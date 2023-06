Nintendo eShop offerte: consigli per gli acquisti per risparmiare a giugno

Anche a giugno tornano le offerte Nintendo eShop e lo staff di Everyeye.it vi propone quattro giochi da non perdere ora in offerta. Quattro titoli molto diversi tra loro ma che faranno sicuramente la felicità degli amanti dei rispettivi generi: dall'oscuro Inside al poetico Ori and the Will of the Wisps, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Ori and the Will of the Wisps a 5,99 euro - Davide Leoni

Super prezzo per il sequel di Ori and the Blind Forest, una delle esperienze videoludiche più acclamate degli ultimi anni. Ori and the Will of the Wisps migliora quanto di buono fatto dal suo predecessore, proponendo una formula a metà tra puzzle, avventura e platform, con enigmi da risolvere e misteri da scoprire.

Un'esperienza narrativa di altissimo profilo, con una ambientazione fiabesca e una colonna sonora magica. Ori and the Will of the Wisps è un gioco fatato, perfetto da giocare in modalità portatile e assolutamente da recuperare in queste giornate di fine primavera e inizio estate, sopratutto a questo prezzo.

Flipping Death a 2,99 euro - Giuseppe Carrabba

Visto lo sconto dell'85% rispetto al prezzo originale, che durerà fino al prossimo 2 luglio, è un ottimo momento per recuperare quel piccolo gioiellino di Flipping Death. Ex impiegata di un'agenzia funebre, la giovane Penny muore in circostanze misteriose e si ritrova a sostituire la morte in persona quando questa parte alla volta della Luna, per prendersi una vacanza. Tra il platforming e la risoluzione di enigmi, quest'avventura 2D è caratterizzata da un indovinato stile visivo, che ricorda molto da vicino i film d'animazione di Tim Burton, e offre spazio a diversi personaggi interessanti.

Prendendo possesso dei vivi, Penny può compiere specifiche azioni per proseguire il suo viaggio - spesso in modi tutt'altro che convenzionali e in grado di strappare un sorriso - ma anche fare ricorso alla possibilità di teletrasportarsi da una parte all'altra degli scenari. Ciliegina sulla torta? L'accompagnamento sonoro di Flipping Death è indovinato, e si aggiunge ai motivi per cui dovreste assolutamente provarlo.

Inside a 1,99 euro - Antonio Izzo

Vi bastano appena un paio di euro per giocare su Nintendo Switch ad uno dei giochi più celebrati dell'ultima decade. Inside potrebbe essere definito come un platform a scorrimento orizzontale con enigmi basati sulla fisica, ma sarebbe troppo riduttivo. L'opera di Playdead è soprattutto un'esperienza oscura e agghiacciante in grado di penetrare e turbare l'animo umano, fondendo in maniera coerente narrazione, gameplay e direzione artistica.

Il protagonista, un giovane ragazzo senza volto, si trova al centro di un progetto oscuro dal quale cerca disperatamente di fuggire. Il concetto classico di trama, in ogni caso, non può essere applicato ad Inside, che dipinge un mondo ed evoca un contesto narrativo senza proferire neppure una parola. A sorreggerlo ci pensa un gameplay finemente calibrato, con enigmi sempre stimolanti e ben calati all'interno del percorso di scoperta del protagonista. Non è da meno la direzione artistica, che dipinge un universo malsano e asettico con una palette di colori ridotta all'osso e un uso sapiente dell'illuminazione. Ne abbiamo parlato in maniera estensiva nella nostra recensione di Inside, ma non pensateci troppo perché lo sconto termina l'11 giugno.

LEGO Marvel Super Heroes a 7,99 euro - Giuseppe Arace

Non sarà il gioco più recente a marchio LEGO (anche se sulla console Nintendo è approdato circa un paio di anni fa), ma come ben sappiamo la formula dei mattoncini più famosi del mondo non invecchia tanto facilmente. E infatti LEGO Marvel Super Heroes è ancora oggi un'esperienza che qualunque fan della Casa delle Idee non può assolutamente lasciarsi sfuggire, a patto di avere la consapevolezza di trovarsi dinanzi a un titolo leggero e scacciapensieri.

Pletore di personaggi, il sempreverde umorismo LEGO e una mole incalcolabile di citazioni sono gli ingredienti principali di un action adventure vivace, trascinante come un albo a fumetti, oltretutto ottimale per la dimensione portatile di Switch. A questo prezzo è poi praticamente imperdibile: se non altro, è un buon modo sia per alleviare la fame di eroi dopo aver ammirato al cinema il brillane Spider-Man Across The Spider-Verse (qui la nostra recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse), sia per ingannare l'attesa in vista del terzo capitolo.