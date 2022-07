Da La Mummia a Peter Jackson King Kong: ricordiamo i tie-in a tema mostri

Dopo aver ricordato l'era dei tie-in del Padrino e di Scarface - qui il nostro speciale sui videogiochi tratti dai film crime - vogliamo imboccare il viale dei ricordi per parlare di un'altra tipologia di trasposizioni, che pure è rimasta impressa nel cuore dei giocatori durante i primi anni del 2000. Ci riferiamo ai titoli dedicati a pellicole a loro modo indimenticabili, da La Mummia a Van Helsing, perché incentrate su valorosi protagonisti a caccia di mitici mostri. Oltre a La Cosa e Peter Jackson's King Kong, che siede di certo tra i tie-in migliori in assoluto, abbiamo preso in esame delle produzioni non proprio esenti da difetti (a voler esser buoni) ma che, viste le creature da impallinare e le lugubri atmosfere, ricordiamo con un certo affetto. Caricate i revolver e riempite le faretre: si parte.



La Mummia

Il film scritto e diretto da Stephen Sommers con protagonisti Brendan Fraser e Arnold Vosloo, rispettivamente nei ruoli di Rick o'Connell e dell'infernale Imhotep, non ha bisogno di presentazioni. È infatti diventato un vero e proprio cult e sono in moltissimi - sottoscritto compreso - a rivederlo a cadenza regolare. Ben meno conosciuto è invece il videogioco de La Mummia, edito da Konami e sviluppato dai ragazzi di Rebellion.

Già dal menu principale contenuto all'interno del mitico Libro dei Morti e accompagnato dal tema musicale del film, si veniva avvolti dal clima di mistero della pellicola, che permeava ciascuno dei quindici livelli dell'avventura. Prima dell'inizio di ogni stage, infatti, entrava in scena uno dei personaggi principali della vicenda, dall'impavido Ardeth, fino alla stessa mummia, che a seconda dei casi pronunciavano parole timorose o indicibili maledizioni. Nell'esplorare i sotterranei di Hamunaptra e gli altri scenari, o'Connell si imbatteva in una moltitudine di nemici, dai semplici profanatori di tombe, fino alle mummie e alle temibili guardie putrefatte risvegliate da Imhotep, che doveva combattere a suon di proiettili. Tra le doppie pistole, la mitragliatrice e il fido machete, il soldato si faceva largo tra i mostri e talvolta si ritrovava a scattare veloce come il vento: i saloni millenari pieni di statue e geroglifici infatti celavano trappole mortali e fiumi di scarabei affamati di carne umana. Il gioco era tutt'altro che esente da problemi, si pensi alla gestione maldestra delle telecamere o alle animazioni legnose del protagonista ma la possibilità di mettere i bastoni tra le ruote a colui che aveva tradito il faraone Seti I valeva gli intoppi, anche grazie al meraviglioso accompagnamento sonoro preso in prestito dalla pellicola.



La Cosa

Nel 2000, quando Universal Interactive ha cominciato a studiare il proprio catalogo cinematografico per realizzare dei tie-in, ha rivolto la sua attenzione a La Cosa, il capolavoro di John Carpenter del 1982. Vista la fine ambigua della pellicola, si è pensato sin da subito alla realizzazione di un sequel, con Computer Artworks che, dopo aver ricevuto la giusta libertà creativa, ha preso in consegna lo sviluppo del gioco.



