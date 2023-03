Museo della Scienza: uno sguardo al futuro tra videogiochi e tecnologia

Entrare nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci significa esplorare un'istituzione che, da molti anni, presta la massima attenzione al mondo digitale in tutte le sue sfaccettature. Primo museo italiano a creare un proprio sito web (era il 1998), si è poi dotato dell'Ufficio Digital, dedicato allo sviluppo di strategie basate sull'integrazione dei linguaggi del digitale nelle attività museali. Sempre restando nel campo dei primati, nel 2011 l'istituzione ha introdotto in Italia la figura del Game Specialist per la produzione di videogiochi, così da comunicare al pubblico le peculiarità della collezione e incoraggiare l'approfondimento di tematiche legate alla tecnologia.



Responsabile delle attività del Museo legate al mondo videoludico è Luca Roncella, che abbiamo avuto l'occasione di intervistare per scoprire di più sullo sviluppo dei serious games da lui curati, passeggiando, nel frattempo, negli spazi espositivi, dove abbiamo potuto provare alcune delle sue creazioni. Abbiamo parlato della sua visione di "museo del futuro", di quanto è stato importante puntare sulle iniziative digitali nei periodi di lockdown legati ai momenti più difficili dell'emergenza Covid-19 e delle icone del Museo, con alcuni interessanti cenni ai prossimi progetti dell'istituzione.

L'importanza del videogioco nelle attività museali

Come è noto a molti appassionati, l'importanza dei videogiochi nella vita degli italiani ha avuto una significativa impennata negli ultimi anni. I recenti Rapporti IIDEA evidenziano una crescita costante del tempo dedicato, nel nostro Paese, a giocare su PC, console o dispositivi mobili, oltre a un incremento dell'indotto economico del settore. Il Museo della Scienza Leonardo da Vinci, però, ha dimostrato una profonda lungimiranza, iniziando a guardare al mondo videoludico ben prima che iniziasse a totalizzare numeri impossibili da ignorare.

"Il primo videogioco a cui ho lavorato per il Museo è stato Chimpeople, nel 2011", racconta Luca Roncella, Game Specialist del Museo, "è stato l'apripista in questi oltre dieci anni che abbiamo dedicato allo sviluppo di videogiochi in questa istituzione. È il progetto a cui sono più affezionato, anche perché lo vedo come un punto di rottura tra quello che è stato il mio lavoro qui dentro prima e poi dopo, come Game Designer".



In precedenza, Roncella aveva lavorato al sito web del Museo e ai totem informativi che erano in voga nei primi anni ‘2000. Chimpeople, dedicato al mondo della chimica, ha riscosso un ottimo successo nell'ambito dei serious game, posizionandosi al quarto posto nella categoria "Best Professional Learning Game" per il concorso 2nd European Best Learning Game Competition, e ha permesso a molti visitatori di conoscere i complessi processi all'interno di un impianto chimico.

Abbiamo domandato a Roncella se è stato semplice ottenere l'approvazione per un titolo di questo tipo, particolarmente innovativo nel 2011. "Quel gioco è stato una conquista. Spiegare la sua importanza non è stato semplice", risponde, "ancora oggi ci sono delle obiezioni per lo sviluppo di app e videogiochi basati sulla collezione del Museo: ad esempio, per la Toti Submarine VR Experience - avventura punta e clicca per smartphone in realtà virtuale sulla storia e la tecnologia del sottomarino S506 Enrico Toti, uno dei simboli del Museo, uscita nel 2015 - alcuni pensavano che l'esplorazione virtuale del sottomarino avrebbe comportato un calo dei visitatori. Al contrario, questi strumenti sono un forte incentivo per il pubblico, perché si fornisce uno spunto, un trampolino per la curiosità che poi condurrà l'utente proprio al Museo per osservare di persona l'oggetto della collezione di cui hanno fatto esperienza in via virtuale".



Dal 2011 in poi sono stati molti i serious game, le app e le installazioni cui il Museo della Scienza ha destinato le proprie risorse. Passeggiando nel padiglione dedicato alle locomotive d'epoca insieme a Luca Roncella e a Ilaria Burgassi - membro dell'Ufficio stampa del Museo - abbiamo avuto occasione di provare la app Train Stories (2020).

Camminando a fianco alla locomotiva "Valigia delle Indie", che attraversava l'Italia nell'ambito di un più ampio percorso internazionale, alla fine dell'800, abbiamo potuto esplorarne in realtà aumentata il vagone ristorante, ricostruito fin nei minimi particolari, scoprendo addirittura come erano imbandite le tavole dell'epoca e ammirando le porcellane del servizio di piatti utilizzato a bordo.

