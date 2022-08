Multiversus: i migliori team per vincere le partite

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Multiversus è sicuramente entrato a gamba tesa nel panorama videoludico attuale, facendo registrare numeri da capogiro non solo se rapportati agli altri beat 'em up (al momento conta più concurrent players di tutti gli altri picchiaduro sommati), ma anche rispetto ad altri storici prodotti mainstream. Tra i motivi di questo scrosciante successo un ruolo importante è sicuramente ricoperto dall'enfasi sul gioco di squadra. Condividere gioie e dolori con un compagno è sicuramente più divertente, e richiede un approccio alle partite completamente differente.



Le combinazioni possibili di combattenti sono pressoché infinite, ulteriormente arricchite da un sistema di perk e sinergie che permettono di utilizzare lo stesso team in modi completamente diversi. Siamo inoltre in un momento di forte vivacità e creatività nel ciclo vitale del gioco, perché non esiste ancora un metagame cristallizzato e i migliori giocatori al mondo stanno tuttora sperimentando varie soluzioni. Tuttavia, analizzando i risultati dei primi tornei e ascoltando il parere di diversi top player, siamo in grado di definire delle linee guida per la costruzione del duo perfetto.

Questione di ruoli

La prima regola nella costruzione di un team è evitare la sovrapposizione di ruoli. Multiversus si basa interamente sulla compensazione reciproca tra due personaggi, quindi utilizzare due Assassini o due Guaritori potrebbe essere controproducente.

Un buon metodo è immaginare le classi che il titolo fornisce come categorie di un RPG: un Tank avrà sicuramente bisogno di un combattente fragile ma dal danno elevato, e alcune tra le combinazioni più potenti prevedono la presenza di un eroe a corto raggio (melee) e uno a distanza (ranged) al fine di coprire l'intera arena di gioco. Inoltre è importante considerare le sinergie tra le abilità: per fare un esempio, gli scudi di Steven Universe potrebbero essere addirittura un impedimento per un personaggio come Superman, che vedrebbe la sua libertà di movimento ulteriormente compromessa, mentre sarebbero l'ideale per personaggi dotati di proiettili da far "rimbalzare" sulle superfici, allo scopo di ottenere traiettorie disorientanti e imprevedibili.



Un altro errore assolutamente da non commettere è applicare lo stesso mindset dell'1vs1 nelle partite a squadre: i livelli di forza delle due modalità sono completamente diversi e un personaggio poco performante in singolo potrà rivelarsi una vera e propria macchina da guerra in teamplay. Reindog, in particolare, riesce a brillare in questa modalità, a patto che sia di vostro gradimento un stile esclusivamente votato al supporto dell'alleato.

Qui di seguito vi suggeriremo i migliori team, a livello di performance, di questa prima fase di open beta. Ovviamente non si tratta di un gruppo chiuso: nel titolo Warner la sperimentazione è fortemente incoraggiata, e chiunque tra voi potrà ideare nuove interessanti combinazioni. In ogni caso, è bene avere qualche esempio da utilizzare come modello per le prossime scazzottate online, e magari ideare qualche variazione sul tema.

Reindog/Batman

Partiamo dal team vincitore del più grande torneo pre-EVO di Multiversus: il "Justice League". Si tratta di una delle combinazioni migliori che potrete usare nel titolo Warner. Il cavaliere oscuro è un personaggio estremamente offensivo e riesce ad esprimere a pieno il proprio potenziale grazie al "laccio" di Reindog, che gli permetterà di aggredire gli spazi assieme al suo Batarang senza il timore di essere sbalzato prematuramente fuori dall'arena.

Un Batman potenziato da Reindog sarebbe tranquillamente capace di tenere a bada da solo il team avversario, ma il cagnone di Player First Games è anche in grado di fornire fuoco di copertura con i suoi attacchi a distanza, bruciando gli avversari e aumentando il potenziale offensivo del suo alleato.

Reindog/Finn

Per quanto faccia strano vedere il protagonista di Adventure Time accompagnato da un cane diverso da Jake, questa coppia risulta estremamente performante.

Il principio è simile a quello del team precedente: permettere a Finn di attaccare i propri avversari senza il timore di finire fuori arena. Il giocatore che controlla Reindog dovrà tuttavia essere più attento, poiché lo spadaccino risulta essere più fragile dell'eroe di Gotham e quindi richiederà un playstyle più attivo per essere salvato dai contrattacchi nemici.

Superman/Arya Stark

Team estremamente divertente che vede la fanciulla di Grande Inverno nelle improbabili vesti di "support". L'intero duo si basa infatti sull'utilizzo della passiva "Tradimento": colpendo il compagno di squadra con il pugnale (avanti+triangolo), la spadaccina farà entrare Superman in "stato di furia", potenziandone le caratteristiche offensive.

Durante questa modalità potenziata, il kryptoniano risulterà essere praticamente imbattibile e, grazie ai suoi attacchi dotati di point guard, riuscirà a penetrare qualsiasi muro difensivo messo in piedi dagli avversari. Ad Arya toccherà quindi fare un lavoro di rifinitura ed eliminare i nemici in fin di vita, grazie alla sua mobilità.

Velma/Tom & Jerry

Se siete amanti del gioco a distanza e non vi piace il contatto ravvicinato con gli avversari, questo è il team che fa per voi. Entrambi i personaggi sono eccellenti nelle battaglie a lungo raggio, ed i buff di Velma risultano essere estremamente utili.

Si tratta di un duo dal playstyle polarizzante: nel caso gli avversari riescano ad oltrepassare il "bullet hell", i due lottatori potrebbero avere problemi nel gestire la pressione a distanza ravvicinata.

Bugs Bunny/Harley Quinn

Per concludere, vi consigliamo un team con caratteristiche e gameplay completamente diversi. Questo duo è capace di trasformare l'arena in un vero campo minato: entrambi i personaggi sono abilissimi nel piazzare trappole per lo schermo, e hanno una innata capacità di controllare gli spazi.

In mano a giocatori esperti, la mascotte Warner e l'instabile assassina avranno costantemente le redini del match, sfruttando la propria agilità per coprire ogni porzione dell'area o trasformare i danni inferti dalle trappole in potenti combo in grado di svuotare in pochi attimi l'indicatore vitale dei nemici. Lo sapevate? Bugs Bunny sta per essere depotenziato in MultiVersus.



