La musica è un eccezionale veicolo di emozioni nei videogiochi: ecco perché

La colonna sonora di un videogioco è sicuramente l'argomento più bistrattato e meno approfondito dalla stampa videoludica internazionale. Spesso si ritiene che parlarne risulti ostico o richieda competenze molto specifiche. Di conseguenza, l'argomento scoraggia la maggior parte degli addetti ai lavori, che fatica a instaurare un dibattito costruttivo che vada oltre le semplici tifoserie o venga subordinato al gradimento generale verso un particolare titolo, come se un acclamato videogame tripla A debba, quasi per osmosi, avere necessariamente un'ottima colonna sonora e, viceversa, un titolo sottotono non possa avere un comparto sonoro d'eccellenza (a proposito, qui i migliori giochi per categorie tecniche e artistiche del 2023).



Eppure non esiste elemento più immediato e inclusivo della musica, con la sua capacità di entrare immediatamente sotto pelle e sottolineare certi momenti topici dei nostri videogiochi preferiti. Emozionarsi per un brano particolarmente azzeccato o ricordarlo con nostalgia non richiede alcuna competenza specifica e anzi è un processo che avviene in maniera quasi inconscia. Molto spesso, senza accorgercene, ci troviamo ad apprezzare questa fedele compagna di avventura, che entra nella nostra mente e nel nostro vissuto ludico alla pari di una buona grafica o di un gameplay avvincente. Nonostante ciò, ci troviamo a parlarne estremamente di rado, nonostante si tratti di un elemento imprescindibile e comune a ogni genere di videogame, dall'RPG più "story driven" al più frenetico degli action game.

Il ruolo di una buona colonna sonora

Ogni brano musicale racchiude al suo interno un mondo, è in grado di cristallizzare nel tempo in maniera indelebile non solo una determinata sequenza, ma anche le nostre emozioni nell'affrontarla, o il particolare momento della nostra vita in cui ci trovavamo a giocare quel determinato titolo, ad affrontare quel determinato boss, a guardare quella cutscene. Il verbo "immortalare", nel caso delle colonne sonore, assume il suo significato più ricco: "rendere immortale".

Non è assolutamente un caso che il Giappone, per le Olimpiadi di Tokyo del 2020, abbia deciso di utilizzare le colonne sonore dei videogame più famosi made in Japan, da Final Fantasy a Monster Hunter. Le colonne sonore dei videogame costituiscono un vero e proprio patrimonio artistico e culturale, e sarebbe un peccato sprecarlo non parlandone.



Studiare i compositori più conosciuti e conoscere gli "escamotage" utilizzati per ricreare particolari emozioni apre una sorta di terzo occhio sul mondo videoludico, e permette di apprezzare dinamiche, vivere più intensamente i mondi di gioco e scandagliare la psicologia di certi personaggi, che vengono impreziositi ed approfonditi dalla tecnica del "leit motiv", tanto cara a compositori come il celebre Nobuo Uematsu.

Con un po' di sforzo, e ascoltando le parole dei musicisti più importanti del mondo videoludico, grazie alle infinite risorse fornite dalla rete, potremo capire le motivazioni dietro alcune scelte artistiche. Ad esempio impareremo che, nella sua personale rivisitazione del tema di Aerith (Final Fantasy 7 Remake), Yoshinori Nakamura ha deciso di eliminare ogni accordo minore della composizione originale. Non è ancora il momento, all'interno della narrativa di gioco, per provare la tristezza che quella successione di accordi può generare nell'ascoltatore, al contrario di quanto accade nel capolavoro del '97. Le colonne sonore riescono a plasmare mondi di gioco ed offrire nuove prospettive su storie, ambientazioni, personaggi. In questa carrellata affronteremo alcune delle colonne sonore più iconiche di questi ultimi anni. I lettori perdoneranno l'assenza di serie come Final Fantasy o Persona. Poiché si tratta di universi musicali particolarmente vasti, riteniamo che necessitino di un particolare approfondimento in separata sede.

Deserti videoludici sonori: Red Dead Redemption 2

Scrivere la colonna sonora di un titolo ambientato nel Far West è un compito semplice e complicatissimo allo stesso tempo. "Red Dead Redemption 2", uno dei colossal videoludici più apprezzati di questi ultimi anni, si inserisce nel solco di una tradizione cinematografica che ha già raggiunto vette di eccellenza da diversi anni (qui lo speciale su Red Dead Redemption 2 e la morte dei giochi western).

