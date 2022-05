Da MotorStorm a Resistance: i giochi PS3 da riscoprire con PlayStation Plus

Sony vuole fare le cose davvero in grande con il nuovo PlayStation Plus, che si appresta a compiere il suo esordio in Europa (Italia compresa), previsto per il 23 giugno 2022. Si è dovuto attendere un po' ma finalmente conosciamo il catalogo di giochi che faranno parte degli abbonamenti Extra e Premium del servizio. Parliamo di una lista d'esordio con diverse produzioni d'alto profilo ed esclusive first party, che pesca a piene mani da tutte le generazioni di console PlayStation.



Nel mezzo, quindi, spazio anche a PlayStation 3 (qui lo speciale sulle curiosità legate a PlayStation 3). La terza console del colosso giapponese è forse quella con la storia più travagliata ma al contempo è riuscita - come le altre - a conquistare il cuore di milioni di appassionati grazie a videogiochi di grande spessore e nuovi franchise, nel tempo divenuti iconici. Gli abbonamenti Extra e Premium sono pronti a deliziare i patiti della piattaforma, con una trentina di esperienze disponibili sin da subito e in grado di suscitare il massimo interesse. Oltre a ricordarvi che servirà una connessione a internet per giocare in streaming ai giochi di PS3 con PS Plus, vogliamo consigliarvi cinque produzioni che meritano di essere recuperate per prime.

ICO

L'opera di culto firmata Japan Studio risale in verità all'epoca PlayStation 2 ma ha goduto di un'apprezzatissima riedizione PS3 pubblicata all'interno della The ICO & Shadow of the Colossus Collection. Sony per il momento non ha messo a disposizione il secondo titolo diretto da Fumito Ueda ma rivivere intanto il suo "predecessore" può essere un'ottima idea per mettere a frutto l'abbonamento Premium o Extra sottoscritto il 23 giugno.



Parliamo infatti di un'avventura evocativa, dalla direzione artistica eccezionale e ricca di complessi rompicapi da risolvere con ingegno e attenzione. La storia di Ico e Yorda non è magari tra le più longeve in circolazione ma offre comunque un'esperienza a suo modo unica, in grado talvolta di rapire il cuore del giocatore per non restituirglielo mai più. A maggior ragione, dunque, se finora non si è mai presentata l'occasione per scoprire cosa offre il classico di Ueda, con il rinnovato PlayStation Plus non ci sono più scuse per non dargli almeno una chance.

MotorStorm Apocalypse

La chiusura di Evolution Studios, avvenuta nel 2016 è ancora oggi fonte di dispiacere per molti appassionati. Lo studio inglese, infatti, ha posto la propria firma su racing game di stampo arcade capaci di fare colpo sugli amanti del genere, tra corse frenetiche e un ispirato design dei tracciati.



Se già con gli originali WRC furono in grado di farsi conoscere ed apprezzare, la popolarità di Evolution Studios ottenne un'importante impennata proprio con l'avvento di PS3: il lancio della console fu infatti accompagnato, tra gli altri, anche dal primo MotorStorm, un frenetico gioco di corse ambientato in scenari remoti e selvaggi, che offriva agli utenti adrenaliniche gare all'ultima curva e una colonna sonora impossibile da dimenticare.

Escludendo lo spin-off MotorStorm RC - anch'esso compreso nella lista di lancio dei giochi PS3 in streaming con il PS Plus - l'ultimo esponente del brand principale è stato il MotorStorm Apocalypse del 2011, che puntava in maniera ancora più decisa su scenari caotici per far colpo sui giocatori: perché non sfrecciare a tutta velocità alla ricerca della vittoria su 40 diversi tracciati sconvolti da tornado e terremoti?



Le premesse sopra le righe di Apocalypse sono anche ciò che lo ha reso più particolare rispetto ai già apprezzati predecessori, ecco perché chi ama i racing game arcade dovrebbe recuperarlo. e la possibilità di poterlo rigiocare con il PlayStation Plus dovrebbe essere colta da chi ama i giochi di corse. Ha infatti quanto serve per regalare del genuino intrattenimento, anche a 11 anni di distanza dal debutto.

Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo

La serie più famosa e longeva di Insomniac Games ha fatto ripetute comparse su PS3 nel corso del suo ciclo vitale, a partire dal 2007 con Ratchet & Clank: Armi di Distruzione. Ma i fan sono ancora oggi concordi nel definire Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo come il miglior episodio uscito sulla terza piattaforma casalinga di Sony e più in generale viene riconosciuto tra i capitoli più amati dell'intero franchise e il perché è presto detto.



