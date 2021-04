Nintendo eShop sconti: i migliori giochi multiplayer per Switch in offerta

Sul Nintendo eShop sono partiti gli sconti sui giochi multiplayer per Nintendo Switch, in programma fino a metà aprile. Come sempre ci siamo messi alla ricerca delle offerte più interessanti senza darci un tetto massimo di spesa: da Streets of Rage 4 a Splatoon 2, ecco la nostra selezione di cinque opere multiplayer per l'ibrida di Kyoto da comprare assolutamente. Sull'eShop, in ogni caso, trovate letteralmente centinaia di videogiochi a sconto, e pertanto aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Streets of Rage 4 - 16.24 euro

Uscito lo scorso anno e acclamato da pubblico e critica, Streets of Rage 4 ha segnato il tanto atteso ritorno sulle scene della celebre serie di picchiaduro targata SEGA, ferma dal lontano 1994, anno di pubblicazione di Streets of Rage 3 su Mega Drive.

SoR 4 è un beat em up a scorrimento che non ha bisogno di presentazione: il gioco presenta personaggi classici (Axel, Blaze e Adam) e nuovi compagni di scorribande come Floyd Iraia e Cherry Hunter, un gameplay frenetico e veloce (con nuovi power-up e mosse speciali mozzafiato), grafica in HD disegnata a mano e una colonna sonora composta da un dream team che include nomi del calibro di Harumi Fujita, Das Mörtal, XL Middleton e Keiji Yamagishi. Il multiplayer supporta fino a quattro giocatori in contemporanea, chiamati a collaborare per ripulire Wood Oak City e riportare la pace in città. A proposito, qui c'è la nostra recensione di Streets of Rage 4.

Splatoon 2 - 39.99 euro

Il celebre "Splattatutto" Nintendo è in vendita a prezzo scontato: seppur non recentissimo (il lancio risale all'estate del 2017) Splatoon 2 è ancora un gioco molto valido e che merita di essere (ri)scoperto, in attesa dell'arrivo di Splatoon 3 nel 2022.

Tantissime le modalità di gioco pensate per massimizzare l'esperienza in multiplayer grazie a meccaniche di gioco semplici ma avvincenti, mappe estremamente varie e decine di armi per "splattare" gli avversari. Il gioco perfetto per colorare le giornate primaverili. Vi lasciamo, per approfondire il titolo, alla nostra recensione di Splatoon 2.

CTR Crash Team Racing Nitro Fueled - 19.99 euro

Anche in questo caso parliamo di un gioco la cui fama lo precede: si tratta della riedizione di Crash Team Racing uscito nel 1999 sulla prima PlayStation.

Nitro Fueled presenta, rispetto al prodotto originale, un comparto tecnico migliorato e il supporto per multiplayer e classifiche online, sicuramente un buon passatempo in attesa del tanto rumoreggiato (ma non ancora annunciato) Mario Kart 9. Qui troverete la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.

Super Bomberman R - 7.49 euro

Un party game che ha riscosso un buon successo su Nintendo Switch: uscito al lancio della console nel 2017 Super Bomberman R ha segnato il ritorno del celebre personaggio dopo qualche anno di assenza dalle scene.

Il gameplay di Bomberman è la quintessenza degli arcade, e in questo nuovo capitolo troviamo stage ancora più complessi e power-up inediti per elaborare strategie di gioco sempre diverse. Il punto di forza della produzione è ovviamente il multiplayer (in locale e online) fino ad un massimo di otto giocatori per partite... esplosive! Peccato soltanto per un comparto tecnico sottotono e uno stile artistico non troppo ispirato. Questa versione inoltre non include le skin e i contenuti bonus presenti nelle successive riedizioni per PC, PS4 e Xbox One. A questo link troverete la recensione di Super Bomberman R.

Dragon Ball FighterZ - 9.59 euro

Oltre l'80% di sconto per l'acclamato picchiaduro di Arc System Works basato sulla saga di Dragon Ball, proposto su Nintendo Switch con controlli ottimizzati per i Joy-Con, supporto per i 60fps e una grafica in stile anime che vi conquisterà.



Unico difetto? La versione base non include i personaggi pubblicati successivamente come parte dei Season Pass, offrendo quindi un roster piuttosto limitato a meno di non acquistare ulteriori DLC. A questo prezzo è però difficile chiedere di più. Per approfondire le qualità del prodotto, vi lasciamo alla nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.