia la pista o da un'auto avversaria che ci affianca.



Insomma, sembra che la stessa minuziosa cura posta nello studio del comportamento della luce sia stata riservata anche al sonoro. Oltre al suono dei motori, sono stati migliorati anche gli effetti prodotti dagli pneumatici sotto stress e quelli derivanti dalle collisioni, per un livello di realismo che ambisce a essere senza eguali. A tutto ciò si aggiungono interessanti dettagli di contorno come il nuovo sistema di annunciatori di pista, che dovrebbero essere localizzati in base alla zona geografica d'appartenenza dei circuiti.

Ambienti vivi e dinamici

Le fiammanti vetture di Forza Motorsport si sfideranno in 20 ambientazioni diverse, che raccolgono i circuiti maggiormente iconici della serie, a cui si affiancano cinque nuove location, tra le quali spicca la celebre pista di Kyalami. Il team di sviluppo ci ha tenuto a sottolineare che nella composizione degli ambienti tutto è stato ricreato da zero per offrire un impatto audiovisivo di nuova generazione.

Il Director Arthur Shek racconta che ogni volta che lo studio compie un sopralluogo su un circuito per raccoglierne i dati, torna con oltre 3 terabyte di informazioni ottenute tramite la fotogrammetria e le scansioni laser, per una riproduzione dei tracciati che riporta fino a 10 volte i dettagli che erano presenti nei capitoli precedenti. A completare il quadro troveremo effetti meteo dinamici, nebbia volumetrica, un sistema di nubi completamente procedurale e spettatori animati in 3D a bordo pista e sugli spalti, al fine di ottenere un'atmosfera sempre viva e credibile. Tutta questa cura per il contorno non è volta soltanto a deliziare l'occhio del giocatore, ma ha anche una diretta influenza sulla gara. In Forza Motorsport troviamo infatti un ciclo giorno-notte che, unitamente al meteo dinamico, influenza le condizioni dell'asfalto e, di conseguenza, la guidabilità delle auto. La temperatura del manto stradale si evolve continuamente a seconda del momento della giornata e delle condizioni atmosferiche, rendendo più o meno difficile far entrare in temperature le gomme.



Inoltre è stato introdotto un nuovo sistema di gommatura del tracciato che rende il grip degli pneumatici sempre più efficace durante la corsa. Questa complessa combinazione di fattori rende ogni giro diverso dagli altri e potrebbe avvicinare Forza Motorsport a livelli di simulazione mai raggiunti prima dalla serie. Tutti gli ambienti sono poi renderizzati in 4K a 60 fps, con ray tracing in tempo reale per ottenere riflessi credibili su superfici a specchio come i vetri e le carrozzerie.

La bandiera a scacchi è ancora lontana?

Ancora una volta la comunicazione di Turn 10 è stata incentrata sul comparto tecnico e sonoro, sulla cui bontà francamente nutriamo ormai pochi dubbi. Ci aspettiamo poi grandi cose anche dal comportamento dei nostri avversari in pista.

D'altronde Chris Esaki, Creative Director del gioco, durante l'ultimo Forza Monthly, si è lasciato sfuggire che l'intelligenza artificiale è stata completamente ricostruita, ma non ha voluto aggiungere altro, precisando che maggiori dettagli a riguardo verranno forniti più avanti. Quanto scoperto finora, insomma, ci ha pienamente convinto e non vediamo l'ora di testare con mano il nuovo sistema di danni e l'effetto che le condizioni atmosferiche dovrebbero avere sul modello di guida. Quello che ci lascia perplessi è tutto ciò che invece ancora giace nell'ombra, a cominciare dalla data di uscita. Per un racing che era inizialmente previsto per il 2022, arrivati a gennaio 2023 ci saremmo aspettati quantomeno una finestra di lancio, e invece l'ultimo trailer si è concluso con un laconico "2023". Poco o nulla è stato detto inoltre anche riguardo alle modalità di gioco. Sappiamo soltanto che ci sarà un multiplayer online e la classica carriera in singolo. In conclusione, questo ulteriore assaggio del nuovo corso di Forza Motorsport ci lascia ben sperare.



Tecnicamente il gioco sembra impressionante, ma la vera rivoluzione dovrebbe riguardare il modello di guida: fattori come il meteo, il ciclo giorno-notte, la gommatura del tracciato, la temperatura dinamica e l'usura degli pneumatici fanno presagire un driving system più simulativo rispetto al passato. Che gli sviluppatori di Turn 10 vogliano timidamente lanciare il guanto di sfida a simulatori duri e puri come Assetto Corsa? Lo scopriremo solo in pista.