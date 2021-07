Nintendo eShop: 5 giochi imperdibili da portarsi in vacanza

Siamo a luglio, le scuole sono finite e molti di voi si apprestano ad andare in vacanza, al mare o in montagna. Con Nintendo Switch e Switch Lite non c'è motivi per rinunciare ai propri videogiochi preferiti: la console della casa di Kyoto come sapete è perfetta per l'uso in mobilità e proprio per questo abbiamo deciso di segnalarvi alcuni titoli assolutamente imperdibili da giocare durante i momenti di relax di questa calda estate 2021. Per la nostra selezione vacanziera abbiamo scelto di non basarci sul prezzo ma sulla qualità dei titoli proposti. Da Super Mario Odyssey a Mario Kart 8 Deluxe, passando per Captain Toad Treasure Tracker e New Pokemon Snap, ecco i migliori giochi da godersi sotto l'ombrellone o al fresco di una pineta. Come sempre lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per scambiare consigli per gli acquisti o suggerire altri prodotti ai lettori.



Super Mario Odyssey

Non potevamo non citare uno dei migliori videogiochi del catalogo Nintendo Switch: Super Mario Odyssey è una grandiosa odissea interplanetaria che vi permetterà di vistare una lunga serie di mondi, dal caldissimo regno delle sabbie fino alle cascate, passando per il reame del Lago, la selva oscura, la metropoli di New Donk City e persino la Luna! Senza dimenticare ovviamente il Regno dei Funghi, sede del Castello di Peach.

Super Mario e il fedele cappello Cappy dovranno salvare la principessa dalle perfide braccia di Bowser, questa volta pronto a tutto pur di sposarla. Super Mario Odyssey è un platform 3D ispiratissimo che riprende l'impianto ludico e strutturale di Super Mario 64 portandolo però verso nuovi orizzonti, un viaggio alla ricerca delle Lune per riportare la pace nel Regno dei Funghi. Per farvi un'idea del gioco, vi lasciamo alla nostra recensione di Super Mario Odyssey.



Mario Kart 8 Deluxe

Un'opera che non ha bisogno di presentazioni: la versione Deluxe di Mario Kart 8 è uno dei videogiochi più venduti su Nintendo Switch (insieme ad Animal Crossing New Horizons e The Legend of Zelda Breath of the Wild), del resto ci troviamo di fronte ad un gioco semplicemente perfetto per divertirsi in compagnia degli amici grazie alla sua forte vocazione multiplayer locale (con supporto per un massimo di otto giocatori) o online (fino a un tetto di 12 utenti) come da tradizione per la serie Mario Kart.

Tra i piloti pronti a scendere in pista troviamo oltre 40 personaggi tra cui Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Koopa, Baby Bowser, Baby Luigi, Baby Mario, Donkey Kong e gli Inkling di Splatoon. Vastissima la selezione di coppe e circuiti con tracciati ispirati a giochi come Animal Crossing, Excitebike, The Legend of Zelda, oltre a piste classiche e altre completamente originali. Se per voi le sfide con gli amici sono imprescindibili anche in vacanza, Mario Kart 8 Deluxe è un gioco che vi regalerà enormi soddisfazioni. Qui troverete la nostra recensione di Mario Kart 8 Deluxe.



Captain Toad Treasure Tracker

Una delle più belle sorprese della libreria Wii U, Captain Toad Treasure Tracker è stato poi convertito su Nintendo Switch con una riedizione che include la modalità co-op a due giocatori per permettere a due amici di andare a caccia di tesori negli oltre 70 livelli della produzione, tra cui non mancano stage tratti da Super Mario Odyssey, come New Donk City.

Captain Toad è un platform puzzle dai ritmi rilassati, ideale per divertirsi in totale relax, un'avventura adatta a tutta la famiglia e venduta a prezzo contenuto. Sul Nintendo eShop trovate una demo con tre livelli oltre al DLC Episodio Speciale con 18 nuove sfide e 5 livelli extra a 5,99 euro. Ecco qui la nostra recensione di Captain Toad Treasure Tracker.



New Pokemon Snap

Cosa c'è di meglio di un safari fotografico per rilassarsi? New Pokemon Snap riprende il concept alla base del gioco omonimo uscito nel 1999 su Nintendo 64 e vi permetterà di fotografare centinaia di Pokemon nel loro habitat naturale, esplorando foreste, boschi, caverne e fondali marini (a questo link trovate la recensione di New Pokemon Snap).

Il livello di sfida non è mai davvero impegnativo, e la voglia di completare il Pokedex, nonché ottenere scatti sempre migliori, vi porterà a trascorrere molte ore su New Pokemon Snap. Insomma, un gioco ideale anche per i giovanissimi.



Donkey Kong Country Tropical Freeze

Con questo caldo sognate il freddo dell'inverno? Allora Donkey Kong Country Tropical Freeze è quello che fa per voi! Un platform piuttosto tradizionale ma capace di intrattenervi a lungo anche i giocatori più esigenti grazie ad un cast di assoluto spessore, dialoghi ricchi di battute e un level design che offre un buon livello di sfida, con tanti segreti da sbloccare seguendo la più classica tradizione dei giochi d'azione.

Questa versione, a differenza dell'edizione originale pubblicata su Wii U, include una modalità extra con protagonista Funky Kong e il supporto per il multiplayer per due partecipanti. Non vi abbiamo ancora convinto? Date un occhio alla nostra recensione di Donkey Kong Country Tropical Freeze.