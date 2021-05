Nintendo eShop le migliori offerte: 5 giochi in sconto a meno di 2 euro

Sul Nintendo eShop c'è sempre l'imbarazzo della scelta. Oltre ai numerosi titoli in uscita ogni settimana, lo store della casa di Kyoto propone continuamente dei giochi in saldo a prezzi stracciati. Quantità non sempre fa rima con qualità, ma spulciando per bene il catalogo non è difficile individuare degli ottimi prodotti più che meritevoli di entrare a far parte della vostra raccolta personale. Ecco a voi cinque ottimi giochi dal prezzo estremamente ridotto - meno di caffè e cornetto! - che dovreste prendere seriamente in considerazione!

Old Man's Journey - 1,99 euro

Old Man's Journey è un gioco puzzle adventure dal carattere introspettivo, che racconta la storia di un anziano attraverso delle bellissime vignette che ripercorrono i suoi ricordi, i momenti più preziosi, i sogni infranti e i piani alterati, spingendovi a riflettere sulla complessità della vita attraverso gli occhi di una persona che ne ha vissute tante.

Interagendo con un ambiente bizzarro e tranquillo, siete chiamati a risolvere una serie di rilassanti puzzle sfruttando la funzione di modellazione del paesaggio (è pienamente supportato il touchscreen di Nintendo Switch e Switch Lite), al fine di modificare le colline e creare una strada percorribile dal protagonista. Old Man's Journey è un passatempo piacevole e riflessivo che non vi porterà via più di due ore, perfetto per staccare la spina alla fine di una faticosa giornata oppure da intervallare con giochi ben più impegnativi.

State of Mind - 1,99 euro

State of Mind è un thriller cyberpunk che affronta temi come il transumanesimo e la separazione, in un setting a metà strada tra una realtà distopica e un futuro utopico. Nel 2048 il mondo è sull'orlo del precipizio a causa della mancanza di risorse, le malattie provocate dall'inquinamento, la criminalità e le guerre. Droni e robot umanoidi sostituiscono gli esseri umani nel settore pubblico, tutto è interconnesso, tutto è sotto controllo.

Il protagonista è Richard Nolan, l'unico giornalista di Berlino che critica apertamente questo genere di progresso. Quando si risveglia in ospedale in seguito ad un'esplosione e scopre che sua moglie e suo figlio sono scomparsi, capisce di essere stato preso di mira dal sistema. State of Mind comincia come un dramma familiare, ma poi si trasforma in un thriller sul complotto mondiale.



Ludicamente parlando State of Mind si configura come una moderna avventura grafica in terza persona, con meccanismi d'interazione piuttosto classici mediante i quali scoprire dettagli sull'affascinante mondo circostante, imbastire linee di dialogo e completare alcune sessioni investigative. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di State of Mind.

My Brother Rabbit - 1,49 euro

My Brother Rabbit è un colorato puzzle adventure disegnato a mano e ambientato in un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia della bambina protagonista, che dopo essersi ammalata sfrutta il potere dell'immaginazione per creare una realtà dove giocare e trovare riparo dall'ostile mondo esterno.

In questa finzione c'è un coniglietto che intende aiutare il suo amico fiore a guarire, e per farlo deve sfruttare tutto il suo ingegno per risolvere dei rompicapi ispirati ai classici punta e clicca, che prevedono il completamento di mini-giochi, il ritrovamento di oggetti nascosti e l'assemblaggio di strani marchingegni in un mondo dove la logica non sempre segue le regole che noi ben conosciamo. Quella di My Brother Rabbit è un'avventura estremamente piacevole e stimolante, che vi porterà alla scoperta di cinque incantevoli mondi intrattenendovi per almeno 4-5 ore.

Toki Tori 2+ - 1,19 euro

Toki Tori 2+ è un avventura rompicapo basata su dinamiche ambientali in due dimensioni. Alla grande accessibilità iniziale - sono previste solamente due mosse, i fischi e i salti - fa da contraltare la complessità delle fasi avanzate, che invece richiedono molto ingegno. Ci sono tante cose da fare in Toki Tori 2+: oltre agli enigmi da risolvere, le cinque rane antiche da raggiungere e un'isola da salvare, trovano spazio anche centinaia di collezionabili e fotografie da scattare.

L'edizione per Nintendo Switch di Toki Tori 2+ è fortemente consigliata poiché include aggiunte e miglioramenti esclusivi, come nuovi segreti, soluzioni dei rompicapi inedite, la possibilità di creare checkpoint in qualsiasi punto e il supporto al rumble HD, oltre agli obiettivi e gli strumenti per la cattura video. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di Toki Tori 2+ per saperne di più.

Shift Happens - 1,49 euro

Shift Happens è un gioco di piattaforme ricco di enigmi ambientali appositamente studiato per essere giocato da due persone in cooperativa locale. Ci sono anche decine di livelli progettati per il single player, ma il nostro consiglio è quello di comprare Shift Happens se avete qualcuno con cui condividere l'esperienza.

I protagonisti sono Bismo e Plom, due creature di gelatina reduci da un drammatico incidente di laboratorio, che possono scambiarsi la massa e le abilità ogni volta che vogliono. Nei loro panni dovrete collaborare per risolvere enigmi ambientali basati sulla fisica e completare i numerosi livelli inclusi, che oltre al laboratorio includono anche aridi canyon, foreste intricate e grotte gelide. La coordinazione e la comunicazione sono essenziali per il successo in Shift Happens!