La musica di Final Fantasy 7 Rebirth racchiude il meglio di tutta la saga

Quando si tratta di scrivere qualcosa riguardo il rapporto tra musica e Final Fantasy il rischio è sempre quello di cadere nel prolisso e perdere il focus della narrazione: tali e tante sono le suggestioni musicali fornite dal maestro Nobuo Uematsu che è quasi impossibile riassumerle in poche righe. Il compositore giapponese ha creato un universo che trascende il concetto stesso di videogioco e sfocia nella musica colta tradizionale, giocando con le emozioni dell'utenza, espandendo la narrativa e la psicologia dei personaggi come nessun'altra serie di videogiochi è riuscita e (forse) riuscirà.



La colonna sonora del settimo capitolo è una delle più varie, ambiziose e difficili da scrivere della storia del medium videoludico. La parte centrale delle vicende di Cloud e compagni, racchiuse appunto in Rebirth, presentano una varietà di stili musicali e atmosfere che si stenta a credere siano state partorite dalla mente di un solo musicista (qui la recensione di Final Fantasy 7 Rebirth). D'altra parte, l'aspetto più impressionante del leggendario compositore è la sua poliedricità, la sua capacità di passare da una melodiosa ballade ad un ritmato brano di musica etnica, passando per fanfare, pezzi per banda e grandiose sinfonie, con una nonchalance e una padronanza del medium musicale esemplare, e mantenendo al contempo una propria, insindacabile, individualità.



Proprio per questo motivo, lo sforzo dei compositori dietro Rebirth è sicuramente da apprezzare e ha tentato di elevare una delle colonne sonore più iconiche di tutti i tempi a nuove vette, a volte riuscendoci, altre volte risultando meno efficace. Ma andiamo ad analizzare i punti cardine della OST di Rebirth e dell'operazione di restauro e rinnovamento portata avanti dal nuovo music team di Square Enix.

Svecchiando un classico

Per comprendere a fondo il lavoro svolto su Rebirth bisogna inanzitutto interrogarsi quali fossero i limiti, in ambito musicale e non, del titolo originale. Inanzitutto, nel capolavoro del 1997 le tracce erano in formato MIDI e potevano soltanto essere riprodotte in loop senza alcun tipo di variazione dall'hardware di riferimento. Questo ovviamente rende ancor più impressionante l'opera di Uematsu, che è riuscito a disegnare mondi e suscitare emozioni forti nei giocatori pur non disponendo delle tecnologie attuali.

Nel titolo del 2024, tuttavia, è indispensabile approcciare la materia musicale in modo diverso, seguendo il gameplay: ad esempio, passare dall'overworld ad un combattimento non richiede più caricamenti e cambi di schermata, e in generale alcune transizioni avvengono senza i fade out tipici del titolo originale. Questo significa che la colonna sonora deve essere mutevole, e pronta a cambiare da un momento all'altro seguendo le azioni del giocatore. Prendiamo ad esempio la transizione all'interno delle "Praterie" in cui si svolge la fase iniziale dell'avventura. Il classico tema della World Map (in tutto e per tutto simile all'originale e semplicemente ricreato con moderna strumentazione) spesso e volentieri "sfocia" in una sua variante inedita all'inizio dei combattimenti. Permane il senso di familiarità dovuto all'utilizzo delle stesse note presenti nel tema originale, ma il "mood" è completamente diverso, più dinamico e adatto a uno scontro.



Ma questa maniera "dinamica" di intendere la colonna sonora non è solo al servizio del gameplay. Durante il flashback di Nibelheim possiamo ascoltare "On that day, five years ago" che lentamente sfocia in qualcosa di più distorto e horror man mano che continuiamo a scendere nella magione Shinra e addentrarci negli orrori creati al suo interno. Uno degli escamotage sicuramente più riusciti è l'utilizzare una piccola anteprima strumentale a basso volume prima delle scene più significative, per stimolare il senso di nostalgia in attesa del tema vero e proprio.

