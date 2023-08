NBA 2K24 alla ricerca della perfezione: la tecnologia che cambia il gamplay

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La "Mamba Mentality" sembra aver contagiato Visual Concepts: questa è la nostra impressione dopo aver partecipato alla presentazione del nuovo NBA 2K24. Un capitolo che si annuncia "Kobe-centrico" e non solo per la cover: infatti, il team statunitense sembra avere dato fondo a tutte le proprie energie e risorse per rendere omaggio al leggendario giocatore dei Lakers che era legatissimo al nostro Paese. Insomma, una VC alla ricerca ossessiva della perfezione come faceva il buon Kobe che si esercitava senza sosta per migliorare il proprio gioco.

ProPLAY: la nuova era del basket

La ricerca del realismo simulativo passa attraverso un miglioramento del gameplay che coinvolge sia la fase offensiva, sia quella difensiva. Dalle parole del gameplay director Mike Wang abbiamo avuto la sensazione che VC si sia finalmente decisa a intervenire su alcuni aspetti che inficiavano il realismo simulativo della serie.

L'utilizzo della tecnologia ProPLAY su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (sarà disponibile solo sulle console current gen) ha cambiato il modo di lavorare del team di sviluppo. Dopo 20 anni di mo-cap è arrivato il tempo per un nuovo passo in avanti: per riprodurre le movenze di MJ, Kobe, Lebron, Steph e soci VC ha utilizzato i filmati delle vere partite NBA (la stessa cosa ha fatto EA con l'HyperMotion per EA Sports FC - e a tal proposito, qui trovate la nostra prova di EA Sports FC). Tiri in sospensione, movimenti senza palla, dribbling, schiacciate, rimbalzi, stoppate e passaggi saranno più naturali e realistici in NBA 2K24 e lo si noterà ancor di più osservando con attenzione le movenze di alcune superstar come KD o Jokic. Animazioni più fluide comportano un controllo più armonico sui parquet virtuali: ProPLAY rende le animazioni più fluide e dovrebbe garantire un controllo più armonico dei giocatori. Oltre a risistemare jumpshot, schiacciate, layup, movimenti in palleggio e passaggi, la nuova tecnologia ha permesso al team di inserire anche tutte quelle giocate/quei movimenti di giocatori non di primo piano che venivano scartati con il mo-cap.

Aiuti visivi per tirare

Dopo aver provato e riprovato ad aggiustare la meccanica di tiro e le percentuali in campo nelle ultime annate, in NBA 2K23( eccovi la recensione di NBA 2K23) il team aveva abbandonato l'acerbo "Pro Stick Shooting" per riproporre la solita barra verticale, molto più tollerante e meno punitiva. La nuova versione proposta da VC pone maggiore enfasi sul timing nell'esecuzione del tiro: il livello di difficoltà selezionato e la situazione/modalità di gioco andranno a impattare sul rilascio del pallone.

Per agevolare i giocatori nel realizzare un jumpshot è stato aggiunto il sistema "Shot Timing Visual Cue", una serie di suggerimenti visivi che semplificano l'esecuzione del gesto tecnico. Invece di basarsi esclusivamente sul timing è possibile tenere d'occhio determinate animazioni come il movimento delle braccia o la posizione del polso per trovare il momento ideale per far partire il pallone. Tutta una questione di automatismi: nelle idee di VC questo sistema dovrebbe rendere più semplice giocare con squadre e giocatori che non si conoscono.

Per non sfidare le leggi della fisica sono stati risistemati anche layup e schiacciate su alley-oop: non dovremmo più assistere a lanci e prese del pallone ad altezze impossibili. Il classico appoggio al tabellone, poi, sarà più indulgente rispetto alla passata edizione e sono state aggiunte nuove tipologie di layup da sfoggiare in mezzo al traffico. Le schiacciate a due mani saranno ancor più devastanti e si potranno realizzare poderose dunk per coinvolgere ancor di più il pubblico.

Novità in zona pitturata

VC ha concentrato le sue attenzioni per dare una bella ripulita anche nella zona pitturata, non solo per migliorare l'efficacia dei tre secondi difensivi ma anche per rendere blocchi e contatti più simili alla realtà. L'IA di NBA 2K23, infatti, palesava qualche difficoltà di troppo negli aiuti difensivi (i compagni tendevano a reagire troppo lentamente), soprattutto quando un avversario superava in palleggio il proprio difensore.

