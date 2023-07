Nintendo eShop: offerte e sconti di luglio, consigli per gli acquisti

Anche a luglio, Nintendo eShop propone una serie di giochi per Switch in offerta a prezzi vantaggiosi, per risparmiare ma senza rinunciare al divertimento in spiaggia sotto l'ombrellone, grazie alla natura ibrida della console Nintendo. Ecco i nostri consigli per gli acquisti con quattro giochi in vendita a meno di 15 euro. Siete pronti per risparmiare? Si comincia!

Mortal Kombat 11 a 9.99 euro - Davide Leoni

Super sconto per Mortal Kombat 11 che passa da 49.99 euro a 9.99 euro, prezzo davvero interessante per un picchiaduro a incontri che ha tutte le carte in regola per intrattenervi (almeno) fino all'arrivo di Mortal Kombat 1 a settembre. Un gioco brutale e violento in pieno stile MK, con una modalità storia che non deluderà coloro che sono alla ricerca di una lore complessa e una trama ricca di colpi di scena, garantiti dalla presenza di vecchi e nuovi personaggi.

In aggiunta, potete acquistare a prezzo scontato anche l'espansione Aftermath (9.99 euro) che include una nuova storia, tre personaggi inediti (Sheeva, Fujin e RoboCop), tre skin pack e nuove arene. Il Mortal Kombat 11 Kombat Pack 1 costa invece 4.99 euro e include sei personaggi (Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, il Joker e Spawn), sette skin e 6 pacchetti di skin tematici: Arcade Ninja Klassici, Arcade Kombattenti Klassici, Doppia Caratteristica, Horror Gotico, Matinée e DC Elseworld. In aggiunta, il Kombat Pack 2 contiene i personaggi di Mileena, Rain e Rambo al prezzo di 3,74 euro.

Oxenfree II: Lost Signals a 14,99 euro in preordine - Antonio Izzo

Un gioco in offerta ancor prima di uscire? Succede anche questo sul Nintendo eShop, dove è possibile preordinare Oxenfree II Lost Signals, seguito dell'acclamatissimo Oxenfree, a soli 14,99 euro, con il 25% di sconto sul prezzo pieno di 19,99 euro.

Ambientato cinque anni dopo il gioco originale, Oxenfree II: Lost Signals vede Riley Poverly tornare nella sua città natale di Camena per indagare su una serie in fenomeni paranormali: delle onde elettromagnetiche stanno improvvisamente causando interferenze con le apparecchiature elettriche, i televisori si accendono e si spengono e le stazioni radio non possono proseguire le trasmissioni.



La storia, influenzata dall'immaginario di Stephen King e per certi versi vicina a serial televisivi come Lost e Stranger Things, prende forma in base alla scelte compiute durante i dialoghi e alle relazioni instaurate nel corso dell'avventura, una meccanica ulteriormente potenziata dai nuovi walkie-talkie, che consentono di intrattenere delle conversazioni da qualsiasi punto del gioco. Nonostante presenti dei collegamenti e dei rimandi all'originale, la storia può essere tranquillamente apprezzata anche da chi non ha mai giocato a Oxenfree.



A differenza del suo predecessore, che è stato adattato nella nostra lingua tempo dopo l'uscita originaria, Oxenfree II: Lost Signals offrirà fin dal day-one del 12 luglio i testi e i sottotitoli in lingua italiana. Merito probabilmente del nuovo publisher, nientepopodimeno che Netflix. Se avete ancora dubbi, leggete la nostra anteprima di Oxenfree II: Lost Signals e prendete una decisione prima che sia troppo tardi: c'è tempo fino al giorno prima del lancio per approfittare dell'offerta!



Little Nightmares 1&2 Bundle a 14,99 euro - Giuseppe Carrabba

Regalarsi un brivido raggelante su Nintendo Switch in queste calde settimane è più facile del previsto. Fino al 16 luglio infatti trovate Little Nightmares 1 & 2 Bundle in sconto del 70% rispetto al prezzo di partenza di 49,99 euro. Completo del DLC "I segreti di Le Fauci", il viaggio da incubo della piccola Six vi porterà nella profondità di una struttura abitata da orridi abomini, delle anime corrotte perennemente affamate di carne.



Complice una presentazione visiva semplicemente deliziosa, che deve molto ai film d'animazione targati Tim Burton, l'avventura vi chiamerà a sfuggire alle fameliche creature in fughe concitate o a risolvere puzzle ambientali in cui sarà necessario aguzzare l'ingegno.

Permeato da un'atmosfera altrettanto lugubre, il secondo capitolo della saga narra le vicende di Mono, che assieme a Six dovrà svelare i terribili segreti del Ripetitore ed esplorare oscure ambientazioni, si pensi alla scuola abitata da una insegnante in grado di far accapponare la pelle anche ai più coraggiosi. Ciliegina sulla torta è il commento sonoro, che - a seconda della situazione - riesce a massimizzare la tensione o il terrore provati dal giocatore.

Forgotton Anne a 3,99 euro - Giuseppe Arace

Non è un gioco di primo pelo, risalente a circa 5 anni fa (che nel settore videoludico pochi non sono), eppure Forgotton Anne non ha risentito troppo lo scorrere impietoso e severo del tempo. Il motivo non risiede tanto nel suo gameplay già al tempo non particolarmente fluido o denso di cose da fare (parliamo di un'avventura grafica intervallata da fasi platform e di puzzle solving), quanto del delizioso stile visivo che sorregge gran parte del suo carisma (eccovi la nostra recensione di Forgotton Anne).

Ricordando a tratti la matita dello Studio Ghibli, Forgotton Anne è un'esperienza dove scelte artistiche e scrittura si muovono di pari passo, in una simbiosi elegantissima, inaspettatamente profonda sul versante narrativo. Meglio non addentrarsi troppo nella componente del racconto, e vi basti sapere a tal proposito che la protagonista viene risucchiata in un regno dove gli oggetti di uso quotidiano, accantonati dai loro padroni, prendono vita. Nella sua perdonabile imperfezione ludica, l'opera possiede dunque cuore e carattere, sceglie di trasmettere un messaggio e sa come comunicarlo. Anche solo per questo, non dovrebbe essere dimenticato.