Pur non essendo un campione d'originalità, A Spasso nel Tempo è una summa di quanto offerto da Ratchet & Clank nei suoi anni d'oro. Tutto ciò che ha sempre caratterizzato il brand, tra toni umoristici, grandi avventure, armi fuori di testa e spettacoli audiovisivi, è stato elevato alla massima potenza per dar vita a un action platform con pochi eguali al tempo.

A tenere incollati allo schermo i giocatori è stato anche il comparto narrativo, con Ratchet che finalmente scopre di non essere l'unico Lombax nell'universo mentre è impegnato a combattere il Dr. Nefarious. Rispetto ai predecessori offre anche sequenze di gameplay a bordo della navicella, in fasi da shooter spaziale altamente spettacolari che non dovreste perdervi. Come fare poi a non citare il suo Rhyno? La versione A Spasso nel Tempo dell'arma "sputava" piogge di missili accompagnate dall'Overture di Tchaikovsky, in spettacoli di distruzione da fare invidia a V per Vendetta.

Resistance 3

Non solo Ratchet & Clank: negli anni di PS3 Insomniac lasciò il segno anche con la trilogia di Resistance, serie FPS ambientata in una versione alternativa degli anni '50, in un mondo invaso dalla razza aliena dei Chimera e il genere umano a un passo dall'estinzione. Oltre alla coinvolgente trama e ai suoi scenari evocativi, lo sparatutto si è distinto per il peculiare miscuglio di storia moderna e fantascienza, che in molti non hanno dimenticato. Per il momento è stata confermata la disponibilità del solo terzo capitolo ma non è da escludere l'arrivo degli episodi mancanti nei mesi successivi al debutto dei nuovi abbonamenti.

Per i neofiti potrebbe essere ideale attendere l'uscita dei predecessori ma se già avete familiarità con la serie, allora questo fantastico sparatutto può fare al caso vostro: longevo, impegnativo e dalle atmosfere uniche, nonostante alcune imperfezioni, ci ricorda perché sarebbe interessante vedere tornare il franchise con delle nuove iterazioni. Al momento però, visto che Insomniac è impegnata sulle IP Marvel, il PlayStation Plus resta l'unico strumento per poter dissetare la propria voglia di sterminare Chimera con armi sempre più tecnologiche e sofisticate.

Super Stardust HD

Oggi sono molto stimati per il lavoro svolto con Returnal, esclusiva PS5 capace di ottenere gli apprezzamenti unanimi di critica e pubblico (qui la recensione di Returnal). Ma i ragazzi di Housemarque hanno già diversi trascorsi con il mondo PlayStation e con Super Stardust HD, il loro primo titolo realizzato in collaborazione con Sony, furono capaci di dimostrare quanto fossero talentuosi. Remake per PS3 di Super Stardust, classico del 1994 uscito all'epoca su Amiga e MS-DOS, Super Stardust HD riprende le caratteristiche dell'opera originale per poi renderle ancor più spettacolari e coinvolgenti.

Oltre a un sapiente utilizzo degli effetti speciali, il gioco colpisce forte grazie al suo gameplay, che propone un mix di meccaniche proprie di cult come Asteroid e Robotron 2084, reinterpretate però in chiave moderna sullo stile di Geometry Wars.Tra asteroidi e navicelle spaziali da eliminare, Super Stardust HD è un concentrato di giocabilità e divertimento, che continua a sfidare il giocatore con un livello di sfida sempre più arduo. Nel suo piccolo inoltre ha scritto la storia di PlayStation, giacché è stata la primissima produzione a supportare i Trofei, divenuti in seguito una certezza imprescindibile per i collezionisti più meticolosi. Servono altri motivi per riscoprire questa piccola, grande, perla del passato?

Menzioni d'onore

Oltre a questi cinque giochi, il catalogo PS3 del PlayStation Plus ha molte altre chicche da offrire al lancio. Si possono ad esempio riscoprire le origini di Infamous giocando i primi due capitoli, oppure perdersi nel lugubre mondo di Red Dead Redemption: Terrore dall'Oltretomba, il tutto senza dimenticare produzioni pronte a soddisfare gli amanti dell'action, si pensi ad esempio a Ninja Gaiden Sigma 2 e Devil May Cry HD Collection.

E se avete consumato il remake per PS5 e volete scoprire com'era la versione originale, Demon's Souls è lì ad aspettarvi. In definitiva, la selezione iniziale dei titoli PS3 è piuttosto allettante, perché è variegata e in grado di soddisfare i gusti di molti. E con Sony che ha promesso nuovi giochi per gli abbonamenti Extra e Premium ogni due settimane, siamo solo all'inizio con le sorprese.