Succede ad esempio addentrandosi in Junon, con un piccolo accenno del tema "Rufus Welcoming ceremony" che "risolverà" (per usare un termine tecnico musicale) nella sua versione completa una volta iniziati i preparativi per la parata. Non si tratta tuttavia dell'unica tecnica utilizzata dai compositori per svecchiare questo titolo: Rebirth contiene innumerevoli variazioni e ri-arrangiamenti dello stesso tema che vengono utilizzati a seconda della situazione. Tali cambiamenti possono avvenire in seno alla parte strumentale, utilizzando nuovi strumenti, o cambiando tempo e genere musicale. Uno degli esempi più significativi è costituito dal tema di Cosmo Canyon, una delle location storiche dell'originale.



La sua nuova versione risplende in tutta la sua gloria all'entrata della città, con una inedita parte di flauto che evidenzia le voluttuose linee melodiche impostate da Uematsu, per poi trasformarsi in una riflessiva linea di violoncello durante le fasi al chiuso più "spiegate" e dialogate, come se passasse in secondo piano per permettere ai personaggi di esprimersi. La musica assume quindi ruolo di narratore esterno, sottolineando a volte la magnificenza di certe location, altre volte lo stato d'animo di specifici personaggi, ma sempre "guidando" le emozioni del giocatore e acuendone l'immersione nel mondo.

Anche il tema dei chocobo muterà a seconda della zona in cui lo utilizzeremo: la melodia rimarrà simile, ma si trasformerà in un pezzo country, sinfonico o dal sapore tropicale a seconda della zona in cui ci troviamo. Un ultimo escamotage utilizzato dal team di sviluppo consiste nel fondere differenti temi di Uematsu, se richiesto dalla trama. Esistono più esempi di questa tecnica, tutti molto significativi. Prendiamo in esame i temi utilizzati durante l'appuntamento con Aerith nel Gold Saucer: il tema principale del "paradiso dorato" si fonde con le leggiadre note del pezzo storicamente associato alla fioraia, creandone uno nuovo che però risulterà familiare a chiunque abbia giocato l'originale.



Non bisogna tuttavia considerare queste tecniche come compartimenti stagni o auto-esclusive, poichè certe volte vengono impiegate contemporaneamente, dando origine a momenti di alta "regia" musicale che riescono quasi a preservare l'impatto emozionale di certi momenti, anche quando la narrazione non riesce a dimostrarsi incisiva. Chiunque abbia apprezzato l'originale, che sia esperto o meno di musica, avrà sicuramente sentito un tuffo al cuore durante la modulazione tra il tema di Jenova e quello di Aerith che avviene nello scontro con Jenova Lifeclinger. Una transizione tra due pezzi apparentemente inconciliabili, ma realizzata in maniera così morbida da risultare credibile e organica all'ascolto.

Si tratta di una tecnica particolarmente cara al compositore Mitsuto Suzuki, che a tal proposito ci ha rivelato "Mentre gioco e sento brani diversi fusi in maniera organica, i miei livelli di entusiasmo salgono. Molti dei miei arrangiamenti sono basati su questo. Fondere più pezzi in un unico arrangiamento senza che il processo risulti forzato è un modo per mostrare le mie abilità di compositore, e si potrebbe dire che si tratta dell'aspetto più entusiasmante della composizione".



Non c'è che dire: il lavoro di svecchiamento e ricontestualizzazione fatto dal team di sviluppo è efficace e rispettoso dell'opera originale, giacché enfatizza l'opera di Uematsu e mostra l'estrema versatilità delle linee melodiche create nel 1997, che riescono a prestarsi perfettamente sia a momenti di giubilo che di disperazione, con pochi cambi di accordi e strumentazione.

Un mondo espanso

Come già osservato in Final Fantasy 7 Remake (qui la recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade), la scomposizione in trilogia del capitolo originale ha permesso al team di sviluppo di ampliare la lore di gioco, dando nuova linfa vitale ad alcuni personaggi che possedevano poco più che qualche linea di dialogo e ampliando a dismisura zone che presentavano poche schermate nel capitolo originale.



Naturalmente, personaggi e paesaggi così espansi richiedono temi ad hoc per sottolineare la rinnovata importanza che possiedono in Rebirth. Questa espansione è ovviamente permessa anche dal superamento delle vecchie tecnologie, che imponevano il riutilizzo del medesimo accompagnamento musicale per diverse zone di gioco.

