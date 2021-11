NieR Replicant: il tributo in stile manga di Marcello "Emdy" Demuru

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

La nostra "galleria d'arte" dedicata al brillante NieR Replicant continua con una nuova esposizione. Nelle precedenti occasioni vi avevamo proposto sia l'illustrazione di Andrea Guardino, sia la copertina stile vecchio fumetto horror di Mattia Secci: ora è arrivato il momento di presentarvi un nuovo disegno, ad opera questa volta di Marcello Demuru, in arte Emdy. Vi ricordiamo che il progetto proseguirà nei prossimi giorni con altre creazioni tutte diverse tra di loro, realizzate da differenti artisti che hanno provato a reinterpretare a loro modo, e con uno stile unico, l'immaginario intessuto da Yoko Taro (a proposito, qui troverete la nostra recensione di NieR Replicant).

NieR incontra NEO The World Ends With You

Emdy ci ha confessato che, per la realizzazione di questa illustrazione, è stato necessario sperimentare numerose varianti. Essendo un grande appassionato della produzione Square, nella mente dell'autore ha straripato un fiume di idee tra le più disparate, col rischio di rendere la composizione dell'opera eccessivamente caotica. Ecco perché Marcello Demuru ha optato per un lavoro di affinamento e sottrazione, dando forma al disegno che potete ammirare. L'attenzione maggiore è ovviamente riposta sul protagonista, alle cui spalle emerge l'iconico (e immancabile) volto di Emil.



Lo stile è volutamente ispirato a quello di un altro titolo targato Square-Enix: stiamo parlando di NEO The World Ends With You(a questo link potete trovare la nostra recensione di NEO The World Ends With You). Si è trattato, d'altronde, del modello di riferimento principale sin dagli albori della composizione, a cui si è affiancato un altro referente artistico, quantomeno sul piano delle proporzioni del protagonista, ossia Bravely Default, benché la rivisitazione del design appaia più oblunga. Il risultato è un'illustrazione elegante e di cristallina semplicità, che si allontana - con piglio squisitamente autoriale - dal tratto ammirato nell'opera originale.

Chi è Marcello Demuru

Nato in Sardegna nel '93, ha sempre provato un enorme attrazione per il mondo del disegno, specialmente per un certo fattore in particolare: immedesimarsi in qualsivoglia situazione o possibilità. Con questa idea di base ha continuato a illustrare finché, prima che se ne rendesse conto, è diventata la sua professione, circondata da numerose collaborazioni con altri Creator del Web sia italiani che esteri. Cerca sempre un nuovo medium allo scopo di esprimere al meglio le potenzialità dei suoi lavori, sia per i suoi collaboratori sia per chi segue le sue opere. Ad esempio, ora sta sperimentando da qualche anno anche nel mondo mondo 3D. Segui Marcello Emdy Demuru su Instagram.