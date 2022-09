Nintendo Direct: tutti i giochi annunciati e riassunto, c'è il nuovo Zelda

Tra Summer Game Fest e Gamescom, l'estate 2022 non ha avuto tra i protagonisti anche Nintendo, che si è limitata a mostrare alcuni prodotti in arrivo su Switch attraverso Direct Mini o eventi monotematici, come quelli dedicati a Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3. Alla fine, però, gli insistenti rumor si sono concretizzati e l'azienda di Kyoto ha finalmente annunciato il nuovo ed atteso Nintendo Direct, che in 40 minuti densi di annunci ha svelato al pubblico la futura lineup per la console ibrida. Ecco tutti gli annunci fatti durante l'appuntamento.

Il nuovo Fire Emblem e un gradito arrivo

Ad aprire le danze è stato l'annuncio del nuovo Fire Emblem, storica serie di strategici a turni che torna con Engage. Il trailer mostrato al Direct non solo ha presentato i personaggi e svelato qualche informazione sulla trama, ma ha anche permesso ai giocatori di scoprire novità sul gameplay grazie a numerose sequenze con al centro i combattimenti e le fasi tattiche. Fire Emblem Engage arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 23 gennaio 2023 e verrà distribuito in due versioni: quella standard e quella limitata, contenente numerosi contenuti extra per gli appassionati.

Il secondo annuncio riguarda un prodotto già disponibile su PC e altre piattaforme, ovvero It Takes Two: il piccolo gioiello cooperativo di Josef Fares si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch con un'esclusiva feature che consente di giocare in multiplayer locale con due console oppure online, in entrambi i casi sfruttando il Pass Amico gratuito. Come anticipato da The Snitch, inoltre, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse è stato annunciato nel corso del Direct e arriverà a inizio 2023 su Nintendo Switch.

Tra fattorie ed improbabili giochi di fitness

Uno degli annunci più bizzarri dell'evento è sicuramente quello di Fitness Boxing Fist of the North Star, un bizzarro titolo ambientato nell'universo di Ken il Guerriero che aiuterà i giocatori a fare esercizi fisici a partire da marzo 2022. È poi il turno di OddBallers, un simpatico party game dalla grafica low poly che promette ore di divertimento grazie a tanti mini-giochi di tipo diverso.



All'appello non è mancato nemmeno Front Mission con i rifacimenti del primo e del secondo capitolo. I due giochi si sono mostrati con un video che ne svela le varie modalità e conferma le date d'uscita: il primo arriverà a novembre e il secondo il prossimo anno. Ma non è finita qui, poiché è stata svelata anche l'esistenza del remake di Front Mission 3, in uscita prossimamente.

Chi desidera un prodotto rilassante e in pieno stile Harvest Moon/Stardew Valley sarà felice di sapere che Story of Seasons a Wonderful Life verrà pubblicato nel corso dell'estate 2023 su Nintendo Switch e permetterà ai giocatori di creare una fattoria e dedicarsi alle coltivazioni. Coloro che amano il genere potranno anche scoprire il nuovo Fae Farm, altro simulatore con supporto al multiplayer online in arrivo solo su Switch nel corso della primavera del 2023. A chiudere il cerchio troviamo Harvestella, che mescola il relax della campagna a fasi di combattimento più orientate all'azione. Harvestella arriverà il 4 novembre 2022 ed è già possibile provarlo grazie a una demo disponibile su eShop.

Tanti DLC per le esclusive Switch

Nintendo ha voluto dare anche spazio alle esclusive già disponibili che si preparano a ricevere nuovi contenuti gratuiti o a pagamento. A tal proposito, non è mancata una piccola parentesi dedicata ai contenuti aggiuntivi del pass di Xenoblade Chronicles 3: il Volume 2 conterrà infatti il nuovo eroe Ino e la modalità Sfida, che metterà i giocatori contro minacce crescenti.

Il Volume 2 del gioco di ruolo approderà in esclusiva su Switch il prossimo 14 ottobre 2022. Splatoon 3, invece, ospiterà dal 24 al 26 settembre 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano il primo Festival, il cui tema principale sarà "Cosa porteresti su un'isola deserta? Utensili? Spuntini? O passatempi?".



Si passa poi a Mario Strikers Battle League Football, il cui Pacchetto 2 arriverà entro la fine del mese di settembre e permetterà ai giocatori di indossare nuovi pezzi d'equipaggiamento e di scendere in campo nei panni di Diddy Kong e Pauline.

Altri DLC a tema Super Mario sono quelli di Mario Kart 8, di cui è stato svelato l'imminente arrivo del Pacchetto 3 dei Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8, il quale includerà il circuito visto su Nintendo DS intitolato Giardino di Peach e altri sette tracciati. Non è stato dimenticato nemmeno Nintendo Switch Sport, che continua a ricever contenuti aggiuntivi gratuiti: il prossimo aggiornamento introdurrà il golf e verrà pubblicato nell'inverno 2022.

Da Crisis Core a Octopath Traveler 2

Ampio spazio è stato dato anche a Square Enix, che ha mostrato numerosi prodotti in arrivo prossimamente. Si parte da Octopath Traveler 2, secondo capitolo del JRPG dal peculiare stile grafico retrò il cui nuovo trailer ci presenta alcuni dei personaggi che potremo incontrare nel corso dell'avventura. L'azienda nipponica ha poi annunciato Theatrhythm Final Bar Line, un gioco musicale della celebre serie che includerà 385 brani estratti dai vari capitoli della serie e, come supporto post-lancio, consentirà ai giocatori di acquistare un DLC con 90 brani appartenenti ad altri titoli di Square Enix, tra i quali troviamo Nier, Octopath Traveler e Live A Live.