La qualità dei temi inediti è, come nell'originale, altalenante, anche se siamo di fronte ad una serie di tracce di qualità indubbiamente superiore a Remake. La scalata del Monte Corel, in origine accompagnata dalla delicata "Holding my thoughts in my heart", possiede un nuovo tema dal sapore relativamente generico, che toglie parecchia emotività ad un momento di particolare cameratismo del team. L'intento di cambiare il "mood" di alcune scene è percepibile e non sempre riesce a rendere giustizia al titolo originale.



L'esempio più colossale è sicuramente il segmento del Tempio degli Antichi e della Città degli Antichi, che perdono alcuni tra gli accompagnamenti più iconici del titolo originale in favore di pezzi dal sapore più "solenne" e "pesante" per sottolineare l'importanza delle scene che da lì a poco si svolgeranno. Questa modifica però rimuove l'alone di mistero e le sonorità che hanno affascinato milioni di giocatori. Nonostante alcuni brani inediti risultino anonimi e poco ispirati, non è assolutamente il caso di fare di tutta l'erba un fascio.

Alcune tracce esplorano nuovi generi musicali non presenti nell'originale e riescono a regalare una nuova dimensione ad ambienti e personaggi. E' il caso del tema di Gus, boss dell'undercity di Gold Saucer, uno dei rari casi di P-Funk utilizzati nella serie Final Fantasy e perfetto per esprimere il tono spaccone, pomposo e autocelebrativo del villain. Altro esempio virtuoso sono gli inediti temi di Gongaga: prendendo spunto da alcune sonorità di Pat Metheny e della musica etnica africana, riescono a dare una nuova dimensione al villaggio, laddove l'originale limitava il tutto a due singole schermate e un riutilizzo del tema "Anxious Heart".



Dal punto di vista musicale il villaggio natale di Zack risulta indubbiamente l'aspetto più riuscito dell'intera produzione, poichè unisce nuovi efficaci pezzi a suggestioni nostalgiche e citazioni ai migliori brani di Crisis Core. Final Fantasy 7 Rebirth è il frutto di una stratificazione durata quasi 30 anni, che unisce diverse generazioni di compositori dando vita ad esperienze musicali diverse tra loro.

Nonostante gli alti e bassi dell'opera, la presenza di così tante suggestioni rende l'ascolto nostalgico, nuovo, mai banale. Un viaggio musicale che integra e accompagna perfettamente le vicende di Cloud e compagni, nonché una componente imprescindibile dell'universo del gioco, al pari della grafica e del gameplay. Rebirth non sarebbe lo stesso senza la sua musica, e speriamo di aver contribuito in minima parte ad una fruizione più consapevole delle meraviglie che si celano dietro gli spartiti di Uematsu e dei nuovi musicisti coinvolti.

La parola ai compositori

Siamo riusciti ad intervistare Mitsuto Suzuki, il compositore di Rebirth, e Keiji Kawamori, supervisore del music team riguardo le molteplici sfaccettature della colonna sonora e alcuni importanti aspetti del processo creativo dietro alcuni brani. Siccome certe risposte contengono riferimenti piuttosto tecnici al mondo della composizione musicale, abbiamo ritenuto opportuno inserire delle note a beneficio dei lettori.



Everyeye.it: In generale, quali sono le differenze principali tra il comporre una colonna sonora per un titolo del 1997 e per uno moderno?



Keiji Kawamori: Una delle differenze più grandi è che la musica nel gioco originale era creata utilizzando un motore sonoro interno, estremamente limitato riguardo il numero di suoni riproducibili in contemporanea. Quindi, nell'atto di creare musica, bisognava necessariamente tener conto di queste limitazioni. Ma al giorno d'oggi, non esistono limitazioni tecniche del genere, quindi i compositori sono liberi di fare ciò che vogliono.

Everyeye.it: Uno degli aspetti più affascinanti della colonna sonora di Final Fantasy VII Remake è la sua natura dinamica. Nel capolavoro del 1997 il compositore era costretto a scrivere un singolo brano che avrebbe continuato a risuonare in loop indipendentemente da ciò che stava accadendo in game. In Remake la musica seguiva le azioni dei giocatori, mostrando diverse varianti di uno stesso tema in base a ciò che stava accadendo a schermo. Abbiamo già visto un esempio di questo nella demo di FF7 Rebirth (periodo in cui l'intervista è stata fatta NDR) con un nuovo arrangiamento del tema della World Map entrando in combattimento. Ci sono altri esempi di questo approccio dinamico alla colonna sonora in Rebirth?



