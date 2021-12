NieR Replicant come Cuphead nell'illustrazione di Ckibe

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

La nostra mostra d'arte dedicata a NieR Replicant accoglie una nuova opera. Nella sala precedente vi abbiamo mostrato la scultura di Domenico Scalisi, che riproduceva in maniera molto dettagliata il sorriso di Emil, e ora torniamo nei lidi delle illustrazioni: prima di proseguire, però, vale la pena ricordarvi che all'Everyeye Museum trovate il tributo di Andrea Guardino, la copertina a tinte horror di Mattia Secci, il disegno in stile manga di Marcello Demuru e il dipinto digitale di Agnese Innocente. Prepariamoci ad ammirare un nuovo lavoro realizzato da Roberta "Ckibe" Sorge: buona visione, come sempre!

NieR come Cuphead

I fan dell'action RPG di Square Enix (a proposito, la recensione di NieR Replicant è a portata di click) ben sanno che l'universo di Yoko Taro è prego di dolore e mestizia, con una cupezza di fondo che pervade la narrazione e il character design. Ebbene, Ckibe ha pensato di prendere le distanze dalle atmosfere dell'opera originale per creare un effetto alquanto straniante con la sua illustrazione: grande amante dei cartoon anni 20-40, l'autrice ha ricreato i protagonisti dell'avventura con uno stile che ricorda quello di Cuphead, con forme tondeggianti che danno al duo di personaggi in primo piano un tocco spensierato e quasi umoristico.



Diverso il discorso per Emil, che col suo fare un po' minaccioso troneggia alle spalle di NieR e Kainé, il quale mantiene quasi inalterato l'aspetto iconico che lo contraddistingue solitamente. Il risultato che ne deriva è un mix insolito ma assai gradevole, dove si amalgama inquietudine e leggera ironia, tra epicità e sorrisi.

Chi è Roberta Sorge

Ckibe, vero nome Roberta, nasce a Milano nel dicembre 1993. Dopo aver ottenuto un diploma e una laurea in graphic design, decide di continuare il suo lavoro artistico aprendosi una partita IVA e buttandosi nel mondo dei lavoratori indipendenti. Durante il suo percorso da freelancer, ha preso parte a numerosi progetti e collaborazioni indipendenti e con grandi aziende. Nel suo portfolio, compaiono nomi come Charles LeClerc, Rovazzi, Riot, Blizzard, Red Bull, Twitch e LuccaComics&Games. Il suo percorso come artista è affiancato dalla sua carriera come streamer sulla piattaforma TWITCH, ormai dal 2016 dal lunedì al venerdì alle 17:00. Nel 2019 diventa la prima ambasciatrice ITALIANA di Twitch e nel 2022 Speaker del TEDX a Castelfranco.