A seguito di una gestazione non priva di intoppi, gli appassionati del film si sono ritrovati per le mani un'esperienza dall'alto tasso di immersività, apprezzabile sia sul fronte tecnico, sia per varietà degli scenari. Ambientato poco dopo gli eventi de La Cosa, il viaggio del Capitano J.F. Blake offriva delle classiche dinamiche da third person shooter, col soldato che poteva avvalersi di diverse armi da fuoco per combattere le mostruosità extraterrestri che gli si paravano di fronte. Peculiare era la presenza di personaggi non giocanti divisi in classi (medico, ingegnere e soldato), a cui si potevano affidare dei compiti legati al curare i compagni o alla manutenzione delle apparecchiature. Interessante era anche il cosiddetto "sistema di fiducia", che gestiva le reazioni dei compagni agli ordini diretti del protagonista e non solo: questi potevano sospettare che Blake fosse infetto e attaccarlo, oppure evitare di seguirne le direttive, eventualità queste che si potevano scongiurare dando loro delle dimostrazioni di affidabilità. Il fattore "paura" era altrettanto importante, perché un breakdown psicologico dovuto allo stress o agli spaventi poteva spingere un alleato a suicidarsi. Questo titolo dai tratti sperimentali, che conteneva un cameo dello stesso Carpenter, si è rivelato un successo commerciale ed è un peccato che il suo sequel sia stato cancellato.



Van Helsing

Un guerriero senza memoria, tormentato da memorie di antiche battaglie passate che non ricorda d'aver vissuto. Il Van Helsing interpretato da Hugh Jackman nell'omonimo film diretto da Stephen Sommers (lo stesso regista de La Mummia) abbandona il suolo francese dopo aver posto fine alla vita di Mr. Hyde, il mostruoso doppio di Jekyll, per poi abbracciare una pericolosa missione in Transilvania, alla ricerca del sanguinario conte Dracula: il tie-in sviluppato da Saffire seguiva proprio il medesimo corso d'eventi della pellicola e chiamava il giocatore a combattere i vampiri, i lupi mannari e altri abomini, servendosi degli ultimi ritrovati del Sacro Ordine, una sezione segreta della Chiesa dedita all'eliminazione di esseri mostruosi e non redimibili.



Complice un combat system palesemente ispirato alle danze di morte dei demoni di Devi May Cry, Van Helsing poteva servirsi di doppie spade e pistola, di una balestra a ripetizione, di un fucile elettrico e perfino di una mitragliatrice gatling. Quando in modalità potenziata, la Mano sinistra di Dio aumentava il rateo di fuoco delle armi o utilizzava proiettili più efficaci, perfetti per confrontarsi ad armi pari con Dracula, Velkan e il mostro di Frankenstein. Le tecniche di combattimento aggiuntive e i power up spingevano il giocatore a fare incetta d'anime e a esplorare con attenzione i livelli ispirati alle location del film di Sommers. Anche in questo caso non ci troviamo di fronte a un'opera di grande caratura, eppure il titolo edito da Vivendi ci ha lasciato un gran bel ricordo.



Peter Jackson's King Kong

Resosi conto del talento del creatore di Beyond Good and Evil, Michel Ancel (qui il nostro speciale sulla carriera di Ancel), Sir Peter Jackson gli ha affidato la produzione del tie-in di King Kong e mai scelta fu più azzeccata di questa. Ricca di ambientazioni esotiche e affanscinanti, dinosauri d'ogni sorta e avvincenti sequenze action, l'avventura di Jack Driscoll nelle fitte foreste dell'Isola del Teschio ha sorpreso la critica e ottenuto un vasto successo commerciale, merito anche di alcune scelte di Ancel. Per rendere l'esperienza più immersiva, ad esempio, il creativo aveva fatto sì che l'HUD risultasse praticamente assente: a segnalare la salute compromessa ci pensavano i pesanti battiti del cuore e la vista offuscata, mentre sul fronte delle munizioni rimaste era lo stesso protagonista a "informare" il giocatore.



Peculiare fu anche la scelta di modificare alcuni eventi del film, in modo da intervallare al meglio il gameplay e la narrazione. Oltre ad avere un comparto grafico di tutto rispetto per l'epoca, pensiamo al gran livello di dettaglio che caratterizzava scenari e mostri preistorici, il titolo di Ubisoft permetteva ai giocatori di abbandonare temporaneamente la dimensione di sopravvivenza e avventura per dar fondo a tutta l'ira del signore dell'Isola del Teschio: il torreggiante Kong. Era impossibile chiudere il discorso senza citare questa grande avventura capace di vendere quasi 5 milioni di copie e di far comprendere in via definitiva al geniale regista il potenziale del medium videoludico.