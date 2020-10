Nintendo eShop sconti: 5 giochi Switch imperdibili in offerta

Giocare spendendo poco è possibile e noi siamo fieri sostenitori di questa tesi, ed è per questo andiamo continuamente a caccia di giochi a prezzi scontati. In tal senso il Nintendo eShop sta riservando interessanti sorprese nelle ultime settimane, con tanti prodotti per Switch proposti a prezzi estremamente contenuti. Come di consueto, ne abbiamo selezionati cinque, in vendita con un forte sconto solamente per un periodo limitato. Avete adocchiato altri giochi interessanti in offerta? Segnalateceli nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Little Nightmares Complete Edition - 9.79 euro

In attesa di Little Nightmares 2 (in arrivo a febbraio 2021) potrebbe essere una buona idea quella di recuperare il primo episodio della saga, in vendita a meno di 10 euro in versione completa con il gioco e i DLC che compongono l'arco narrativo I Segreti delle Fauci, diviso in tre atti.

Tutto quello che serve per vivere l'avventura targata Tarsier Studio e aiutare Six a fuggire da Le Fauci, una nave fantasma abitata da anime perdute alla ricerca di carne fresca per nutrirsi. I tre contenuti scaricabili forniscono nuovi dettagli sulla trama e alcuni retroscena su Six e Il Fuggiasco, oltre a contribuire ad aumentare la longevità del gioco.



Recensione Little Nightmares Nintendo Switch

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition - 19.99 euro

Saliamo leggermente di prezzo con uno dei giochi più apprezzi della serie Sword Art Online di Bandai Namco.

La Deluxe Edition include tutti i contenuti dell'aggiornamento Warriors of the Sky e il DLC a pagamento Abyss of the Shrine Maiden con nuove location da esplorare e missioni extra da affrontare. Un must have assoluto per i fan di SAO, peccato solamente per un comparto tecnico non sempre perfetto, in particolar modo su Switch.



Recensione SAO Hollow Realization Deluxe Edition

Snake Pass - 4.99 euro

Snake Pass è un titolo piuttosto datato (è uscito al lancio di Nintendo Switch nel 2017) ma che a questo prezzo vale certamente la pena di (ri)scoprire.

Il serpente Noodle e il colibrì Doodle dovranno superare quindici livelli ricchi di insidie in un'avventura platform con elementi puzzle che ricorda i classici del genere degli anni '90 (nel gameplay e nello stile estetico). Non a caso la colonna sonora è firmata da David Wise, compositore britannico noto per la soundtrack di Donkey Kong Country e altri giochi Rare, oltre al più recente Yooka-Laylee. Oltre allo Story Mode il gioco presenta due modalità extra, Arcade e Prova a Tempo, che vi permetteranno di mettere alla prova i vostri riflessi da serpente.



La recensione di Snake Pass

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy - 24.99 euro

Tre giochi al prezzo di (quasi) uno, difficilmente i fan del celebre ninja troveranno di meglio per saziare la propria fame di Naruto.

In un solo pacchetto trovano spazio Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, tutti e tre proposti in versione completa con DLC ed espansioni. Unica pecca la mancanza di Ultimate Ninja Storm 4, ma a questo prezzo è impossibile chiedere di più.



Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy Recensione

Bulletstorm Duke of Switch Edition - 7.49 euro

Bulletstorm non è un capolavoro, chiariamolo subito, tuttavia la remastered del gioco di People Can Fly (team attualmente al lavoro su Outriders per conto di Square Enix) merita senza dubbio una possibilità, sopratutto a questo prezzo.

La Duke of Switch Edition include anche la modalità Duke Nukem's Bulletstorm Tour che vi permetterà di giocare la campagna single player nei panni del Duca, doppiato per l'occasione dalla sua voce storica, per ricordare i fasti del leggendario Duke Nukem 3D.