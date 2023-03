Need for Speed Unbound Volume 2, nuove gare sempre in fuga dalla polizia!

Need for Speed Unbound si aggiorna con Volume 2, il primo contenuto aggiuntivo gratuito del racing game arcade sviluppato da Criterion Games. Alcuni membri del team di sviluppo ci hanno raccontato le novità in dote al pacchetto durante un evento a porte chiuse, per poi metterci alla prova in un server multiplayer dedicato. Purtroppo non siamo riusciti a batterli, anche se ci siamo andati vicini. Sarà perché non avevamo ancora sbloccato le nuove automobili del DLC? Ad ogni modo, entrate nei vostri bolidi e scendete in pista con noi.

Nel nome della legge!

I cambiamenti in seno alla patch e parte dei contenuti di Volume 2 erano già stati divulgati prima della nostra prova (qui trovate la recensione di Need For Speed Unbound). Detto questo, volevamo informazioni più precise a riguardo, ecco perché abbiamo ascoltato attentamente Danny Isaac, Senior Producer e John Stanley, Gameplay Design Director in Criterion.

In un lungo intervento, Isaac si è soffermato sull'aggiunta delle volanti di polizia nel multigiocatore. Come gli utenti di Unbound già sapranno, in questo capitolo della serie multiplayer e campagna sono separati da mondi, salvataggi, valuta spendibile, personaggi giocabili e persino parchi auto. Ciò che riguarda una realtà non per forza coinvolge l'altra, idem dicasi per le modalità affrontabili e le sfide.



Prima di Volume 2, per esempio, i tutori della legge agivano solo nell'open world della componente single player, ma da ora proveranno a interrompere le gare clandestine disputate con gli altri giocatori reali. Non solo, i piloti nel nostro stesso server saranno ora visibili e più che tangibili, in grado di aiutarci durante rocambolesche fughe in auto.

Possono per esempio distrarre i poliziotti facendosi inseguire e allontanandoli da un corridore in difficoltà, o speronare i veicoli impegnati a tallonare gli altri utenti per metterli fuori gioco. Ovviamente, hanno anche facoltà di metterci i bastoni tra le ruote, ma chi potrebbe mai fare una cosa così crudele? Nessuno, vero? Va da sé che per far coordinare al meglio i sodali presenti nei server è stato necessario introdurre la possibilità di vedere cosa sta facendo ciascun pilota in città. Lo si può fare in tempo reale dalla mappa, o dai menù: il risultato è lo stesso. Sebbene non si possa dire che sia una feature rivoluzionaria, aggiunge di sicuro un dinamismo innegabile e un nuovo scopo all'esplorazione nelle fasi condivise. Soprattutto visto che in precedenza l'unica attività offerta dalla Lakeview online (la Chicago reinterpretata da Criterion) era la ricerca di playlist in cui sfidarsi.

Tutte le altre novità

Oltre alla presenza della polizia, Volume 2 contiene quaranta sfide giornaliere inedite, che si alterneranno comparendo e scomparendo, spostandosi per la mappa in modo da garantire una città più viva e movimentata. Citiamo inoltre l'introduzione di 15 challenge permanenti sempre contraddistinte da gradi di superamento e classifiche globali per misurarsi con il mondo, oltre che con sé stessi.

Le ricompense del fuorileggeNon è possibile elencare in questa sede tutti i bugfix e i cambiamenti sviluppati per il DLC Volume 2: sono troppi. Vale la pena citarne alcuni, quelli su cui il team di Criterion stesso ha posto l'accento durante la preview. Per esempio, è gradita la possibilità di cambiare auto tra le gare che compongono una playlist, per scegliere i mezzi con la guidabilità migliore in base alla predominanza di rettilinei o curve. Interessante anche il sistema di ricompense legato all'abbattimento o alla fuga dalla polizia in multiplayer, ma a nostro avviso deve essere tarato un po' meglio. Quando gli inseguimenti si fanno quasi impossibili, con elicotteri e mezzi pesanti coinvolti, i reward sono gli stessi di quando dietro di noi abbiamo solo la proverbiale "Scuola di Polizia" dotata di normalissime automobili. Interrogati al riguardo, gli sviluppatori hanno risposto che "sono al lavoro per bilanciare i premi in denaro".

