Nintendo eShop Offerte: sconti blockbuster sui migliori giochi Switch

Nintendo presenta i Saldi Blockbuster Nintendo Switch, validi fino al primo marzo: sconti fino al 75% sui migliori giochi della console ibrida, con particolare focus su quei titoli acclamati da pubblico e critica. Qualche nome? Mortal Kombat 11, Overwatch, The Elder Scrolls V Skyrim, Super Mario Odyssey, Diablo III Eternal Collection, DOOM e tanti altri ancora. Abbiamo quindi selezionato cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo e, come di consueto, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti!

Super Mario Odyssey - 39.99 euro

L'ultima avventura (in ordine di tempo) di Super Mario ha conquistato la stampa internazionale e i giocatori, e non poteva essere altrimenti per quello che è ad oggi uno dei migliori platform 3D di tutti i tempi, capace di rivaleggiare persino con sua maestà Super Mario 64.

Un gioco immenso che non finirà mai di stupirvi grazie a tantissimi segreti da scoprire, mondi da esplorare e stelle da raccogliere: Super Mario Odyssey è un titolo davvero imperdibile, un cult assoluto della lineup Nintendo Switch.



Fire Emblem Three Houses - 39.99 euro

In occasione del lancio del DLC Ombre Cineree e dell'arrivo di Byleth in Super Smash Bros Ultimate, Nintendo offre in sconto Fire Emblem Three Houses, nuovo capitolo della popolare serie targata Intelligent Systems.

La versione in promozione è quella standard e priva dunque del nuovo pacchetto di espansione dedicata alla casa dei Lupi Cinerei, ma anche in versione "liscia" Three Houses sarà in grado di tenervi incollati allo schermo, sia che siate veterani della saga, sia nel caso questo sia il vostro primo passo nel mondo di Fire Emblem.



SEGA Mega Drive Classics - 20.09 euro

Una raccolta dedicata ai nostalgici, a tutti coloro che ai tempi delle console a 16-bit hanno sognato di poter giocare con le esclusive Mega Drive su SNES.

Se all'epoca era una prospettiva quasi impossibile, oggi invece i classici della storica piattaforma SEGA sono disponibili su hardware Nintendo in un collection che include ben 50 giochi con supporto multiplayer online e co-op locale, salvataggi liberi e l'opzione "rewind" per riavvolgere l'azione. La lineup dei titoli è estremamente ricca e include tra gli altri Alien Storm, Altered Beast, Sonic 2, Dynamite Headdy, Golden Axe e Golden Axe 2, Phantasy Star II, Shadow Dancer, Shining Force II, Streets of Rage e Virtua Fighter 2.



Spyro Reignited Trilogy + Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 19.99 euro l'uno

Due raccolte che non hanno bisogno di presentazioni, vendute al conveniente prezzo di 19.99 euro ciascuna.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le edizioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped oltre a due livelli bonus (Future Tense e Stormy Ascent) mentre Spyro Reignited Trilogy offre Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon.

Mario + Rabbids Kingdom Battle - 14.79 euro

Il prezzo più basso di sempre per il gioco terze parti più venduto in assoluto su Nintendo Switch, ora disponibile a poco meno di 15 euro.

Il crossover tra i personaggi Nintendo e i folli Rabbids ha funzionato alla grande, e il team di Ubisoft Milano ha dato vita ad un gioco che non ha niente da invidiare a produzioni ben più blasonate. Da recuperare assolutamente, in attesa di un sequel desideratissimo ma non ancora annunciato.