In NBA 2K24 le rotazioni difensive dovrebbero essere più efficaci e lasciare meno buchi in area: i difensori più forti leggeranno meglio i passaggi e saranno più difficili da superare. Grande attenzione è stata posta anche sul gioco spalle a canestro: VC ha fatto un lavoro specifico sui rimbalzi offensivi e sui tiri all'indietro. I movimenti di potenza, poi, saranno fondamentali per guadagnare quei centimetri preziosi per tagliare fuori il difensore e catturare un rimbalzo offensivo o per avere spazio sufficiente per tirare lasciandosi cadere all'indietro. Anche il tonnellaggio dei giocatori avrà una maggiore rilevanza nell'area verniciata rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni (non vediamo l'ora di vedere in azione una qualsiasi versione di Shaq!). VC ha promesso un freno anche agli intercetti "casuali" e alle rubate che abbondavano negli ultimi episodi: per rubare la palla bisognerà usare la mano più vicina alla sfera e al momento giusto per non rischiare qualche fallo (sugli fischi arbitrali non sembrano esserci novità). Miglioramenti anche per deviazioni, tocchi e intercettazioni, mentre nelle stoppate sarà ancor più determinante il posizionamento dei giocatori. VC ha promesso sul parquet movimenti più reattivi dei vari Embiid, Lillard, Butler e compagnia bella e un minor scivolamento: la nostra speranza è che sia sparito in modo definitivo l'effetto pattinamento che affligge da anni il motore grafico della serie.

Cambio di ritmo

Per ottenere tiri ad alta percentuale è importante ottenere lo spazio necessario: per creare la separazione dal difensore è possibile fondamentale sfruttare il palleggio/dribbling dei giocatori. Mike Wang ha confermato che in NBA 2K24 palleggi e dribbling beneficeranno di un maggiore controllo e gli attaccanti avranno qualche soluzione in più per superare un difensore: gli uno contro uno si annunciano elettrizzanti.

Sono previste nuove combo, crossover, esitazioni da fermo o in movimento e una maggiore esplosività nei movimenti e per spingere il pallone in transizione. Per creare un buon tiro è importante anche sapersi muovere lontano dalla palla: con la levetta analogica destra è possibile liberare dalla marcatura di un difensore per poter tirare o tagliare a canestro. Sono stati rivoluzionati anche i boost di adrenalina in attacco e in difesa e andranno a impattare molto di più sulle abilità di tiro del giocatore. Novità anche per i "Takeover": queste abilità speciali (è possibile sbloccare anche la "Mamba Mentality") potranno essere modificate anche dopo lo sviluppo del proprio alter-ego.

2K Smart Play

L'IA in NBA 2K23 si era comportata positivamente soprattutto in attacco, sapendo sfruttare le spaziature e gli errori difensivi: la circolazione di palla era buona, gli schemi funzionavano in maniera brillante e persino i tagliafuori si dimostravano efficaci.

VC si è data da fare anche in questa area per migliorare l'esecuzione dei giochi (è possibile chiamare fino a 16 schemi) e le decisioni prese dall'IA, soprattutto nelle rotazioni in panchina: maggiore attenzione alle performance del sesto uomo e ai giocatori con buone percentuali al tiro. Tradotto: l'IA distribuisce in modo più intelligente i minuti in panchina dei top scorer rispetto a quanto accadeva in NBA 2K23. Per chi vuole, invece, avere un controllo maniacale sul proprio playbook VC ha potenziato la sezione che permette di chiamare tagli, blocchi o un particolare schema tramite la croce direzionale sul pad. Gli aspiranti allenatori potranno sbizzarrirsi non solo nel chiamare i giochi ma anche nel creare degli schemi e delle spaziature in grado di far felice anche un perfezionista come Tex Winters. Le parole di Mike Wang sono state piuttosto esaustive e rassicuranti e le premesse per un episodio di altissimo livello ci sono tutte. La tecnologia ProPLAY sviluppata da VC promette di portare totalmente la serie nella nuova generazione: non resta che vedere in azione NBA 2K24. Stay tuned!