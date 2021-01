Nintendo eShop offerte: 5 giochi Switch in sconto da non perdere

I saldi di Capodanno del Nintendo eShop proseguiranno fino al 10 gennaio: avete dunque ancora qualche giorno per procedere con gli acquisti. Se siete indecisi, arriviamo puntualmente in vostro soccorso con una serie di consigli sui migliori giochi per Switch in offerta. Da Super Mario Odyssey a The Legend of Zelda Breath of the Wild, ecco gli imperdibili titoli dell'eShop: come sempre lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per lasciare i vostri suggerimenti e chiedere suggerimenti agli altri lettori.

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 48.99 euro

È uno dei giochi simbolo di Nintendo Switch, nonché uno dei più venduti, tuttavia è raro vederlo comparire tra gli sconti dei rivenditori o dell'eShop. Parliamo di The Legend of Zelda Breath of the Wild, l'ultima avventura di Link uscita al lancio della console e accolta calorosamente da pubblico e critica, un Action RPG mastodontico e ricco di sorprese, con una trama densa di colpi di scena e un gameplay estremamente solido.

Un gioco, insomma, che non può assolutamente mancare nella libreria di ogni possessore di Switch: l'edizione in offerta è quella standard e non include il Pass Espansione con i DLC aggiuntivi, da acquistare separatamente. In ogni caso, si tratta comunque di un saporito antipasto in attesa di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Per approfondire, ecco la recensione di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Super Mario Odyssey - 39.99 euro

Altro gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, Super Mario Odyssey è stato definito da Miyamoto come "il vero sequel di Super Mario 64": un platform 3D che non si distacca dal canovaccio classico delle avventure tridimensionali della mascotte Nintendo ma propone inediti mondi da esplorare, livelli ancora più complessi, nuove mosse e l'entrata in scena di personaggi diventati rapidamente iconici, come il cappello Cappy.

Impossibile pensare di avere una Switch senza Super Mario Odyssey nella propria ludoteca.

Captain Toad Treasure Tracker - 27.99 euro

Uscito inizialmente su Wii U, Captain Toad Treasure Tracker è tornato su Switch con una riedizione che include tutti i contenuti del gioco originale con l'aggiunta della modalità co-op per due giocatori.

Captain Toad Treasure Tracker è un platform/puzzle isometrico con protagonista un Toad esploratore a caccia di tesori, caratterizzato poi da un gameplay capace di provocare profonda assuefazione. Siamo certi che vi troverete più volte a pronunciare il classico motto "ancora un livello e poi smetto"!Non siete convinti? Sul Nintendo eShop trovate la demo gratis con tre stage da affrontare, inoltre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Captain Toad Treasure Tracker.

Mario Kart 8 Deluxe - 39.99 euro

Altro classico irrinunciabile, soprattutto per gli amanti del multiplayer. Mario Kart 8 Deluxe è ad oggi il videogioco più venduto per Nintendo Switch: del resto si tratta di un titolo capace di dare il meglio insieme agli amici, con tante modalità multigiocatore, un cast di personaggi estremamente variegato e circuiti di ogni genere per sfide all'ultimo guscio!

Anche se non siete amanti dei giochi di corse, Mario Kart 8 Deluxe riuscirà dunque ad intrattenervi a lungo.

SEGA Mega Drive Classics - 15 euro

Nintendo Switch è la console più adatta per (ri)giocare e (ri)scoprire vecchi classici. Sotto questo aspetto, difficilmente troverete qualcosa di meglio di SEGA Mega Drive Classics, raccolta che include oltre 50 giochi usciti sulla storica console a 16-bit di SEGA: da Altered Beast a Golden Axe, passando per Gunstar Heroes, Sonic & Sonic 2, Streets of Rage 2, The Revenge of Shinobi, Phantasy Star II e Wonder Boy in Monster World, solamente per citare i più rappresentativi.

Tutti i giochi della collezione supportano il salvataggio rapido e il riavvolgimento veloce per tornare indietro in un qualsiasi punto precedente durante la partita. Ancora indecisi? Ecco la recensione di SEGA Mega Drive Classics per Switch per togliervi ogni dubbio.