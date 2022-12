Nintendo eShop: consigli per gli acquisti, giochi da non perdere a dicembre

I vostri buoni propositi per le imminenti festività natalizie consistono nello spendere poco e divertirvi con produzioni di qualità? Niente di più realizzabile: grazie agli sconti presenti sul Nintendo eShop, che offrono un risparmio considerevole, potrete recuperare alcune intriganti titoli indie sulla console ibrida di Kyoto che vi sapranno intrattenere con esperienze videoludiche di assoluto spessore. Noi di Everyeye.it siamo pronti a offrirvi qualche consiglio: seguiteci alla scoperta di opere che, con una spesa irrisoria, arricchiranno considerevolmente il vostro bagaglio di videogiocatori.

Amnesia Collection a 4.19 euro - Davide Leoni

Amnesia ha contribuito a fornire un forte scossone all'universo dei giochi indipendenti, dando vita a un filone che negli anni ha portato la scena indie a sfornare tanti titoli di qualità con una forte componente horror.

Amnesia Collection costa solamente 4.19 euro (sconto dell'85% rispetto al valore di listino, normalmente fissato a 29.99 euro): un prezzo interessante per un pacchetto che include Amnesia The Dark Descent, Amnesia A Machine For Pigs e Amnesia Justine. Tre esperienze francamente imperdibili per gli estimatori del brivido videoludico (la recensione di Amnesia Collection è a un passo da voi).

This War of Mine Complete Edition a 1,99 euro - Antonio Izzo

Vero e proprio gioiello del panorama indipendente, This War of Mine è un survival game che vi mette nei panni di un gruppo di civili in lotta per la sopravvivenza in una città sotto assedio, liberamente ispirata alla Sarajevo dilaniata dalla guerra in Bosnia ed Erzegovina degli anni '90.

La progressione è scandita dall'alternarsi del giorno e della notte: durante le ore diurne, i sopravvissuti devono gestire cibo e medicine, stare al riparo dagli sciacalli ed evitare di incrociare la linea di tiro dei cecchini; con il favore del buio sono invece chiamati ad andare in esplorazione alla ricerca di risorse preziose, in quello che diventa a tutti gli effetti un gioco stealth 2.5D. Alla luce di questa dualità, l'opera di 11 bit studios è in grado di appassionare sia i fan del genere gestionale, sia i sostenitori delle dinamiche stealth. Ne saprete di più su questa opera riflessiva e intensa leggendo la nostra recensione di This War of Mine.



La Complete Edition è incredibilmente ricca di contenuti. Oltre al gioco base, include anche l'Anniversary Update (nuovi personaggi con cui interagire, nuove ambientazioni e un nuovo finale creato appositamente per il 2° anniversario del gioco), This War of Mine Stories (tre storie con un punto di vista differente sulla guerra) e soprattutto l'espansione The Little Ones, che introduce i bambini e, di conseguenza, nuove variabili di gameplay: i piccoli protagonisti sono più deboli fisicamente e psicologicamente, oltre ad essere incapaci di utilizzare determinati oggetti.

Hades a 12,49 euro - Giuseppe Carrabba

Con l'annuncio di Hades 2 ai The Game Awards, non potevo non consigliare l'acquisto di questo gioiello del roguelike firmato da Supergiant Games, che sull'eShop - fino al 28 dicembre - costa solo 12.49 euro al posto degli originari 24.99, per uno sconto pari al 50%. Forte di una direzione artistica sopraffina e di un racconto in grado di intrigare a ogni run, il viaggio del principe Zagreus per lasciare i confini dell'Oltretomba offre tensissime boss fight pregne di miti greci e poggia su di un combat system di spessore.

Complici i doni che gli vengono conferiti dalle divinità che incontra lungo il suo cammino, il figlio di Ade vedrà il suo potere crescere a dismisura e sempre in modi diversi, perché questi talenti gli vengono proposti in forma casuale. Insomma, ci sono davvero molti motivi per passare le festività natalizie in compagnia di Hades.

The Suicide of Rachel Foster a 1.99 euro - Giuseppe Arace

Sulla scia di opere dal forte impatto narrativo come Gone Home e Firewatch, The Suicide of Rachel Foster del team italiano One-O-One sceglie di porre il gameplay al servizio dell'intreccio del racconto. Muovendosi tra le stanze di un Hotel nel Montana che ricorda l'Overlook di Shining, la giovane Nicole è chiamata a dissotterrare i terribili segreti della sua famiglia, all'interno di una trama che, in circa 4 ore, propone risvolti fortemente drammatici. Il coinvolgimento non manca, e l'atmosfera quasi da ghost story contribuisce a solleticare a più riprese l'attenzione dell'utente.

È tutto qui il fascino di The Suicide of Rachel Foster: nella narrazione, nella profondità dei temi trattati e nella messa in scena pregna di un'inquietudine pervasiva. Questi tre pilastri fanno da contraltare a un'interattività ridotta all'osso, come insegna la tradizione del genere a cui il gioco appartiene: se simile linearità non è per voi un grosso limite, e siete amanti delle avventure di stampo prettamente narrativo, al prezzo di 1.99 vale assolutamente la pena fare un viaggio nei misteri familiari di Nicole (se volete approfondire, eccovi la recensione di The Suicide of Rachel Foster).