Questo grazie soprattutto ad uno dei compositori più influenti che il nostro Paese abbia mai conosciuto: Ennio Morricone. Il noto musicista italiano ha già tracciato in maniera indelebile gli elementi fondativi di una buona colonna sonora che faccia da sfondo a scorribande tra cowboy, fuorilegge e nativi americani. Seguire la traccia lasciata dal Maestro fornisce degli utili spunti ma la problematica principale, in questo caso, è adattare questo tipo di colonna sonora ai mutamenti continui propri del medium videoludico. Gli echi musicali dell'opera del compositore italiano sono percepibili durante l'intera epopea del titolo Rockstar, con tracce come "Outlaws from the West" che utilizzano il tipico tema fischiettato, divenuto ormai uno dei capisaldi del genere. L'idea di base di Red Dead Redemption 2 è fornire brani strumentali lenti e minimalisti per le zone open world, come se l'assenza di note volesse in qualche modo fotografare ampie praterie e deserti solitari, passando in secondo piano e diventando semplice sottofondo.



Utilizzare la musica country per sottolineare i momenti di quotidianità e spensieratezza che permeano il gioco ed evidenziare i momenti di massima tensione emotiva con brani cantati ad alta intensità melodica, dando origine a pezzi come l'iconico "That's the way it is" che accompagna l'ultima cavalcata del protagonista con un ritmo calmo, quasi rassegnato, e un testo che non lascia alcuno spazio ad interpretazione.

Brano che cambierà strumentazione a seconda delle azioni del giocatore, prevedendo una versione a "basso onore" e un'altra, più chiara e trionfale, ad "alto onore". L'intera colonna sonora ha un feeling nostalgico, quasi statico, puntellata da sporadici ma efficaci momenti più concitati, a testimoniare il tramonto ormai inevitabile dell'epoca dei "fuorilegge e pistoleri". "By 1899, The Age of Outlaws and Gunslingers Was At An End", recita uno dei titoli della colonna sonora.

Glory to Mankind: NieR Automata

Di ben altri deserti, quelli interiori, tratta il compositore Keiichi Okabe nella sua eccellente colonna sonora per NieR: Automata. Si tratta di uno dei rari esempi di eccellenza musicale ottenuti sfruttando un unico "mood" ed inseguendo un'unica emozione. Normalmente, una serie di brani musicali creati per accompagnare l'esperienza ludica di un giocatore deve ricreare una varietà di situazioni, e quindi presenta al suo interno diversi umori, diversi colori.

L'universo di Yoko Taro, tuttavia, necessitava di qualcosa di diverso. Ecco quindi che il comparto musicale ideato da Okabe riesce ad eccellere pur rappresentando un unico range di emozioni: la nostalgia, la flebile speranza, l'abbandono. In questo caso, però, l'uniformità del materiale sonoro non è percepito come mancanza di creatività, ma è volontà specifica del compositore.



Il musicista giapponese trasporta il giocatore in una sorta di iperuranio musicale etereo, dilatato, lontano dall'umano. A tal proposito, viene fatto abbondante uso di sintetizzatori e, come strumento musicale acustico, c'è una netta prevalenza del pianoforte, storicamente associato all'esplorazione del proprio io, all'introspezione psicologica. Il "Chaos Language", coniato alla cantante Emi Evans per ricreare un linguaggio che di umano rievocasse solo lontani echi, prende spunto dai suoni di varie lingue e sceglie un "range" di fonemi adatto ad ogni singolo pezzo.

Alcuni pezzi di Automata, ad un'analisi accurata, risultano dei veri e propri pugni nello stomaco. Vague Hope, uno dei brani più struggenti, riesce con sole tre note di pianoforte ad impostare un umore malinconico. La tendenza ad una melodia più chiara, nella parte centrale, viene immediatamente soffocata e si spegne con un fade out per tornare alla tristezza iniziale, a estinguere una speranza che, come menzionato nel titolo stesso, è solo "vaga". Volendo trasporre figurativamente il movimento musicale di metà brano, potremmo paragonarlo a una mano che tende verso l'alto, come per afferrare qualcosa, ma fallisce, il che risulta perfettamente in linea con il modo in cui il pezzo è titolato.



Si tratta di una colonna sonora ricca di contrasti, e che dilata i tempi di gioco nei suoi momenti più importanti. "A Beautiful Song", tema utilizzato in una boss fight, rappresenta in realtà il lamento frustrato dovuto alla ricerca ossessiva della bellezza. "The Tower" rappresenta una lenta e faticosa scalata, non solo in game ma anche musicalmente, verso il metafisico (recuperate anche lo speciale NieR Automata: i motivi e le canzoni per riscoprire un capolavoro).

In conclusione d'opera, il brano "Weight of the World", nonostante il suo titolo, ha un carattere ottimista ed epico, volutamente in contrasto con il resto della colonna sonora ed ancora una volta a sottolineare che il tono monotematico dell'intero comparto sonoro sia una scelta autoriale consapevole. Okabe ha imbastito una colonna sonora d'eccellenza che tuttavia potrebbe non essere per tutti, proprio per le sue caratteristiche autoriali così marcate e definite. D'altra parte, lo stesso si può dire dell'intera opera di Yoko Taro.

Mitologia Rock: Hades

Parlando di musica e narrativa non si può non citare uno dei più grandi capolavori indy di questi ultimi anni: il bellissimo Hades di SuperGiant Games, che rappresenta il picco massimo raggiunto dal genere roguelite. La rivisitazione in chiave rock degli inferi mitologici risulta particolarmente riuscita dal punto di vista musicale, per merito di Darren Korb.

Ridurre l'opera di un compositore così poliedrico al titolo più mainstream della casa di sviluppo statunitense sarebbe alquanto ingeneroso. Attraverso la sua chitarra, Korb è riuscito a forgiare universi musicali estremamente diversi tra loro.



Al ritmo cadenzato e regolare di "Build that Wall" all'interno del gioco "Bastion", che rievoca in chiave blues i canti di lavoro degli schiavi afroamericani, si contrappone l'atmosfera cyberpunk dell'intera colonna sonora di Transistor, probabilmente una delle migliori OST all'interno del mondo dello sviluppo indipendente.

Bastion Transistor

È tuttavia proprio in Hades che la perfetta commistione tra narrativa e musica raggiunge una delle vette più alte e lo fa, paradossalmente ma non sorprendentemente, all'interno della side quest dedicata ad Orfeo ed Euridice. A tal proposito sentiamo di dover citare due importanti brani della colonna sonora: Lament of Orpheus e il bellissimo Good Riddance. Il primo brano, che descrive la tristezza del musicista mitologico nell'aver perso la propria amata, è una "ballade" acustica cantata interamente in falsetto.



All'interno del suo testo risuona lo splendido doppio senso della frase "Don't look back", che in questo caso vuole rappresentare il tentativo di Orfeo di autoconvincersi a guardare avanti nella propria vita, ma anche fisicamente l'azione di non voltarsi. Chiunque conosca il mito, infatti, sa che il gesto che condannò Orfeo alla perdita della sua amata fu proprio il voltarsi indietro per guardarla. Good Riddance, d'altro canto, rappresenta uno dei migliori esempi di commistione tra storia e musica.

Tale pezzo viene cantato da Orfeo all'interno dell'Hub principale di gioco, con un carattere triste e malinconico di chi è costretto suo malgrado ad un addio. È tuttavia anche il brano cantato da Euridice all'interno del secondo mondo di gioco, con un carattere completamente diverso e una parte melodica che tende verso l'alto, a testimoniare la voglia di ricominciare e, appunto, salutare la vita terrena. Solo riunendo i due amanti alla fine della sub quest si scoprirà, attraverso il loro canto simultaneo, che le due melodie sono perfettamente sovrapponibili ed andranno a formare la versione finale del brano (qui l'anteprima su Hades 2).



Questi vogliono essere solo alcuni esempi di come una buona colonna sonora possa essere sfruttata a vantaggio del world building e sia studiata a puntino per creare i capolavori del medium videoludico che tutti conosciamo. Conoscere le dinamiche sonore e gli espedienti musicali utilizzati dai musicisti di tutto il mondo può davvero aprire una nuova porta sulle esperienze ludiche che viviamo ogni giorno e permetterci di godere ancora più pienamente i nostri titoli preferiti. Con l'avvicinarsi di titoli importanti come Persona 3 Reload e Final Fantasy 7 Rebirth che rimescoleranno in chiave moderna due grandi colonne sonore del passato, gli appassionati avranno pane per i propri denti, musica per le proprie orecchie.