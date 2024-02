La musica in Persona 3 Reload è più importante di quante pensiate

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Da un po' di tempo il medium videoludico si è evoluto avvicinandosi sempre più al cinema, con soundtrack di grande impatto e suonate da orchestre sinfoniche di tutto rispetto. Possiamo quindi quasi paragonare i grandi colossal del gaming alle grandi produzioni cinematografiche, sia per sforzo profuso nella composizione della colonna sonora, sia per budget messo a disposizione tra studi di registrazione, musicisti e cantanti.



Tuttavia, non tutte le OST hanno lo stesso scopo e la stessa "presenza": alcune delle tracce più popolari di colossal videoludici come God of War o Red Dead Redemption hanno lo scopo di sottolineare determinati momenti nella maniera più epica possibile, risultando funzionali al racconto ma mai assumendo un ruolo di protagonista né distraendo l'ascoltatore, che percepisce la musica come un sottofondo (qui la recensione di God of War Ragnarok).



Per questo motivo, vengono mosse grandi masse sonore, perlopiù attraverso grosse formazioni orchestrali, e poco spazio viene lasciato al lato melodico delle partiture. Esistono tuttavia delle colonne sonore, come quella che ci accingiamo ad analizzare, che assumono un significato proprio attraverso testi e "mood" generale, rubando la scena al gameplay o cambiandone la percezione (qui lo speciale sui colori di Persona 3 Reload). In Persona 3 Reload non mancano momenti di grande stasi e tensione emotiva, ad esempio nelle parti dialogate, in cui non è presente alcuna azione effettiva (qui la recensione di Persona 3 Reload). All'interno di queste scene, è necessario avere una colonna sonora che funga quasi da narratore esterno, imprimendo questi momenti nell'immaginario del giocatore.

Una eredità importante

Uno degli aspetti più interessanti nello scoprire la colonna sonora di un Remake è il "passaggio di testimone" tra i vari compositori che si avvicendano nel corso degli anni. La serie Persona è storicamente associata a Shoji Meguro, poliedrico musicista che ne ha composto i brani più iconici e che tornerà a lavorare con Atlus nell'atteso Metaphor Re:Fantazio. Il termine "poliedrico" non è casuale, poiché il compositore giapponese ha utilizzato generi e tecniche diverse a seconda dell'ambientazione e del contesto in cui ogni gioco era ambientato. Alle atmosfere rock e heavy metal dei titoli appartenenti alla serie Megaten si contrappongono le ben più rilassate atmosfere J Pop e Acid Jazz di Persona 4 e 5.

Persona 3 Reload Persona 5

Come già sottolineato più volte, Persona 3 è un capitolo particolarmente delicato in quanto ponte di collegamento tra Shin Megami Tensei e, appunto, la saga che ha dato i natali a Joker e Makoto. Questo si riflette anche nel comparto musicale, con potenti riff di chitarra cui si accompagnano strofe rap intonate dal leggendario Lotus Juice. L'opera di re-immaginazione della colonna sonora in Reload è stata affidata ad Atsushi Kitajoh, musicista che ha già accompagnato Meguro nelle ultime produzioni Atlus e che si trova per la prima volta ad essere "Main Composer" di un titolo della saga. Si tratta di un'interessante "staffetta" che ci permette di vedere la colonna sonora di un classico degli anni 2000 in una nuova luce.

Operazione "Reload"

Kitajoh ha iniziato ad accompagnare Meguro durante gli ultimi capitoli della serie Persona, firmando alcuni pezzi interamente suoi all'interno dello spin off Strikers. Persona 5 conteneva già diverse contaminazioni Jazz e si allontanava dai predecessori, ma è proprio in Strikers che questa tendenza verso lo "swing" si è accentuata, e ciò avviene in parte proprio grazie al main composer di Reload.



I due pezzi a firma Kitajoh in Strikers, "Axe to grind" e "What you wish for", riprendono alcuni dei marchi di fabbrica di Meguro, ad esempio la potentissima linea di basso, e la affiancano ad un mood che abbandona le tinte "Acid" del quinto capitolo per spostare l'asse verso un mood più propriamente jazzistico (qui la recensione di Persona 5 Royal).

