Nintendo eShop: giochi in offerta per l'estate, i consigli della redazione

Anche ad agosto tornano i consigli della redazione di Everyeye.it sui migliori giochi per Nintendo Switch in offerta, una selezione di titoli ideali per le calde giornate estive, da giocare anche sotto l'ombrellone o magari al fresco della pineta oppure in un fresco rifugio di montagna. Quattro giochi che spaziano tra azione e rompicapo per accontentare anche i gusti dei giocatori più esigenti. Siete pronti per scoprire i giochi per Switch più belli da comprare a prezzo ridotto?

Davide Leoni - Diablo III Eternal Collection - 29,99 euro

Scatena l'inferno su Nintendo Switch con Diablo III Eternal Collection, la versione più completa del classico Blizzard. Questo pacchetto include l'originale Diablo 3 in versione aggiornata, l'espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, per un totale di oltre sette classi, cinque atti e tantissime stagioni da affrontare per dare la caccia al demone.

La versione per Nintendo Switch di Diablo III Eternal Collection include anche alcuni contenuti esclusivi a tema The Legend of Zelda tra cui un Coccò da compagnia, una cornica modellata sulla forma della Triforza, un set di Trasmogrificazione per indossare l'armatura di Ganondorf e un paio di ali esclusive. Diablo III supporta la co-op locale e il multiplayer online fino a quattro giocatori, anche in split screen sullo stesso schermo. Per saperne di più ecco la recensione di Diablo III Eternal Collection.

Antonello "Kirito" Bello - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto - 14,99 euro

Mentre i fan in tutto il globo attendono speranzosi che Bandai Namco e CyberConnect2 annuncino un nuovo episodio dedicato alle vicende di Boruto: Naruto Next Generations, questo mese Nintendo eShop propone ad un prezzo strepitoso la versione definitiva del miglior tie-in finora tratto dalla fortunatissima licenza nipponica.

Venduto a 14,99 euro, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto include tutti i DLC della versione originale, più un contenuto extra avente per protagonista il giovane figlio del Settimo Hokage. Con la bellezza di 124 personaggi giocabili, un sistema di combattimento intuitivo e articolato, nonché votato al concatenamento di combo e tecniche spettacolari (per tutti i dettagli fiondatevi sulla nostra recensione di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4), l'ultimo capitolo del brand di Bandai Namco è insomma lo strumento perfetto per rivivere la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja e accompagnare Uzumaki Naruto verso la realizzazione del suo più grande sogno.

Giuseppe Carrabba - Tetris Effect Connected - 23,99 euro

Tetris Effect: Connected è un'ipnotica rivisitazione dell'iconico puzzle game, realizzata dagli autori di Lumines e Rez Infinite. Inoltre, data la struttura dell'esperienza, è perfetto per intrattenersi sotto l'ombrellone e rilassarsi mentre si percorrono le tappe di un viaggio sensoriale, ricco di musica, sfondi deliziosamente animati e - più d'ogni altra cosa - effetti speciali.

I più di 30 livelli disponibili, che cambiano nel corso del loro completamento, vedono i pezzi del Tetris pulsare e brillare in accordo con l'accompagnamento sonoro. A ciò bisogna aggiungere il multiplayer multipiattaforma, che permette ai giocatori provenienti da lidi differenti di unirsi alle stanza di Friend Match, e la nuova modalità Battaglia a Zona, che rivoluziona il tradizionale 1 v 1 di Tetris grazie a una speciale meccanica ferma-tempo. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Tetris Effect Connected.

Giuseppe Arace - Mortal Kombat 11 - 14,99 euro

L'undicesima iterazione della famosa saga picchiaduro è un'esperienza completa, ricca sia sul fronte della componente single player, sia per quanto concerne la dimensione multigiocatore. Impegnati in un durissimo scontro con Kronika, la custode del tempo, i guerrieri di Raiden vengono messi a dura prova in quel che è un intreccio appassionante e sostenuto da una poderosa messa in scena.

Tramite il sapiente uso di Unreal Engine, Ed Boon e i suoi hanno confezionato un fighting game in grado di colpire anche l'occhio più esigente, pieno di opzioni per i patiti della personalizzazione - pensiamo al Gear System - e dotato di un combat system profondo e stratificato.



Citiamo quindi anche la Krypta, costituita da una mappa esplorabile piena di segreti ed elementi sbloccabili e le torri, delle sfide procedurali di difficoltà variabile e spesso dotate di modificatori, da superare rigorosamente a suon di combo interminabili e sanguinose Fatality. Come se non bastasse sull'eShop trovate in sconto anche l'espansione Aftermath, con nuovi kombattenti e una preziosa aggiunta alla modalità storia. Per approfondire ecco la recensione di Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch.