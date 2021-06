Nintendo eShop: 4 giochi in sconto da non perdere per la redazione

Il vastissimo catalogo del Nintendo eShop è stato travolto da una vagonata di sconti che riguardano un enorme numero di produzioni dai generi più disparati e di differenti fasce di prezzo, nonché opere sia first che third party: per riuscire a trarre il meglio dalle promozioni in corso, il team di Everyeye.it ha deciso di proporre i giochi più interessanti in offerta attualmente sul negozio digitale dell'azienda giapponese. Scopriamo insieme quali sono i titoli che, secondo la nostra redazione, non possono mancare nella vostra collezione.

Immortals Fenyx Rising - Giuseppe Arace (29.99 euro)

Il gioco di Ubisoft più riuscito del 2020 è anche quello più inaspettato. Dinanzi a colossi del calibro di Assassin's Creed Valhalla e di Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising è stato in grado di spuntarla un po' come Davide contro Golia: un'avventura briosa e divertentissima, che rielabora il mito greco in chiave umoristica senza disdegnare un tono epico e psicologico, capace di donare alla sceneggiatura una profondità inattesa. Seguendo il modello di un adventure à la Zelda, Immortals trova ben presto una sua personalità, all'interno di un equilibrio ludico che spazia dall'esplorazione al puzzle solving, passando per sequenze di combattimento tanto intuitive quanto pirotecniche. Pur nei suoi limiti, l'epopea della guerriera Fenyx intrattiene e a tratti esalta, merito anche di un comparto artistico vivace e coloratissimo.

La versione per Nintendo Switch sacrifica la resa grafica rispetto alle controparti per console Sony e Microsoft, ma compensa ampiamente con la possibilità di avventurarsi per l'Isola d'Oro in portabilità. L'open world compatto e densissimo di Ubisoft acquisisce una nuova dimensione, se fruito sul piccolo schermo della console, dove i compromessi tecnici finiscono per passare tranquillamente in secondo piano, proprio come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale Immortals Fenyx Rising: un open world bello da giocare anche su Nintendo Switch.



Se consideriamo anche la presenza del cross save, che ci dà modo di sincronizzare i nostri salvataggi sull'account e riprendere la partita su qualsiasi hardware, e il prezzo di 29.99 al quale è venduto nell'eShop, non possiamo far altro consigliarvi di imbarcarvi insieme a Fenyx anche su Nintendo Swtich per salvare quei buontemponi degli dèi dell'Olimpo.

Hades - Marco Mottura (17.49 euro)

Hades è semplicemente imperdibile: uno dei titoli indie più clamorosi di sempre, non a caso in grado di sfidare ad armi pari i più grandi blockbuster AAA facendo meritatamente incetta di premi. L'ascesa infernale di Zagreus è un viaggio impossibile da dimenticare: siamo di fronte al non plus ultra dei roguelike, in un connubio celestiale di gameplay, narrazione e direzione artistica che non a caso ha sancito la consacrazione assoluta di Supergiant Games (già autori di Bastion e Transistor). Si parte ogni volta da capo, con una giustificazione addirittura narrativa ai tentativi di fuga di un semidio che vuole affrancarsi al prepotente controllo del padre per ambire a qualcosa di letteralmente più alto.

Grazie alle sconfinate combinazioni di abilità e alla varietà delle armi a disposizione, ogni run in Hades avrà una freschezza, un carisma e un racconto sempre e comunque memorabile. E il bello è che il nutrito cast di personaggi si ricorderà di voi e delle vostre imprese, dando una sensazione di progressione senza precedenti. Meraviglioso da vedere e da ascoltare grazie al suo stile inconfondibile, Hades trova nella portabilità dì Nintendo Switch un'affinità elettiva impagabile, perché c'è qualcosa di davvero speciale nel tentare la fuga dalle grinfie di Ade lontani dalla TV.



Non commettete l'errore di ignorarlo, a maggior ragione visto lo sconto, Hades costa 17.99 euro: questo è proprio uno di quei casi in cui vale la pena di credere all'hype, per lanciarsi in un'avventura destinata a impegnarvi per decine e decine di ore.