Non potevano mancare playlist aggiuntive, con gare su circuiti prestabiliti e le variazioni alle corse pre-esistenti che avvengono casualmente, volute per sorprendere chi le avesse già affrontate in precedenza. Quantitativamente parlando, ci sono 30 attività Hot Laps, 2 nuove Playlist Rumble, due inediti raggruppamenti di gare "al photofonish" e tanto altro. Insieme con Isaac e Stanley ci siamo pure presi a sportellate in una di queste compilation da tre corse, una divertentissima Rumble di Volume 2, uscendone meno malconci del previsto. In ogni caso, questa prova su strada con il team ha confermato che Need for Speed Unbound è senza dubbio in evoluzione: accompagnare altri giocatori in delle fughe rocambolesche dalle volanti è un'esperienza che sa generare gradite scariche di adrenalina. Inutile a dirsi, i nomi delle Playlist nuove e vecchie ne definiscono la natura, indicandoci se affrontandola dovremo concentrarci su potenza bruta del motore e rettilinei, drift e molte curve (Gara di velocità), o peso e tenuta di strada.



Le Rumble sono estremamente fisiche, ad esempio. Perciò, forse, anche se avessimo guidato una delle tre nuove automobili presentate non l'avremmo scampata, dato che si tratta di vetture meravigliose, ma poco adatte al fango e al terriccio.

Due dei tre bolidi, in realtà, erano già stati resi noti al pubblico, così come le loro condizioni di ottenimento. La Lotus X Balman Epic Custom Build 2021, per esempio, è il premio per aver corso e vinto una playlist a bordo di una Lotus qualunque. Mentre la Nissan Fairlady ZG del 1971, anch'essa Epic Custom Build, è ad appannaggio esclusivo dei membri di EA Play. Per poter guidare l'ultima della lista, servirà una discreta abilità e una serie di vittorie nella modalità "Hot Laps": è una bellissima Mercedes denominata "The Ultimate Luxury".



Come per tutti i modelli già parte dell'esperienza base, le tre supercar sono ricche di dettagli e dai tratti irresistibili. Quanto ai "muri" ludici o economici che le separano dai fruitori, troviamo che non siano eccessivamente alti in nessuno dei tre casi, soprattutto se consideriamo il fatto che queste vetture premio abbiano delle statistiche eccellenti. Sul finire dell'evento, sono stati svelati elementi inediti di natura estetica: abiti, pose, effetti di guida, stickers applicabili sulla livrea dei bolidi e cornici per i banner da esibire in multiplayer (qui lo speciale sulla moda in Need For Speed Unbound).

Più in là, dopo la pubblicazione di Volume 2 - che ricordiamo essere un pacchetto gratuito - sarà anche acquistabile separatamente un DLC a pagamento, che comprende i capi di vestiario dell'armadio "Fury & Zen" e un'opzione di accelerazione notevole dedicata ai racer più frettolosi. Scaricando il contenuto aggiuntivo, infatti, tutti i 260 collezionabili sulla mappa e le 160 attività celate tra le vie e le autostrade di Lakeview saranno indicate da un simbolo che ne renderà triviale il raggiungimento.

Il futuro di Need for Speed Unbound

Dopo la fase di Q&A, gli sviluppatori hanno affrontato questioni alquanto interessanti, relative al futuro di Need for Speed Unbound. Non si sono "sbottonati", ovviamente, su nessun dettaglio preciso, ma hanno ammesso che Volume 2 è solo il primo di molti cambiamenti a cui il titolo andrà incontro nel corso della sua vita.



Le curiosità dei presenti erano rivolte verso specifici punti chiave, uno dei quali ci ha toccato da vicino: alla domanda se Need for Speed Unbound permetterà mai ai giocatori di guidare le auto della polizia, rivestendo il ruolo degli inseguitori nella modalità multiplayer, non abbiamo udito conferme, ma nemmeno secche smentite.

Semplicemente, pare sia una delle molte opzioni che potrebbero un giorno far parte dell'esperienza, ma gli sforzi del team non stanno ancora andando in quella direzione. Anche se avremmo voluto risposte più precise, è stato comunque importante sapere che sul tavolo degli addetti ai lavori ci siano tante idee pronte per essere portate a compimento. Gli sviluppatori ci hanno tenuto a precisarlo: più che release cadenzate, dobbiamo aspettarci aggiornamenti di qualità realizzati nel tempo utile a farlo, col team che non vuole autoimporsi delle schedule troppo stringenti. Eppure, la stessa divertita espressione riservata alle interrogazioni sulla "polizia giocabile" è apparsa sul volto di Stanley e Isaac anche quando è stato chiesto loro se ci sarà mai una funzione di PVP Ranked.