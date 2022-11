Nintendo eShop: i giochi in sconto da non perdere con i saldi Black Friday

Fino al 28 novembre Nintendo eShop ospita i saldi del Black Friday con centinaia di giochi in offerta scontati fino a oltre il 70%, con un notevole risparmio sull'acquisto di esclusive Nintendo, giochi indie del catalogo Switch e giochi di editori terzi. Come di consueto noi siamo andati alla ricerca delle migliori occasioni da non perdere, ecco i consigli per gli acquisti di Everyeye.it.

The Ninja Saviors Return of the Warriors 9.99 euro - Davide Leoni

Tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 il genere dei picchiaduro a scorrimento riscosse enorme successo grazie alla qualità di produzioni come Final Fight e Streets of Rage, tutti i principali publisher avevano in catalogo almeno un gioco di questo tipo e non fa eccezione la giapponese Taito, che nel 1987 lanciava The Ninja Warriors in sala giochi, seguito nel 1994 da un sequel uscito solamente su Super Nintendo.



The Ninja Saviors Return of the Warriors è proprio l'edizione rimasterizzata di questo classico beat em up a scorrimento, nel gioco vestiremo i panni di uno dei cinque robot Ninja impegnati a salvare il mondo da una nuova distopica minaccia. Otto livelli ricchi di azione che vedranno i nostri eroi utilizzare calci, pugni e mosse speciali per eliminare gli scagnozzi di Banglar prima di giungere allo scontro finale con il perfido dittatore.

Il gioco supporta anche il multiplayer co-op in locale e ci sono anche tanti nuovi contenuti creati appositamente per questo remake, tra cui due nuovi personaggi giocabili, una grafica in Pixel Art ancora più curata, nuove mosse speciali, colonna sonora rimasterizzata e supporto per le classifiche online. Un gioco dall'anima rètro che non faticherà a conquistare tutti gli amanti di un genere che, nonostante non goda più della fama di un tempo, trova ancora oggi moltissimi estimatori.

Astral Chain 39.99 euro - Giuseppe Carrabba

Astral Chain è in forte sconto sull'eshop, giacché è acquistabile al prezzo di 39.99 euro in luogo di 59.99 euro. Ambientato in un mondo messo in ginocchio da temibili creature note come Chimere, piombate sulla Terra dal misterioso Piano Astrale, è di certo uno dei migliori titoli di Platinum Games, perché vanta una trama peculiare e un immaginario davvero interessante, legato a una specie di super polizia chiamata Neuron.

I membri di questa speciale unità infatti possono servirsi di uno strumento chiamato Catena Astrale, che permette loro di controllare alcune specie di Chimere per avere una marcia in più durante le indagini e - neanche a dirlo - servirsi delle letali armi viventi durante gli scontri. Dall'utilizzo di diversi tipi di Legion in combattimento, fino alla necessità di risolvere casi e raccogliere indizi, Astral Chain offre un valido impasto ludico, che tra l'altro si affianca a quella che è una direzione artistica di sicuro impatto. In altre parole, questo è un ottimo momento per recuperare quest'opera firmata da Takahisa Taura, già Lead Designer dell'indimenticabile Nier: Automata di Yoko Taro.

Gorogoa 4.49 - Giuseppe Arace

Tra la fitta selva dei nomi più reboanti, tra le serie altisonanti e i kolossal più gargantueschi, ogni tanto vale la pena fermarsi un attimo per andare alla scoperta di piccole gemme, magari perdute nei meandri del tempo. Gorogoa, datata 2017, è tra queste. Deliziosa manifestazione di arte digitale, l'opera realizzata da Jason Roberts è un puzzle game come raramente se ne vedono sul mercato. È una sorta di matrioska di vignette poste una al di sopra all'altra, in un gioco a incastri tanto originale quanto suggestivo, che racconta una storia silenziosa e onirica.

Dentro ciascuna illustrazione sarà possibile agire su appositi elementi interattivi: effettuando uno zoom su uno specifico punto dello scenario, verremo catapultati dentro un luogo del tutto diverso, collegato però al precedente da un singolo dettaglio. È questa la regola principale per risolvere gli elaborati enigmi proposti da Gorogoa, che per forma e contenuto diviene così pinacoteca di tante intuizioni visive e ludiche assolutamente brillanti. Si esaurisce in poco più di un'ora, ma sarà tempo magnificamente trascorso. Se volete approfondire maggiormente le qualità di un puzzle game unico, vi rimandiamo alla nostra recensione di Gorogoa.

Monster Hunter Rise 19,99 euro - Antonio Izzo

Monster Hunter Rise al suo prezzo più basso di sempre sul Nintendo eShop. C'è davvero bisogno di aggiungere altro? Osannato dalla critica e accolto con entusiasmo dal pubblico, l'hunting game di Capcom è in grado di regalare decine e decine di ore di divertimento, sia in solitaria sia in compagnia degli altri giocatori online, grazie ad un ampio numero di contenuti e novità che rendono pienamente giustizia all'altisonante nome che porta.

Gli abitanti del villaggio di Kamura sono nel panico a causa del ritorno di un mostro leggendario, che sembra preannunciare l'arrivo di un evento catastrofico. Con l'aiuto del capovillaggio Fugen, uno straordinario cacciatore di mostri, e degli altri abitanti, tra cui la missionatrice Hinoa e il fabbro Hamon, siete chiamati ad affinare le vostre abilità di caccia e scongiurare la fine dell'insediamento per mano di creature furiose e fuori controllo.



Monster Hunter Rise introduce numerose novità capaci di stupire anche i veterani della saga, come gli Insetti Filo, che permettono di spostarsi a mezz'aria e prendere il controllo dei mostri, o i nuovi compagni Canyne, in groppa ai quali è possibile spostarsi a velocità mai viste prima in un mondo di gioco fortemente debitore del folklore orientale. Le vere star della produzione, i mostri, non deludono neppure stavolta, né per quantità né per caratterizzazione. Tra nuovi arrivati, come il terrificante Magnamalo, e graditi ritorni, tra cui il Tigrex e il Mizutsune, ogni incontro saprà regalarvi un brivido di timore e meraviglia. Nella nostra recensione di Monster Hunter Rise vi spieghiamo perché si tratta del miglior hunting game di sempre.