Child of Light Ultimate Edition - Francesco Fossetti (5.99 euro)

Child of Light è una piccola perla videoludica uscita qualche anno fa dalle fucine di Ubisoft, in quel periodo meraviglioso in cui il colosso francese sperimentava con l'UbiArt Framework, engine ormai morto e sepolto. Quella stagione, durata a mio avviso troppo poco, ci regalò due dei migliori platform bidimensionali dell'epoca contemporanea (mi riferisco ovviamente Rayman Origins e Legends), e un titolo fondamentale per l'affermazione culturale del medium come Valiant Hearts.

Child of Light condivideva con i prodotti appena citati un colpo d'occhio tratteggiato "in punta di matita", composto da elementi disegnati a mano, ma rivendicava la propria identità dal punto di vista ludico. Si presentava infatti come un Gioco di Ruolo molto classico, che alternava momenti di esplorazione degli scenari (e un morbido puzzle solving) con scontri a turni che recuperavano il combat system di Grandia. Ancora oggi questo mix fra dimensione avventurosa e battaglie tattiche funziona alla grande, anche per i meriti di un sistema di sviluppo dei personaggi ottimamente studiato e ben calcolato.



Al di là dei meriti ludici, e di una durata più che commisurata alle ambizioni del prodotto (si parla di 12 ore per la campagna principale), l'elemento portante di Child of Light è il regno di Lemuria, una terra fantastica e caratterizzata nel migliore dei modi: un mondo che trabocca di colori, di prospettive e panorami; una landa fatta di sogni, popolata da strani personaggi e avvolta da quell'alone di mistero che rendeva meravigliose le fiabe di una volta. Ottimo da giocare in portabilità e davvero perfetto per l'esperienza utente tipica di Switch, Child of Light è un gioco da riscoprire e valorizzare (sopratutto ora che costa solamente 5.99 euro), nella speranza che possa arrivare il suo vociferato sequel.

Inside - Alessandro Bruni (4.99 euro)

Arrivato su Switch nel 2018, a due anni dal suo esordio multipiattaforma, Inside (in offerta a 4.99 euro) resta tuttora un vero e proprio gioiello di narrazione ambientale e design minimalista. Descrivere per sommi capi l'ultima opera di Playdead è un'impresa praticamente impossibile, poiché il suo più grande pregio è proprio quello di innescare un tornado di sensazioni che trascende i limiti di un racconto tradizionale, calando i giocatori tra le spire di un mondo cupo e soffocante, che trasuda angoscia da ogni inquadratura.

La struttura ludica del titolo è molto vicina a quella di Limbo, il precedente titolo di Playdead: nei panni di un bambino senza nome né passato, saremo chiamati ad attraversare una sequela di scenari malsani e degradati, con l'unico obiettivo di sopravvivere ai rigori di un regime tanto crudele quanto misterioso, che sembra aver ridotto l'umanità a una schiera di zombi dissennati.



Per proseguire nel corso dell'avventura, dovremo interagire con l'ambiente e risolvere un buon assortimento di enigmi ambientali, sempre coerenti col contesto e modellati con intelligenza, assecondando all'occorrenza le odiose regole di questa cornice straniante. Momenti che, nel silenzio più totale, contribuiscono a definire le tetre sfumature di un affresco disarmante, dove la spersonalizzazione è stata elevata a legge.



A dare vigore alla visione creativa di Playdead c'è una direzione artistica sensazionale, che alimenta senza sosta le atmosfere soffocanti di un'opera assolutamente memorabile, che su Switch non perde neanche una stilla della trascinante intensità. Un recupero obbligatorio, che vi permetterà di unirvi alla schiera dei giocatori che ancora oggi, ad anni dall'uscita del titolo, ancora costruiscono teorie sul significato recondito del titolo di Playdead, complice un finale tanto criptico quanto efficace. Insomma, dovete giocarci per forza.