Keiji Kawamori: Si, ci sono sezioni del genere anche in Rebirth. Le istanze in cui ciò accade sono così tante che sarebbe impossibile menzionarle tutte qui, ma posso fornirvi qualche esempio. In situazioni in cui la storia avanza in un modo che accresce la tensione, anche la musica muta attraverso un arrangiamento più intenso.

Ci sono mappe in cui, allo scattare di determinate condizioni, la musica dell'overworld cambia utilizzando un arrangiamento più gradevole. Durante le boss fight, al cambiamento di "fase", anche l'arrangiamento muta di conseguenza. Ci sono certi mini game in cui l'arrangiamento viene modificato a seconda della performance del giocatore. Potrebbero esserci istanze in cui il giocatore non nota neanche che la musica è cambiata, ma se queste modifiche migliorano anche leggermente l'esperienza di gioco, questo mi basta.



Everyeye.it: Quali sono stati i vostri obiettivi principali nel ricreare una delle più belle colonne sonore di tutti i tempi? Cosa avete cambiato e cosa invece avete cercato di preservare?



Mitsuto Suzuki: La cosa più importante è stata collocare la melodia principale al centro della composizione. Ho anche pensato che fosse importante espandere le parti che agiscono da gancio (i passaggi più importanti che rendono il tema riconoscibile al pubblico NDR), per rendere i brani adatti alla situazione in cui vengono utilizzati. Per brani che presentano più versioni, come il tema di Tifa o Aerith, ho posto molta cura nell'arrangiamento, per evitare che non ci fossero accavallamenti (parti completamente identiche NDR) tra i pezzi.

Penso ci siano casi in cui i giocatori noteranno dopo un po' che si tratta dei pezzi originali, poiché l'arrangiamento modifica in maniera radicale la composizione. Penso che questo sia uno degli aspetti più unici e divertenti riguardo la musica da videogame: è creata per essere ascoltata più volte in loop. Inoltre è importante contestualizzare sia i nuovi temi che i riarrangiamenti all'interno del gioco, per non creare un senso di straniamento nell'utente.



Everyeye.it: Qual è stata la traccia più difficile da riarrangiare e modernizzare?

Mitsuto Suzuki: Sicuramente il tema dei chocobo. Oltre a modernizzarlo, ne ho realizzate tante versioni differenti, tra cui quelle in stile anni '70, anni '80, anni '90 e 2000. Presentare questi brani come parti di un tutto e assicurarsi che fossero coerenti l'uno con l'altro è stato l'aspetto più difficile.

Everyeye.it: In "Home Again", una delle tante variazioni del tema di Aerith in Final Fantasy 7 Remake, avete posto enfasi sugli accordi maggiori, cercando di ammorbidire gli accordi minori, allo scopo di ottenere un suono più familiare e accogliente, in contrapposizione con il senso di tristezza suscitato dall'originale. C'è un altro tema in Rebirth che ha ricevuto un simile trattamento, ovvero il tentativo di suscitare un'emozione diversa rispetto al brano originale?



Keiji Kawamori: Quello che cambia maggiormente in Rebirth è il tema di Barret. Credo che il pezzo originale suoni quasi comico in certe sue parti, ma il riarrangiamento di Rebirth è molto triste e malinconico.



Everyeye.it: C'è un tema di Rebirth di cui siete particolarmente fieri?

Keiji Kawamori: Personalmente, penso che quello di maggior impatto all'interno di Rebirth sia "No promises to keep". Si tratta di un pezzo che Nobuo Uematsu ha composto specificamente per Rebirth. Di conseguenza, risulta particolarmente commovente.

Everyeye.it: Quale è la vostra traccia preferita dell'originale FF7?



Mitsuto Suzuki: La mia traccia preferita è "Who...Are You?" (il tema che risuona alla scoperta del corpo di Jenova nel laboratorio Shinra NDR). Rappresenta la strana voce che Cloud sente nella sua testa e il suo stato mentale. Il fraseggio chiaro e tagliente combinato alla scelta del timbro creano un pezzo che riesce a catturare in musica un senso di quiete. Mi è rimasto davvero impresso.