Dialogo tra reale e virtuale

Train Stories è un'esperienza emblematica per comprendere la filosofia di Roncella e, più in generale, la logica che sta alla base dei videogiochi nati all'interno di contesti museali. "Il nostro obiettivo è quello di approfondire le tematiche legate agli oggetti che fanno parte della nostra collezione", spiega il Game Designer del Museo, "considerandoli come elementi da studiare con la massima attenzione. Ad esempio, nella app dedicata al sottomarino Toti non abbiamo soltanto ricostruito gli interni in maniera realistica, ma anche inserito una modalità ludica, con una mini-avventura punta e clicca che fungeva da mezzo per veicolare informazioni e raccontare storie legate al sottomarino". Il videogioco, quindi, è un "aggancio" capace di portare un valore aggiunto alla collezione, fungendo da utile complemento alla stessa, senza per questo sostituirla.

"Il medium videoludico è particolarmente utile per gli argomenti e per gli oggetti del Museo che risultano più complessi da comprendere e veicolare", prosegue Roncella, "come la fisica delle particelle, per cui si rende necessario impiegare strumenti ingaggianti e divertenti sia per i giovani, sia per gli adulti". È per questo che nel 2016 è stato realizzato Collisioni creative, puzzle game sulla tecnologia degli acceleratori di particelle per la sezione espositiva "Fisica delle particelle - EXTREME". Il terminale per giocare è collocato proprio di fronte alla ricostruzione di un pezzo dell'acceleratore di particelle Large Hadron Collider (LHC) presente nel CERN di Ginevra, grazie al quale, nel 2012, è stato rilevato l'ormai celebre Bosone di Higgs.

Riflettiamo con Roncella e Burgassi proprio sull'importanza della collocazione dei terminali di gioco, che vivono di un proficuo dialogo con le sale della collezione, e sono responsabili di esaltare e approfondire i messaggi portati dai pannelli espositivi e dagli oggetti presentati ai visitatori. "Il nostro compito è difficile", afferma Roncella, "perché le arti visive si raccontano in maniera più immediata, mentre scienza e tecnologia, trattando anche temi molto complessi e talvolta ostici, spesso necessitano di una profonda comprensione della loro storia e dei loro meccanismi perché il loro fascino possa raggiungere lo spettatore". Poco distante dall'unico frammento di Luna presente in Italia, conservato nella sezione "Spazio" del Museo e donato al nostro Paese nel 1973 dall'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon, nella stessa sala che ospita anche un pannello dedicato al videogioco Destiny, realizzato in collaborazione con Bungie e Activision, campeggia un oggetto talmente alto e maestoso da correre il rischio di passare inosservato.



In effetti, era il telescopio più grande d'Italia quando è entrato in servizio, nel lontano 1886. Grazie al telescopio Merz-Repsold dell'Osservatorio Astronomico di Brera di Milano, l'astronomo Giovanni Schiaparelli (1835-1910), Senatore del Regno d'Italia, compie osservazioni approfondite sulla superficie di Marte, sulla cui rinviene dei "canali" che accendono un dibattito internazionale sulla possibile presenza di vita extraterrestre sul pianeta. Nascono così i "marziani", tutt'oggi gli alieni per antonomasia.

Nel corso della Milan Games Week 2022 è stato presentato M4rt3!, escape room digitale incentrata proprio sul telescopio Merz-Repsold e sulle ricerche che Schiaparelli ha dedicato al Pianeta Rosso. "Questa idea è nata nel corso della fase acuta della pandemia da Covid-19, ma l'abbiamo sviluppata solo di recente", racconta Roncella, "avevamo l'intento di narrare una storia molto particolare, quella di Schiaparelli, tramite strumenti mutuati dai videogiochi punta e clicca, parlando di persone, oggetti e fatti storici reali, ma aggiungendo alcuni elementi di fantasia".

Protagonista è l'astrofisica Margherita Hacker - un simpatico omaggio all'indimenticata Margherita Hack (1922-2013) - che conduce i giocatori in un percorso a cavallo tra scienza e fantascienza. "A un certo punto si viene reindirizzati sul sito della NASA per la risoluzione di un enigma. Rendere stupefacenti cose reali raccontandole con un layer di fantasia cattura davvero l'attenzione dei giocatori", spiega il Game Designer del Museo. M4rt3 può essere scaricato a questo link a un costo molto contenuto - appena 10 euro - ma regala un'esperienza stimolante e divertente, sia per ragazzi che per adulti, fornendo un esempio perfetto di conciliazione e dialogo tra reale e virtuale.

