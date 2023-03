Netflix punta forte sui videogiochi: le novità da Ubisoft a Monument Valley

Non paga del ruolo di primaria importanza ricoperto nel panorama dei servizi in streaming, Netflix ha chiaramente preso di mira anche altri settori dell'intrattenimento, a cominciare da quello videoludico. A questo proposito, il colosso americano ha tenuto una presentazione per la stampa che ha visto partecipare anche alcune software house di rilievo. Chiaramente per l'occasione sono stati svelati alcuni dei progetti in lavorazione che prossimamente approderanno sui dispositivi degli abbonati, senza costi aggiuntivi o microtransazioni al seguito.

Il successo di Netflix Games

La prima parte dell'evento dedicato alla divisione gaming del servizio ad abbonamento ci ha parlato di numeri. In poco più di un anno sono approdati in libreria ben 55 giochi liberamente fruibili dagli iscritti a Netflix e altri 40 verranno pubblicati entro la fine del 2023. A quanto pare l'azienda sta pensando in grande e, tra accordi e produzioni interne, il numero di titoli in sviluppo con una data di debutto da svelare sono addirittura 70 (una cifra che parla da sé).

Buona parte del successo e della continua crescita di questa divisione del colosso sono dovuti anche e soprattutto alla presenza in catalogo di esperienze profondamente diverse fra loro, così che qualsiasi tipo di abbonato possa trovare qualche titolo con cui trascorrere un po' di tempo. Dopotutto con 231 milioni di iscritti è davvero difficile riuscire a incontrare i gusti di tutti ed è essenziale evitare di fossilizzarsi sui prodotti hardcore, che comunque non mancano.



Ed è proprio alla massa di utenti casual che si rivolge uno dei primi giochi annunciati all'evento di Netflix Games: stiamo parlando del sequel di Too Hot to Handle: Amare è un gioco, produzione ispirata all'omonimo show trasmesso in streaming che proverà a bissare il successo del suo predecessore entro la fine del 2023.

Il gioco è stato presentato con un trailer che vanta la partecipazione di alcuni dei personaggi più noti del dating show americano, i quali si sono sbizzarriti nella creazione dei loro alter ego digitali con l'editor proposto nel titolo mobile. Più vicine ai prodotti amati dai videogiocatori sono invece le uscite di marzo, come il già disponibile Highwater (sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Highwater), un'avventura ambientata su un pianeta colpito da un'alluvione in cui un gruppo di sopravvissuti deve muoversi in barca e trovare un modo per raggiungere la salvezza. Arriverà invece il 28 marzo su PC e Netflix il peculiare Terra Nil, che ribalta il concetto di gestionale e sprona l'utente a piantare foreste rigogliose, ripulire gli oceani e svolgere altre attività con lo scopo di porre rimedio ai danni dell'uomo.

Ubisoft e il nuovo Mighty Quest

Sulle nostre pagine vi abbiamo già parlato dell'interessante accordo fra Netflix Games e Ubisoft, grazie a cui l'azienda d'Oltralpe prevede di pubblicare in esclusiva nel catalogo del servizio un tris di giochi appartenenti a proprietà intellettuali di successo.

Il primo step di questa collaborazione si è concretizzato con l'arrivo in esclusiva su mobile di Valiant Hearts Coming Home (la recensione di Valiant Hearts Coming Home è a portata di click), nuovo capitolo dell'indie firmato Ubisoft che ha toccato il cuore di numerosi giocatori e che impreziosisce il parco titoli Netflix Games. Il palco dell'evento è stato però sfruttato per presentare il secondo dei tre progetti, la cui uscita è dietro l'angolo. Stiamo parlando di Mighty Quest: Rogue Palace, nuova iterazione della serie iniziata da The Mighty Quest for Epic Loot. Il colorato action

RPG con visuale isometrica e meccaniche roguelite si pone come una versione migliorata del primo capitolo e, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, vanterà un gameplay più frenetico e una maggiore attenzione alla componente narrativa, che non verrà trascurata. Ad averci incuriosito è la dichiarazione in merito all'accessibilità: sembrerebbe infatti che, complice la sua formula aggiornata, il titolo permetterà a chiunque di divertirsi senza difficoltà ed è probabile che siano presenti numerose opzioni che automatizzino alcuni processi poco intuitivi per chi non è avvezzo ai Diablo-like. In ogni caso non manca molto per scoprirlo, visto che Mighty Quest: Rogue Palace sarà disponibile esclusivamente su mobile per gli abbonati Netflix a partire dal 18 aprile 2023.



Sappiamo bene che è il terzo gioco di Ubisoft quello che maggiormente interessa agli utenti: ci riferiamo ovviamente ad Assassin's Creed, un progetto che dovrebbe avere a che fare con la serie TV attualmente in lavorazione. Purtroppo gli sviluppatori non hanno voluto saperne di svelare qualche dettaglio in merito: non sappiamo quindi se si tratti di un titolo più piccino o, in alternativa, più ambizioso e in linea con Assassin's Creed Codename Jade, che pure è in dirittura d'arrivo sui dispositivi mobile.

Si guarda al futuro

Fatta eccezione per l'eccentrico Too Hot to Handle, fino ad ora si è parlato prevalentemente di giochi Netflix già disponibili o in arrivo a brevissimo. Come accennato però, l'azienda sta facendo le cose in grande e ha piani ben precisi per il futuro, complici anche le acquisizioni di intere software house e gli accordi stretti con le terze parti. Ed è proprio da una partnership che arriverà un'altra importante esclusiva mobile: Super Evil Megacorp, studio noto per aver dato vita a Vainglory e Catalyst Black, e all'opera su di un progetto legato a una IP Netflix di prossima uscita.

Quale? Non ci è dato saperlo, ma pare si tratti di qualcosa di grosso e di cui potremo scoprire maggiori dettagli solo tra qualche tempo. Il fatto che il team di sviluppo sia specializzato nella realizzazione di MOBA dallo stile cartoon potrebbe suggerire che il gioco in questione sia connesso a un anime originale o a una serie corale, i cui personaggi potrebbero andare a comporre il roster.



Se sul fronte Super Evil Megacorp non si hanno date o finestre di lancio, sappiamo invece che nel 2024 approderanno nel catalogo di Netflix Games due piccole perle mobile: Monument Valley e Monument Valley 2. L'arrivo della coppia di titoli dovrebbe rappresentare solo l'inizio della collaborazione con Ustwo Games e siamo davvero curiosi di scoprire come ci sorprenderanno in futuro.



Il colosso americano vuole tenersi stretti i suoi segreti, ma pare che nel futuro di Netflix Games potrebbero esserci anche piattaforme diverse da quelle mobile. Sottoposta alla domanda, la Vice Presidente Leanne Loombe ha affermato che non è ancora il momento di parlare di questo argomento, lasciando intuire che qualcosa si stia muovendo e che in futuro potremo accedere ai titoli esclusivi anche su schermi più grandi di quelli di un cellulare o di un tablet.



Dopotutto le aspirazioni dell'azienda sono altissime e immaginiamo che i giochi legati a IP popolari come Stranger Things e Assassin's Creed siano ben più strutturati delle produzioni minori per mobile, al punto da risultare godibili anche su di un televisore e con un controller tra le mani. La carne al fuoco, in altre parole, non manca, e col passare del tempo tutti gli sforzi che l'azienda sta compiendo nel settore dei videogiochi stanno lentamente arricchendo il catalogo e rendendo più competitivo il servizio.