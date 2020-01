Nintendo eShop Saldi di Gennaio: 5 giochi Switch in sconto da non perdere

Nintendo festeggia l'arrivo del nuovo anno con una serie di sconti sui migliori giochi per Switch. La promozione Saldi di Capodanno terminerà il 12 gennaio e, per guidarvi al meglio nei vostri acquisti, abbiamo selezionato cinque titoli in vendita a prezzo scontato sul Nintendo eShop: da Splatoon 2 a Mario Kart 8 Deluxe, passando per Overwatch, ecco i nostri consigli!

Overwatch Legendary Edition - 27.99 euro

Primo taglio di prezzo per Overwatch, lo shooter di Blizzard uscito su Nintendo Switch lo scorso autunno e accolto positivamente da pubblico e critica.

La Legendary Edition include tutti i contenuti del gioco originale con l'aggiunta di cinque modelli Epici, Leggendari e Origins, bonus digitali e un codice per riscattare tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, tutto a poco meno di 30 euro.



Splatoon 2 - 39.99 euro

Coloratissimo, vivace, esplosivo, Splatoon 2 è uno dei giochi più apprezzati del catalogo Nintendo Switch. Uscito nell'estate 2017, il gioco è stato aggiornato a lungo con tantissimi contenuti tra cui modalità extra, mappe e armi aggiuntive, disponibili gratuitamente esattamente come avvenuto per il primo capitolo.

Unico difetto: la versione in vendita a prezzo scontato non include l'espansione single player Octo Expansion, da acquistare separatamente nel caso siate interessati a questo DLC.



Yoshi's Crafted World - 39.99 euro

Se Yoshi's Woolly World trasportava il dinosauro Nintendo in un mondo interamente fatto di lana, Yoshi's Crafted World ci catapulta invece nell'universo del fai da te, con livelli interamente costruiti "a mano" con cartone, fogli colorati e fantasia.

Squadra che vince non si cambia, e anche questo nuovo titolo si presenta come un platform tradizionale che segue alla lettera le orme dei suoi predecessori: poche le novità ma se amate il gameplay dei giochi di Yoshi non resterete delusi da Crafted World. In caso contrario, provate a concedergli una possibilità, potreste restare positivamente sorpresi.



Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva - 39.99 euro

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta è uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni e l'Edizione Definitiva aggiunge tanti contenuti al JRPG Square Enix. Da citare ad esempio la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla grafica 3D a quella 2D in Pixel Art, che trasforma il gioco in un vero GDR a 16-bit in stile Chrono Trigger, Secret of Mana e Final Fantasy VI.

Presenti anche nuovi personaggi con storie secondarie, una colonna sonora orchestrale, il doppiaggio in giapponese (oltre alle voci in lingua inglese con sottotitoli in italiano) e l'aggiunta della modalità foto. Un gioco imperdibile per gli amanti del genere, mentre agli indecisi consigliamo invece di scaricare la corposa demo gratuita dal Nintendo eShop.



Mario Kart 8 Deluxe - 39.99 euro

Mario Kart 8 Deluxe non ha bisogno di presentazioni, in quanto viene mostrato regolarmente in tutti gli spot pubblicitari di Nintendo Switch.

Un vero e proprio cavallo di battaglia della console ibrida Nintendo, un racing arcade ricchissimo di contenuti sia in single che in multiplayer, quest'ultimo capace di intrattenervi per mesi e mesi senza mai annoiare. Impossibile avere una Switch senza Mario Kart 8 Deluxe e, se il prezzo alto vi ha sempre scoraggiato, lo sconto potrebbe essere il giusto incentivo a recuperarlo.



