Nintendo eShop Black Friday: 5 giochi Switch imperdibili a prezzo scontato

Per il Black Friday 2019 Nintendo lancia le Cyber Offerte su eShop, una serie di sconti su una selezione dei migliori giochi per Switch, ora in vendita a prezzi scontati fino al primo dicembre. Abbiamo selezionato cinque titoli proposti ad un prezzo particolarmente appetibile, oltre a due bonus che ben si adattano alla natura portatile della console ibrida della casa di Kyoto. Come di consueto, lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione per consigli sugli acquisti e suggerimenti sui giochi da acquistare.

Super Mario Odyssey - 41.99 euro

Non potevamo non citare Super Mario Odyssey, uno dei giochi Switch più venduti e acclamati da pubblico e critica. Un'avventura mastodontica che vedrà ancora una volta Mario impegnato a salvare la principessa Peach dalle grinfie di Bowser, questa volta disposto a tutto pur di sposare la sua amata... toccherà a noi mandare a monte le nozze e intraprendere un viaggio emozionante grazie alla fida nave spaziale Odyssey.

Un gioco incredibilmente vasto, un platform 3D modellato sullo stile di Super Mario 64 con una mole di contenuti incredibilmente superiore. Super Mario Odyssey è una delle migliori esperienze disponibili su Nintendo Switch, perderselo sarebbe davvero un reato.



Recensione Super Mario Odyssey

New Super Mario Bros U Deluxe - 41.99 euro

Altro gioco di Mario, questa volta in due dimensioni, come i classici dell'era NES e SNES. New Super Mario Bros U Deluxe è l'edizione rimasterizzata di uno dei giochi di lancio di Wii U con l'aggiunta del DLC New Super Luigi U incentrato sul secondo fratello Mario, ma il cast dei comprimari è davvero ricco e include anche Peach, Toad e altri personaggi del coloratissimo Marioverse e del Regno dei Funghi.

Se amate i giochi di piattaforme tradizionali, New Super Mario Bros U Deluxe è un acquisto caldamente consigliato.



Recensione New Super Mario Bros U Deluxe

Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer - 17.49 euro

Crypt of the NecroDancer incontra il mondo di Hyrule e da questo crossover nasce l'impronunciabile (almeno senza attorcigliarsi la lingua) Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Un rhythm game affascinante ambientato nel mondo di Hyrule, servono ritmo e nervi saldi per salvare il Regno da un destino ormai segnato. Sicuramente un crossover molto particolare, non un gioco per tutti ma una produzione che saprà dare grandi soddisfazioni a coloro che riusciranno a superare lo straniante l'impatto iniziale.



Recensione di Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer

Rocket League - 9.99 euro

Macchinine radiocomandate che giocano a calcio... idea folle, vero? Folle tanto geniale e dal 2015 Rocket League ha riscosso un notevole successo, arrivando su Switch in forma smagliante nel 2017 con un'edizione che include anche alcuni veicoli esclusivi decorati con le skin dei personaggi Nintendo come Mario, Luigi e Wario.

Per gli amanti dei giochi multiplayer Rocket League è sicuramente un titolo interessante, assicuratevi di avere sempre degli amici a disposizione e il divertimento non mancherà, garantito!



Recensione Rocket League per Nintendo Switch

Dragon Ball FighterZ - 17.99 euro

Altro titolo interessante è Dragon Ball FighterZ, uno dei migliori giochi di DB degli ultimi anni (insieme alla serie Xenoverse) in attesa di Dragon Ball Z Kakarot, non previsto però su Nintendo Switch.

Gli amanti dei picchiaduro e della saga di Akira Toriyama troveranno pane per i loro denti con Dragon Ball FighterZ, unica pecca l'edizione in vendita a prezzo scontato è quella standard priva del Season Pass e altri contenuti extra.



Recensione Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch

Bonus: Castlevania/Contra Anniversary Collection - 9.99 euro l'uno

L'ultimo consiglio riguarda in realtà due diversi giochi, due raccolte dedicate a franchise molto popolari tra i giocatori Nintendo, parliamo naturalmente di Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection, disponibili ora a 9.99 euro ciascuna. La prima include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e artbook digitale con schizzi, artwork e bozzetti.

La collection dedicata a Contra include invece Contra (Arcade), Super Contra, Contra NES (Versione USA, giapponese ed europea con il nome di Probotector), Super C, Contra III The Alien Wars e la controparte europea Super Probotector Alien Rebels, oltre a Operation C e Contra Hard Corps.