Nel lavorare a Reload, Kitajoh ha deciso di addolcirne parzialmente la colonna sonora riportando lo "Swing" delle ultime opere made in Atlus nel terzo episodio, in particolare nei nuovi pezzi originali. Questo effetto, all'interno del remake, è ottenuto attraverso l'introduzione di strumenti come l'organo elettrico e il cambio di "lead vocalist". Al "graffio" di Yumi Kawamura subentrerà quindi la pulizia e l'intonazione vocale di Azumi Takahashi.



Come già sottolineato, la nuova cantante riesce a dare il meglio di sè nei pezzi che i compositori hanno modulato sul suo range vocale ma risulta meno efficace e, se vogliamo, più "fredda" nella reinterpretazione dei temi originali. L'effetto, tuttavia, potrebbe essere voluto.

Una colonna sonora multidimensionale

L'introduzione di Reload contiene un nuovo brano, diverso sia dalla versione FES per Playstation 2 sia dalla edizione Portable. Stiamo parlando di "Full Moon Full Life", che va a rimpiazzare l'iconica "Burn my Dread" (che pure è presente nella colonna sonora di Reload) e "Soul Phase" di Portable. Già dal titolo è possibile notare un netto cambio di rotta: piuttosto che rappresentare il dramma e la miseria dell'esistenza, l'intro di Reload gioca sui contrasti.

Si tratta di un pezzo dal sapore spensierato, che celebra la vita ed il percorso di crescita, visto come un breve ma intenso viaggio. Non a caso, la frase "Carpe diem" viene più volte ripetuta all'interno del testo. La musica si sposa perfettamente con le immagini a schermo, che mostrano lati contrastanti dei protagonisti. Il dolore e la sofferenza latente dei protagonisti è solo accennata, e rende questa introduzione un netto upgrade sull'originale, poiché risulta molto più sottile e riesce facilmente ad ingannare il nuovo giocatore che si approccia in modo "blind" all'avventura.



Il contrasto tra musica ritmata e allegra e sofferenza interiore permea l'intera soundtrack: basti pensare che uno dei brani più iconici di Reload, "When the Moon's reaching out stars", nonostante una strumentazione e un ritmo che lasciano presagire tutt'altro, esordisce con la frase "I've never felt like so miserable" (Non mi sono mai sentito così triste). Potremmo simpaticamente definire la colonna sonora di Reload "depressione groovy" e sarebbe l'aggettivo più corretto per sintetizzare l'opera di Meguro e Kitajoh. Volendo riassumere l'intera colonna sonora, potremmo suddividerla in tre filoni principali.

Il filone della quotidianità è rappresentato in game dall'esplorazione e dai social link e musicalmente dalle atmosfere smooth jazz e citypop che celebrano la costruzione di legami e la valorizzazione della propria esistenza. La parte dedicata al Tartaro è invece rappresentata da un misterioso tema "componibile" che si arricchirà di nuove note man mano che scaleremo la mostruosa torre, mentre i combattimenti avranno dei brani musicali in cui il rap si farà più incalzante e i testi risulteranno più grintosi e combattivi. Infine la nostalgia, uno dei leitmotiv principali della serie Persona che torna periodicamente nelle fasi finali delle varie avventure made in Atlus.



In Reload, come nell'originale, la parte finale riprende i temi della quotidianità e li rivisita con un "mood" decisamente più lento ed emozionale, utilizzando il pianoforte come strumento principale e testimoniando il lento allontanamento dalle vicende di gioco.

L'addio al mondo di Persona 3 Reload comincia molto prima dei Credits di fine gioco, come se l'avventura terminasse con un lento fade out, piuttosto che con l'improvvisa chiusura di un sipario. È in questa porzione di gioco che la musica svolge un ruolo da protagonista: i luoghi visitati giornalmente saranno sempre gli stessi, ma ciò che cambia è l'atteggiamento del personaggio principale e, quindi, del giocatore. I brani utilizzati in questa fase, il cui titolo comincia sempre per "Memories of", servono a dare una nuova identità ai consueti spazi di gioco, che adesso verranno percepiti con nostalgia, poiché protagonisti e giocatore saranno perfettamente consapevoli del lento ma inesorabile volgere al termine della vicenda. La grande lezione di questa colonna sonora, come d'altra parte dell'intero Reload, è che i gesti che ci sembrano ripetitivi e quasi noiosi acquisiscono un nuovo prezioso valore nel momento in cui ci si rende conto che potrebbero essere gli ultimi. Quindi è necessario vivere la vita al massimo, fino ai titoli di coda. Per l'appunto, Full Moon Full Life.