Ma non è finita qui, poiché il Direct è stato il palco dell'annuncio della tanto attesa data d'uscita ufficiale di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, che arriverà il 13 dicembre 2022 su Nintendo Switch e sulle altre piattaforme, proprio come anticipato qualche settimana fa in un leak.

Il ritorno di Rune Factory

Dai creatori di Danganronpa arriva poi Master Detective Archives: Rain Code, un titolo investigativo con grafica in stile anime nella quale dovremo risolvere una serie di casi irrisolti dopo aver accuratamente visitato le scene del crimine alla ricerca di ogni prova possibile. Il gioco arriverà su Nintendo Switch nella prima metà del 2023.

Non poteva mancare all'appello nemmeno Mario + Rabbids Sparks of Hope, il titolo di Ubisoft Milan in arrivo il 20 ottobre di cui abbiamo visto alcune sequenze di gameplay incentrate sull'esplorazione e sui combattimenti, questa volta ambientati in una landa ghiacciata. Sempre a tema Ubisoft è il trailer di Just Dance 2023 Edition, già mostrato all'evento dello scorso sabato.



Per la gioia dei fan di Rune Factory, inoltre, Nintendo ha confermato l'arrivo nel 2023 di Rune Factory 3 Special su Switch, che precederà l'arrivo di una nuova serie legata al brand in futuro, sebbene non siano stati svelati dettagli concreti sul futuro dell'IP. Altro annuncio a tema orientale è Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, l'avvincente RPG che approderà su Switch il 24 febbraio 2023.

Un po' di Resident Evil

Un piccolo spazio è stato ritagliato per Capcom e, più nello specifico, per Resident Evil. In maniera del tutto inaspettata, la software house ha annunciato che Resident Evil Village Cloud sarà disponibile su Switch dal 28 ottobre 2022 e chiunque può già mettere alla prova l'infrastruttura online con una demo, disponibile su eShop.

Come se non bastasse, su Switch arriveranno tutte le espansioni della Gold Edition, sebbene la loro data d'uscita non coincida con quella delle restanti versioni, dal momento che approderanno sulla console ibrida dal 2 dicembre 2022. Capcom ha voluto fare le cose in grande e ha anche annunciato che l'ottavo capitolo della celebre serie è il primo di una lista in arrivo su Switch grazie al cloud. È stato infatti confermato che Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 arriveranno su eShop entro la fine dell'anno.

Passiamo alle esclusive

È poi apparso l'immortale Miyamoto per ricordare ai fan che sono ancora in lavorazione il film di Mario Bros in arrivo nel 2023 e il parco di prossima apertura. Il leggendario sviluppatore ha anche mostrato una sequenza di gameplay di Pikmin Bloom, il nuovo gioco mobile che sfrutta la realtà aumentata in stile Pokémon GO e che permetterà ai giocatori di collezionare i piccoli esserini colorati per completare alcune sfide e divertirsi all'aria aperta.

La presenza del creatore dell'idraulico baffuto non è stata sfruttata per la sola presentazione del gioco mobile, ma anche per svelare il futuro della serie: un teaser ha annunciato ufficialmente che Pikmin 4 arriverà nel 2023 e proporrà una nuova visuale di gioco, diversa dai suoi predecessori.



L'azienda di Kyoto non ha dimenticato nemmeno Bayonetta 3, che è tornata con un nuovo gameplay trailer che svela anche qualche nuova informazione sulla trama dell'atteso action stylish in uscita esclusivamente su Switch il prossimo 28 ottobre 2022. Anche Kirby è stato tra i protagonisti del Direct con l'annuncio di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, titolo cooperativo che include una miriade di mini-giochi la cui uscita su Nintendo Switch è fissata al prossimo 24 febbraio 2023, con i pre-order già aperti su eShop.



Un piccolo siparietto è stato dedicato poi al Nintendo Switch Online, che si prepara a ricevere in due diverse ondate un bel po' di vecchi titoli: Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding, Excitebike 64 e Goldeneye.

Tanti indie e qualche sorpresa

Come in ogni evento Nintendo che si rispetti, abbiamo anche assistito ad una carrellata di produzioni indipendenti che sono state oggetto di shadow drop o arriveranno nei prossimi mesi. Tra questi troviamo le versioni Switch di SIFU e Tunic, in arrivo rispettivamente il 9 novembre e il 27 settembre. Lo shoot 'em up Radiant Silvergun è invece disponibile da oggi, proprio come Various Daylife.

Factorio, invece, è in uscita il 28 ottobre. Il palco della conferenza Nintendo ha ospitato anche l'annuncio dell'edizione per la console ibrida dell'interessante dungeon crwaler con elementi roguelike Endless Dungeon, anch'esso in uscita nel 2023. Tra gli altri prodotti già noti al pubblico che stanno per approdare anche su Switch troviamo LEGO Bircktales e Life is Strange Arcadia Bay Collection. A chiudere il cerchio è Tales of Symphonia Remastered, la cui uscita è prevista per l'inizio 2023.

Tears of the Kingdom

Non poteva che andare diversamente: la ‘one more thing' del Nintendo Direct di settembre doveva assolutamente essere il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che è finalmente tornato a mostrarsi con un emozionante trailer ricco di scene di gameplay con al centro Link.

Gli ultimi secondi del trailer hanno anche svelato titolo e data d'uscita, due informazioni attese da tempo: il gioco si chiamerà The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. Insomma, non potevamo augurarci un finale migliore per l'evento della Grande N.