Isole felici, moda e realtà virtuale

Le restrizioni alla mobilità connesse alla pandemia e la prolungata chiusura di molte strutture hanno portato il Museo della Scienza a puntare sul digitale ancora di più rispetto al passato. "Per noi è stata una piccola rivoluzione", racconta Roncella, "anche se, per fortuna, lavoravamo già con il digitale da tantissimo tempo: io sono qui dal 2002. Avendo già esperienza nel campo, ci siamo detti: ‘Questo è il nostro momento. Siamo pronti e attrezzati per creare qualcosa di significativo per il nostro pubblico'". Obiettivo del Museo era quello di continuare a raccontare la sua collezione, anche intrattenendo i fruitori delle varie iniziative proposte, e in particolare i giovani, colpiti dalla didattica a distanza.

"Un progetto che ho curato personalmente è stato quello relativo ad Animal Crossing: New Horizons", dice Roncella, "in cui abbiamo dato agli utenti la possibilità di portare sulla loro isola pattern legati a oggetti iconici del Museo, come la navicella di Leonardo da Vinci, ed esporli nelle loro case su un quadretto". Non solo: il Museo della Scienza ha anche realizzato una collezione di moda. "Il nostro ufficio grafico interno ha ideato una capsule collection con i simboli del Museo, come il sottomarino Toti.



Era formata da circa una decina di capi d'abbigliamento, e abbiamo anche organizzato una sfilata all'interno del gioco per lanciare l'idea, rendendo poi disponibili i modelli per il download". Ora che è possibile recarsi al Museo senza restrizioni - e nel corso della nostra visita abbiamo constatato una massiccia presenza di pubblico, sia giovane che adulto - si moltiplicano le iniziative in presenza legate alla realtà virtuale.

"Abbiamo iniziato a proporre attività in VR già nel 2014", racconta il Game Designer, "quando in occasione del lancio sul mercato del visore Oculus Rift abbiamo organizzato un evento-mostra, chiamato ‘GamificAction' con workshop curati da aziende e professionisti nei campi dello sviluppo software e della psicologia, con l'obiettivo di illustrare le potenzialità della VR e i suoi effetti sul cervello umano". Fin da subito, la realtà virtuale ha attirato persone di tutte le età: Ilaria Burgassi ci mostra una bellissima foto che ritrae una signora anziana a bocca aperta, sbalordita per ciò che sta vedendo e vivendo grazie al visore. Dal 2018 all'interno del Museo vi è un'area permanente, la "VR ZONE", realizzata in partnership con Sony Interactive Entertainment Italia: si tratta di un percorso mediato da animatori scientifici e contraddistinto dalla presenza di oggetti attinenti alle tematiche del museo, incentrato sull'esplorazione del cielo e dei mari, sulla "conquista" dello Spazio e la sperimentazione delle tecniche pittoriche di Leonardo da Vinci. Proprio alla VR sarà dedicata una delle prossime attività del Museo, che Burgassi e Roncella ci hanno svelato in anteprima.



"A fine giugno porteremo qui ‘Peach Garden', la prima esperienza in realtà virtuale immersiva che avverrà all'interno del Museo, in free roaming e multiplayer fino a sei persone in contemporanea, in una stanza da 100 mq", spiega Roncella, "si visiteranno dei giardini metafisici per una durata di 20/30 minuti. Ognuno potrà muoversi liberamente senza bisogno di controller; ogni passo fatto nella realtà avverrà 1:1 nel giardino virtuale. Il valore aggiunto è la compresenza delle altre persone: avvicinandosi a un altro dei partecipanti questo apparirà come una sorta di luminescenza nel giardino, e si percepirà una presenza nello spazio virtuale.



Questa condivisione è molto particolare, e non vediamo l'ora di proporla ai nostri visitatori". Sviluppata dall'artista multimediale coreana Hajoun Kwon (le cui opere sono state esposte al Centre Pompidou e al Palais de Tokyo di Parigi e al MoMA di New York, tra le varie istituzioni che l'hanno ospitata nel corso degli anni), "Peach Garden" sarà certamente una occasione di grande impatto per divulgare tra il pubblico le incredibili potenzialità della realtà virtuale

Chiediamo a Luca Roncella come vede il museo del futuro. "Non è una domanda facile, perché le tecnologie di cui mi occupo sono legate a una rapida evoluzione", risponde, "e per questo è difficilissimo immaginare quali saranno le possibilità che ci daranno anche solo tra un anno. In questo senso, è emblematico il veloce sviluppo delle intelligenze artificiali cui stiamo assistendo in questo periodo. In generale, promuoveremo un dialogo sempre più intenso tra le tecnologie digitali e il percorso di visita del Museo: in fondo, è la strada che percorriamo da anni".



Ringraziamo Luca Roncella e Ilaria Burgassi per l'intervista e per l'interessantissima visita alle sale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, da anni all'avanguardia nell'impiego dei videogiochi come mezzo per esaltare l'esperienza museale e proporre una sempre maggiore integrazione tra reale e virtuale.